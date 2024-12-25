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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Павлограде
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Павлограде - РИА Новости, 25.12.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Павлограде
В Павлограде прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги, пишет издание "Страна.ua" в Telegram-канале. РИА Новости, 25.12.2024
2024-12-25T22:18:00+03:00
2024-12-25T22:18:00+03:00
2024-12-25T22:55:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
харьков
днепропетровская область
сергей лебедев
дмитрий песков
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. В Павлограде прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги, пишет издание "Страна.ua" в Telegram-канале."Сообщают о взрывах в Павлограде Днепропетровской области", — говорится в посте.Как следует из онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, по состоянию на 22:08 мск сигнал о воздушной опасности звучал в Черниговской, Сумской, Харьковской и Днепропетровской областях.В среду утром в нескольких украинских городах также прогремели взрывы. В частности, СМИ и местные власти сообщали о Киеве, Харькове, Кременчуге, Запорожье, Кривом Роге, Днепропетровске и городе Бурштыне в Ивано-Франковской области. Позднее Минобороны России заявило о массированном ударе по критически важным объектам энергетики, снабжающим оборонную промышленность противника. Все цели поражены, подчеркнули в ведомстве.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20241225/svo-1990858868.html
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россия, харьков, днепропетровская область, сергей лебедев, дмитрий песков, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), украина, павлоград, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Харьков, Днепропетровская область, Сергей Лебедев, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Украина, Павлоград, В мире
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Павлограде
В Павлограде Днепропетровской области прогремели взрывы на фоне тревоги