На Украине ввели графики почасовых отключений электроэнергии
"Укрэнерго" ввело графики почасовых отключений электроэнергии до конца суток
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Графики почасовых отключений электроэнергии будут применять на Украине из-за повреждения энергетической инфраструктуры, меры ограничения потребления введены для потребителей и промышленности, сообщила национальная энергетическая компания "Укрэнерго" в Telegram-канале.
"Сегодня, 25 декабря, на Украине до конца суток будут действовать одновременно до трех очередей отключений для бытовых потребителей. С 15,00 (16.00 мск) до конца суток будут применяться графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса", - говорится в сообщении компании.
Энергетики предупредили, что объем ограничений в течение суток может измениться, и призвали не включать несколько мощных электроприборов одновременно.
Ранее в среду на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. СМИ сообщали о взрывах в Харькове, Кременчуге, Кривом Роге, Днепропетровске, городе Бурштын Ивано-Франковской области. Координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев сообщил РИА Новости, что в некоторых районах Харькова после серии взрывов отключено отопление. По его словам, удары нанесены по ТЭЦ в Днепропетровской области, ТЭС в Бурштыне.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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