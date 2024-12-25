ВС России нанесли массированный удар по объектам инфраструктуры на Украине
МО: ВС РФ ударили по критическим объектам энергетики Украины, связанным с ВПК
© Фото : ГСЧС УкраиныПожарные тушат пожар после удара по энергетической системе в Днепропетровской области. 25 декабря 2024
© Фото : ГСЧС Украины
Пожарные тушат пожар после удара по энергетической системе в Днепропетровской области. 25 декабря 2024
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Российская армия нанесла удар по критически важным объектам энергетики Украины, снабжающим оборонную промышленность, сообщило Минобороны.
"Нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности и ударными беспилотными летательными аппаратами по критически важным объектам энергетической инфраструктуры Украины, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса", — говорится в сводке военного ведомства.
Цель удара достигнута, все объекты поражены, подчеркивается в документе.
Утром на всей территории Украины действовала воздушная тревога. СМИ и местные власти сообщали о взрывах в Киеве, Харькове, Запорожье, Днепропетровске, Кривом Роге, Кременчуге, Ивано-Франковской области.
По данным координатора пророссийского николаевского сопротивления Сергея Лебедева, ударам подверглись Зеленодольская ТЭЦ в Днепропетровской области, Бурштынская ТЭС в Ивано-Франковской, Славянская ТЭС в Краматорском районе на подконтрольной Киеву территории ДНР.
Вице-премьер и министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба сообщил, что в Харьковской области около 500 тысяч абонентов остались без теплоснабжения.
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