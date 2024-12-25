Рейтинг@Mail.ru
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Павлограде - РИА Новости, 25.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:18 25.12.2024 (обновлено: 22:55 25.12.2024)
https://ria.ru/20241225/vzryvy-1991340934.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Павлограде
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Павлограде - РИА Новости, 25.12.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Павлограде
В Павлограде прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги, пишет издание "Страна.ua" в Telegram-канале. РИА Новости, 25.12.2024
2024-12-25T22:18:00+03:00
2024-12-25T22:55:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
харьков
днепропетровская область
сергей лебедев
дмитрий песков
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1a/1968483740_32:148:1221:817_1920x0_80_0_0_99e4d8b136692bb01e77caed1a5e4900.jpg
МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. В Павлограде прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги, пишет издание "Страна.ua" в Telegram-канале."Сообщают о взрывах в Павлограде Днепропетровской области", — говорится в посте.Как следует из онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, по состоянию на 22:08 мск сигнал о воздушной опасности звучал в Черниговской, Сумской, Харьковской и Днепропетровской областях.В среду утром в нескольких украинских городах также прогремели взрывы. В частности, СМИ и местные власти сообщали о Киеве, Харькове, Кременчуге, Запорожье, Кривом Роге, Днепропетровске и городе Бурштыне в Ивано-Франковской области. Позднее Минобороны России заявило о массированном ударе по критически важным объектам энергетики, снабжающим оборонную промышленность противника. Все цели поражены, подчеркнули в ведомстве.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20241225/svo-1990858868.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
харьков
днепропетровская область
украина
павлоград
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1a/1968483740_140:0:1280:855_1920x0_80_0_0_96fe5dc3566f1fe1d28f04335035b1c2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, харьков, днепропетровская область, сергей лебедев, дмитрий песков, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), украина, павлоград, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Харьков, Днепропетровская область, Сергей Лебедев, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Украина, Павлоград, В мире
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Павлограде

В Павлограде Днепропетровской области прогремели взрывы на фоне тревоги

© Фото : ГСЧС УкраиныУкраинские пожарные на месте возгорания
Украинские пожарные на месте возгорания - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
© Фото : ГСЧС Украины
Украинские пожарные на месте возгорания. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. В Павлограде прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги, пишет издание "Страна.ua" в Telegram-канале.
"Сообщают о взрывах в Павлограде Днепропетровской области", — говорится в посте.
Самоходная артиллерийская установка Мста-СМ2 в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
"Это разрушило план Сырского". Что предприняла российская армия
Вчера, 08:00
Как следует из онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, по состоянию на 22:08 мск сигнал о воздушной опасности звучал в Черниговской, Сумской, Харьковской и Днепропетровской областях.
В среду утром в нескольких украинских городах также прогремели взрывы. В частности, СМИ и местные власти сообщали о Киеве, Харькове, Кременчуге, Запорожье, Кривом Роге, Днепропетровске и городе Бурштыне в Ивано-Франковской области.
Позднее Минобороны России заявило о массированном ударе по критически важным объектам энергетики, снабжающим оборонную промышленность противника. Все цели поражены, подчеркнули в ведомстве.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияХарьковДнепропетровская областьСергей ЛебедевДмитрий ПесковВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)УкраинаПавлоградВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала