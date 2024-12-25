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Лавров напомнил о хамском высказывании Зеленского в адрес России - РИА Новости, 25.12.2024
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14:27 25.12.2024 (обновлено: 15:04 25.12.2024)
https://ria.ru/20241225/zelenskij-1991253409.html
Лавров напомнил о хамском высказывании Зеленского в адрес России
Лавров напомнил о хамском высказывании Зеленского в адрес России - РИА Новости, 25.12.2024
Лавров напомнил о хамском высказывании Зеленского в адрес России
Владимир Зеленский обозначил название и смысл второго саммита по Украине, когда послал Россию "на три буквы", заявил глава МИД Сергей Лавров в эфире программы... РИА Новости, 25.12.2024
2024-12-25T14:27:00+03:00
2024-12-25T15:04:00+03:00
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Владимир Зеленский обозначил название и смысл второго саммита по Украине, когда послал Россию "на три буквы", заявил глава МИД Сергей Лавров в эфире программы "60 минут" на канале "Россия 1".Министр напомнил, что в начале декабря Зеленского спросили, на что следует пойти России для разрешения конфликта. Тот в ответ сделал хамское заявление, сказав, что она "должна пойти на три буквы". При этом позднее Зеленский подчеркнул, что Москву можно пригласить на второй саммит по Украине, "когда будет готов ультиматум"."Если сопоставить два высказывания: на что должна пойти Россия для урегулирования и что Россия должна попасть на второй саммит, я думаю, он в своей первой фразе обозначил название и смысл этого саммита", — отметил Лавров.Первый саммит по Украине в швейцарском Бюргенштоке прошел 15-16 июня. Участие в нем подтвердили более 90 стран, половина из которых - из Европы, а также восемь организаций. При этом итоговое коммюнике не подписали Армения, Бахрейн, Бразилия, Индия, Индонезия, Ливия, Мексика, Саудовская Аравия, Южная Африка, Таиланд и Объединенные Арабские Эмираты. Позже свои подписи под коммюнике отозвали Ирак и Иордания. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.Украинская сторона по-прежнему отказывается от переговоров с Россией, заявил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, напомнив, что на Украине на законодательном уровне запрещено вести переговоры с Россией.Ранее президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против РФ.После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.
https://ria.ru/20241224/zelenskiy-1991057456.html
https://ria.ru/20241224/zelenskiy-1991003161.html
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россия, украина, москва, владимир зеленский, сергей лавров, в мире
Россия, Украина, Москва, Владимир Зеленский, Сергей Лавров, В мире
Лавров напомнил о хамском высказывании Зеленского в адрес России

Лавров: Зеленский обозначил смысл саммита по Украине, послав Россию на три буквы

© AP Photo / Roman KoksarovВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
© AP Photo / Roman Koksarov
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Владимир Зеленский обозначил название и смысл второго саммита по Украине, когда послал Россию "на три буквы", заявил глава МИД Сергей Лавров в эфире программы "60 минут" на канале "Россия 1".
Министр напомнил, что в начале декабря Зеленского спросили, на что следует пойти России для разрешения конфликта. Тот в ответ сделал хамское заявление, сказав, что она "должна пойти на три буквы". При этом позднее Зеленский подчеркнул, что Москву можно пригласить на второй саммит по Украине, "когда будет готов ультиматум".
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"Если сопоставить два высказывания: на что должна пойти Россия для урегулирования и что Россия должна попасть на второй саммит, я думаю, он в своей первой фразе обозначил название и смысл этого саммита", — отметил Лавров.
Первый саммит по Украине в швейцарском Бюргенштоке прошел 15-16 июня. Участие в нем подтвердили более 90 стран, половина из которых - из Европы, а также восемь организаций. При этом итоговое коммюнике не подписали Армения, Бахрейн, Бразилия, Индия, Индонезия, Ливия, Мексика, Саудовская Аравия, Южная Африка, Таиланд и Объединенные Арабские Эмираты. Позже свои подписи под коммюнике отозвали Ирак и Иордания. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.
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Украинская сторона по-прежнему отказывается от переговоров с Россией, заявил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, напомнив, что на Украине на законодательном уровне запрещено вести переговоры с Россией.
Ранее президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против РФ.
После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.
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