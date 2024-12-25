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Косачев рассказал, где примут решение по Украине - РИА Новости, 25.12.2024
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19:54 25.12.2024
https://ria.ru/20241225/ukraina-1991328187.html
Косачев рассказал, где примут решение по Украине
Косачев рассказал, где примут решение по Украине - РИА Новости, 25.12.2024
Косачев рассказал, где примут решение по Украине
Учитывая тотальную зависимость Украины от западных спонсоров, принимать решение по урегулированию на Украине, скорее всего, будут не в Киеве, а в "более высоких РИА Новости, 25.12.2024
2024-12-25T19:54:00+03:00
2024-12-25T19:54:00+03:00
в мире
украина
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сша
константин косачев
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МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. Учитывая тотальную зависимость Украины от западных спонсоров, принимать решение по урегулированию на Украине, скорее всего, будут не в Киеве, а в "более высоких овальных кабинетах", сказал РИА Новости вице-спикер Совфеда Константин Косачев. Будущий спецпосланник США по Украине Кит Келлог ранее заявил, что избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп хочет устойчивой договоренности между Москвой и Киевом и сможет добиться ее "в относительно короткий срок". "Учитывая тотальную зависимость от западных спонсоров, есть высокая вероятность, что принимать окончательные решения будут не в Киеве. И, вполне возможно, не нынешние лидеры. Весь пафос лозунгов "ни слова об Украине без Украины" может свестись к тому, что Киев просто уведомят о принятых в более высоких овальных кабинетах решениях", - сказал Косачев. По его словам, в какой-то мере это было бы выходом для украинских политиков, которые "смогут сослаться на то, что им просто не оставили выбора". Говоря об ожиданиях от наступающего 2025 года, сенатор подчеркнул, что, "разумеется, мы ждем победы". "Готовы работать на нее каждый на своем участке, приближать как можем. Достижение целей СВО, мир для миллионов людей, защита их законных прав, попранных прозападным националистическим режимом, обеспечение долгосрочной безопасности наших границ – все это мы вкладываем в понятие победы", - отметил он. По словам законодателя, Россия подтвердила свою готовность к переговорам. "Но все понимают, насколько трудными они будут, учитывая неготовность украинской стороны. Лидеры Украины, чрезмерно завысив требования и ожидания, сами себя загнали в ловушку, когда любой отход от утопических "планов победы" будет в штыки восприниматься собственным населением", - добавил Косаче. Пока же речи ведутся о задаче "поставить Украину в более сильную переговорную позицию", о победе уже говорят только "сильно оторванные от реалий русофобы", отметил парламентарий. "Однако эти планы регулярно срывают участники СВО, уверенно освобождая все новые территории", - заключил Косачев.
https://ria.ru/20241217/tramp-1989530861.html
https://ria.ru/20241222/tramp-1990633628.html
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в мире, украина, киев, сша, константин косачев, кит келлог, дональд трамп, совет федерации рф
В мире, Украина, Киев, США, Константин Косачев, Кит Келлог, Дональд Трамп, Совет Федерации РФ
Косачев рассказал, где примут решение по Украине

Косачев: решение по Украине примут не в Киеве, а в высоких овальных кабинетах

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ | Перейти в медиабанкКонстантин Косачев
Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Константин Косачев. Архивное фото
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МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. Учитывая тотальную зависимость Украины от западных спонсоров, принимать решение по урегулированию на Украине, скорее всего, будут не в Киеве, а в "более высоких овальных кабинетах", сказал РИА Новости вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
Будущий спецпосланник США по Украине Кит Келлог ранее заявил, что избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп хочет устойчивой договоренности между Москвой и Киевом и сможет добиться ее "в относительно короткий срок".
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"Учитывая тотальную зависимость от западных спонсоров, есть высокая вероятность, что принимать окончательные решения будут не в Киеве. И, вполне возможно, не нынешние лидеры. Весь пафос лозунгов "ни слова об Украине без Украины" может свестись к тому, что Киев просто уведомят о принятых в более высоких овальных кабинетах решениях", - сказал Косачев.
По его словам, в какой-то мере это было бы выходом для украинских политиков, которые "смогут сослаться на то, что им просто не оставили выбора".
Говоря об ожиданиях от наступающего 2025 года, сенатор подчеркнул, что, "разумеется, мы ждем победы".
"Готовы работать на нее каждый на своем участке, приближать как можем. Достижение целей СВО, мир для миллионов людей, защита их законных прав, попранных прозападным националистическим режимом, обеспечение долгосрочной безопасности наших границ – все это мы вкладываем в понятие победы", - отметил он.
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По словам законодателя, Россия подтвердила свою готовность к переговорам.
"Но все понимают, насколько трудными они будут, учитывая неготовность украинской стороны. Лидеры Украины, чрезмерно завысив требования и ожидания, сами себя загнали в ловушку, когда любой отход от утопических "планов победы" будет в штыки восприниматься собственным населением", - добавил Косаче.
Пока же речи ведутся о задаче "поставить Украину в более сильную переговорную позицию", о победе уже говорят только "сильно оторванные от реалий русофобы", отметил парламентарий.
"Однако эти планы регулярно срывают участники СВО, уверенно освобождая все новые территории", - заключил Косачев.
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