Рейтинг@Mail.ru
В Казахстане усилят меры авиабезопасности после крушения самолета в Актау - РИА Новости, 26.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:57 26.12.2024 (обновлено: 10:34 26.12.2024)
https://ria.ru/20241226/aktau-1991382272.html
В Казахстане усилят меры авиабезопасности после крушения самолета в Актау
В Казахстане усилят меры авиабезопасности после крушения самолета в Актау - РИА Новости, 26.12.2024
В Казахстане усилят меры авиабезопасности после крушения самолета в Актау
Казахстан проведет внеплановую ревизию аэропортов и воздушных судов после катастрофы в Актау, а также перепроверит квалификацию экипажей, сообщил премьер страны РИА Новости, 26.12.2024
2024-12-26T09:57:00+03:00
2024-12-26T10:34:00+03:00
крушение рейса баку — грозный
олжас бектенов
в мире
казахстан
актау
баку
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1a/1991376128_0:163:540:467_1920x0_80_0_0_b3ab9ee235f693983418ef5ac3f0628c.jpg
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Казахстан проведет внеплановую ревизию аэропортов и воздушных судов после катастрофы в Актау, а также перепроверит квалификацию экипажей, сообщил премьер страны Олжас Бектенов."Это печальное событие говорит о том, что нам тоже надо принять определенные меры по безопасности полетов. В первую очередь, необходимо провести внеплановую ревизию и взять на особый контроль техническое состояние аэропортов и воздушных судов. В рамках проводимых мероприятий нужно перепроверить квалификацию, допуски и компетентность экипажей воздушных судов наших авиакомпаний", - приводятся слова Бектенова в сообщении, опубликованном в Telegram-канале казахстанского кабмина.Летевший из Баку в Грозный самолет Azerbaijan Airlines потерпел крушение утром 25 декабря недалеко от города Актау на западе Казахстана. По данным Росавиации, после столкновения самолета с птицами командир решил идти на запасной аэродром в Актау. На борту, по данным авиакомпании, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным МЧС Казахстана, выжили 29 человек. Как сообщили в посольстве РФ, выжили девять россиян. Всего на борту, согласно спискам, находились 16 россиян.
https://ria.ru/20241226/aviakatastrofa-1991366130.html
казахстан
актау
баку
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1a/1991376128_0:158:540:563_1920x0_80_0_0_1520397cb94217eb30b160355edfaf63.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
крушение рейса баку — грозный, олжас бектенов, в мире, казахстан, актау, баку, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Крушение рейса Баку — Грозный, Олжас Бектенов, В мире, Казахстан, Актау, Баку, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
В Казахстане усилят меры авиабезопасности после крушения самолета в Актау

Правительство Казахстана поручило усилить безопасность после авиакатастрофы

© Фото : МЧС Республики КазахстанМесто крушения самолёта Azerbaijan Airlines в Актау
Место крушения самолёта Azerbaijan Airlines в Актау - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
© Фото : МЧС Республики Казахстан
Место крушения самолёта Azerbaijan Airlines в Актау
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Казахстан проведет внеплановую ревизию аэропортов и воздушных судов после катастрофы в Актау, а также перепроверит квалификацию экипажей, сообщил премьер страны Олжас Бектенов.
"Это печальное событие говорит о том, что нам тоже надо принять определенные меры по безопасности полетов. В первую очередь, необходимо провести внеплановую ревизию и взять на особый контроль техническое состояние аэропортов и воздушных судов. В рамках проводимых мероприятий нужно перепроверить квалификацию, допуски и компетентность экипажей воздушных судов наших авиакомпаний", - приводятся слова Бектенова в сообщении, опубликованном в Telegram-канале казахстанского кабмина.
Летевший из Баку в Грозный самолет Azerbaijan Airlines потерпел крушение утром 25 декабря недалеко от города Актау на западе Казахстана. По данным Росавиации, после столкновения самолета с птицами командир решил идти на запасной аэродром в Актау. На борту, по данным авиакомпании, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным МЧС Казахстана, выжили 29 человек. Как сообщили в посольстве РФ, выжили девять россиян. Всего на борту, согласно спискам, находились 16 россиян.
Место крушения самолета Azerbaijan Airlines в казахстанском Актау - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
Минздрав рассказал о пострадавших в авиакатастрофе в Актау россиянах
Вчера, 08:44
 
Крушение рейса Баку — ГрозныйОлжас БектеновВ миреКазахстанАктауБакуМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала