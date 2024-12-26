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Обломки разбившегося в Казахстане самолета пока остаются на месте крушения

Обломки разбившегося в Казахстане самолета пока остаются на месте крушения - РИА Новости, 26.12.2024

Обломки разбившегося в Казахстане самолета пока остаются на месте крушения

Обломки разбившегося в Казахстане самолета Azerbaijan Airlines пока остаются в поле неподалеку от аэропорта города Актау, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 26.12.2024

2024-12-26T12:04:00+03:00

2024-12-26T12:04:00+03:00

2024-12-26T12:04:00+03:00

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

крушение рейса баку — грозный

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АКТАУ, 26 дек - РИА Новости. Обломки разбившегося в Казахстане самолета Azerbaijan Airlines пока остаются в поле неподалеку от аэропорта города Актау, передает корреспондент РИА Новости. Ранее пресс-служба МЧС Казахстана сообщила, что специалисты начали разбирать конструкции лайнера. Обломки самолета лежат в поле в нескольких километрах от аэропорта. На месте видна спецтехника, включая самосвал, автобусы и автомобили полиции Казахстана. Кроме того, на месте крушения установлены палатки следователей. Сам покрашенный в синий фюзеляж отчетливо виден с проходящей примерно в километре дороги. Летевший из Баку в Грозный самолет Azerbaijan Airlines потерпел крушение утром 25 декабря недалеко от города Актау на западе Казахстана . По данным Росавиации, после столкновения самолета с птицами командир принял решение уходить на запасной аэродром в Актау. На борту, по данным авиакомпании, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным минздрава Казахстана , выжили 29 человек. Согласно спискам, на борту находились 16 россиян.

https://ria.ru/20241225/aktau-1991323921.html

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в мире, казахстан, актау, баку, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), крушение рейса баку — грозный, происшествия