https://ria.ru/20241226/aktau-1991382272.html

В Казахстане усилят меры авиабезопасности после крушения самолета в Актау

В Казахстане усилят меры авиабезопасности после крушения самолета в Актау - РИА Новости, 26.12.2024

В Казахстане усилят меры авиабезопасности после крушения самолета в Актау

Казахстан проведет внеплановую ревизию аэропортов и воздушных судов после катастрофы в Актау, а также перепроверит квалификацию экипажей, сообщил премьер страны РИА Новости, 26.12.2024

2024-12-26T09:57:00+03:00

2024-12-26T09:57:00+03:00

2024-12-26T10:34:00+03:00

крушение рейса баку — грозный

олжас бектенов

в мире

казахстан

актау

баку

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Казахстан проведет внеплановую ревизию аэропортов и воздушных судов после катастрофы в Актау, а также перепроверит квалификацию экипажей, сообщил премьер страны Олжас Бектенов."Это печальное событие говорит о том, что нам тоже надо принять определенные меры по безопасности полетов. В первую очередь, необходимо провести внеплановую ревизию и взять на особый контроль техническое состояние аэропортов и воздушных судов. В рамках проводимых мероприятий нужно перепроверить квалификацию, допуски и компетентность экипажей воздушных судов наших авиакомпаний", - приводятся слова Бектенова в сообщении, опубликованном в Telegram-канале казахстанского кабмина.Летевший из Баку в Грозный самолет Azerbaijan Airlines потерпел крушение утром 25 декабря недалеко от города Актау на западе Казахстана. По данным Росавиации, после столкновения самолета с птицами командир решил идти на запасной аэродром в Актау. На борту, по данным авиакомпании, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным МЧС Казахстана, выжили 29 человек. Как сообщили в посольстве РФ, выжили девять россиян. Всего на борту, согласно спискам, находились 16 россиян.

https://ria.ru/20241226/aviakatastrofa-1991366130.html

казахстан

актау

баку

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крушение рейса баку — грозный, олжас бектенов, в мире, казахстан, актау, баку, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)