https://ria.ru/20241225/ukraina-1991274981.html

На Украине ввели графики почасовых отключений электроэнергии

На Украине ввели графики почасовых отключений электроэнергии - РИА Новости, 25.12.2024

На Украине ввели графики почасовых отключений электроэнергии

Графики почасовых отключений электроэнергии будут применять на Украине из-за повреждения энергетической инфраструктуры, меры ограничения потребления введены для РИА Новости, 25.12.2024

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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Графики почасовых отключений электроэнергии будут применять на Украине из-за повреждения энергетической инфраструктуры, меры ограничения потребления введены для потребителей и промышленности, сообщила национальная энергетическая компания "Укрэнерго" в Telegram-канале. "Сегодня, 25 декабря, на Украине до конца суток будут действовать одновременно до трех очередей отключений для бытовых потребителей. С 15,00 (16.00 мск) до конца суток будут применяться графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса", - говорится в сообщении компании. Энергетики предупредили, что объем ограничений в течение суток может измениться, и призвали не включать несколько мощных электроприборов одновременно. Ранее в среду на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. СМИ сообщали о взрывах в Харькове, Кременчуге, Кривом Роге, Днепропетровске, городе Бурштын Ивано-Франковской области. Координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев сообщил РИА Новости, что в некоторых районах Харькова после серии взрывов отключено отопление. По его словам, удары нанесены по ТЭЦ в Днепропетровской области, ТЭС в Бурштыне. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20241225/zelenskiy-1991223513.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Ольга Фомченкова

в мире, харьков, днепропетровская область, вооруженные силы украины, укрэнерго