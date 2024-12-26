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Обломки разбившегося в Казахстане самолета пока остаются на месте крушения - РИА Новости, 26.12.2024
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12:04 26.12.2024
https://ria.ru/20241226/aktau-1991412093.html
Обломки разбившегося в Казахстане самолета пока остаются на месте крушения
Обломки разбившегося в Казахстане самолета пока остаются на месте крушения - РИА Новости, 26.12.2024
Обломки разбившегося в Казахстане самолета пока остаются на месте крушения
Обломки разбившегося в Казахстане самолета Azerbaijan Airlines пока остаются в поле неподалеку от аэропорта города Актау, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 26.12.2024
2024-12-26T12:04:00+03:00
2024-12-26T12:04:00+03:00
в мире
казахстан
актау
баку
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
крушение рейса баку — грозный
происшествия
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АКТАУ, 26 дек - РИА Новости. Обломки разбившегося в Казахстане самолета Azerbaijan Airlines пока остаются в поле неподалеку от аэропорта города Актау, передает корреспондент РИА Новости. Ранее пресс-служба МЧС Казахстана сообщила, что специалисты начали разбирать конструкции лайнера. Обломки самолета лежат в поле в нескольких километрах от аэропорта. На месте видна спецтехника, включая самосвал, автобусы и автомобили полиции Казахстана. Кроме того, на месте крушения установлены палатки следователей. Сам покрашенный в синий фюзеляж отчетливо виден с проходящей примерно в километре дороги. Летевший из Баку в Грозный самолет Azerbaijan Airlines потерпел крушение утром 25 декабря недалеко от города Актау на западе Казахстана . По данным Росавиации, после столкновения самолета с птицами командир принял решение уходить на запасной аэродром в Актау. На борту, по данным авиакомпании, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным минздрава Казахстана , выжили 29 человек. Согласно спискам, на борту находились 16 россиян.
https://ria.ru/20241225/aktau-1991323921.html
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в мире, казахстан, актау, баку, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), крушение рейса баку — грозный, происшествия
В мире, Казахстан, Актау, Баку, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Крушение рейса Баку — Грозный, Происшествия
Обломки разбившегося в Казахстане самолета пока остаются на месте крушения

Обломки разбившегося под Актау самолета Azerbaijan Airlines остаются в поле

© Фото : Акимат Мангистауской областиМесто крушения самолёта Azerbaijan Airlines в Актау
Место крушения самолёта Azerbaijan Airlines в Актау - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
© Фото : Акимат Мангистауской области
Место крушения самолёта Azerbaijan Airlines в Актау. Архивное фото
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АКТАУ, 26 дек - РИА Новости. Обломки разбившегося в Казахстане самолета Azerbaijan Airlines пока остаются в поле неподалеку от аэропорта города Актау, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее пресс-служба МЧС Казахстана сообщила, что специалисты начали разбирать конструкции лайнера.
Место крушения самолета Azerbaijan Airlines в Актау - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
Найден черный ящик разбившегося в Актау самолета
25 декабря, 19:26
Обломки самолета лежат в поле в нескольких километрах от аэропорта. На месте видна спецтехника, включая самосвал, автобусы и автомобили полиции Казахстана. Кроме того, на месте крушения установлены палатки следователей.
Сам покрашенный в синий фюзеляж отчетливо виден с проходящей примерно в километре дороги.
Летевший из Баку в Грозный самолет Azerbaijan Airlines потерпел крушение утром 25 декабря недалеко от города Актау на западе Казахстана . По данным Росавиации, после столкновения самолета с птицами командир принял решение уходить на запасной аэродром в Актау. На борту, по данным авиакомпании, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным минздрава Казахстана , выжили 29 человек. Согласно спискам, на борту находились 16 россиян.
Место крушения самолёта Azerbaijan Airlines в казахстанском Актау - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
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25 декабря, 19:19
 
В миреКазахстанАктауБакуМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Крушение рейса Баку — ГрозныйПроисшествия
 
 
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