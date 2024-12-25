https://ria.ru/20241225/zelenskiy-1991293005.html

"Все рушится". В Раде выступили с обвинением против Зеленского

"Все рушится". В Раде выступили с обвинением против Зеленского - РИА Новости, 25.12.2024

"Все рушится". В Раде выступили с обвинением против Зеленского

Все действия, которые предпринимает Владимир Зеленский, приводят лишь к разрушению, заявил находящийся СИЗО по подозрению в госизмене депутат Рады Александр... РИА Новости, 25.12.2024

2024-12-25T17:02:00+03:00

2024-12-25T17:02:00+03:00

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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Все действия, которые предпринимает Владимир Зеленский, приводят лишь к разрушению, заявил находящийся СИЗО по подозрению в госизмене депутат Рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале."Так получилось, что все, до чего дотягивается Зеленский — рушится, разваливается и разделяется", — написал он.По мнению депутата, главной задачей украинцев после "отстранения Зеленского от власти, которую он узурпировал", будет объединение страны и людей, а также устранение последствий политики главы киевского режима.Срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны".Владимир Путин указывал, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Верховной рады. По его словам, если бы в Киеве хотели легитимно избрать президента, тогда пришлось бы отменять закон о военном положении — его действие не означает пролонгации результатов прошедших выборов, "об этом в конституции ничего нет".

https://ria.ru/20241225/problema-1991264519.html

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в мире, украина, киев, владимир зеленский, александр дубинский, верховная рада украины