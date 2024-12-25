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ВС России нанесли массированный удар по объектам инфраструктуры на Украине - РИА Новости, 25.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:17 25.12.2024 (обновлено: 16:27 25.12.2024)
https://ria.ru/20241225/udar-1991221444.html
ВС России нанесли массированный удар по объектам инфраструктуры на Украине
ВС России нанесли массированный удар по объектам инфраструктуры на Украине - РИА Новости, 25.12.2024
ВС России нанесли массированный удар по объектам инфраструктуры на Украине
Российская армия нанесла удар по критически важным объектам энергетики Украины, снабжающим оборонную промышленность, сообщило Минобороны. РИА Новости, 25.12.2024
2024-12-25T13:17:00+03:00
2024-12-25T16:27:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Российская армия нанесла удар по критически важным объектам энергетики Украины, снабжающим оборонную промышленность, сообщило Минобороны."Нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности и ударными беспилотными летательными аппаратами по критически важным объектам энергетической инфраструктуры Украины, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса", — говорится в сводке военного ведомства.Цель удара достигнута, все объекты поражены, подчеркивается в документе.Утром на всей территории Украины действовала воздушная тревога. СМИ и местные власти сообщали о взрывах в Киеве, Харькове, Запорожье, Днепропетровске, Кривом Роге, Кременчуге, Ивано-Франковской области.По данным координатора пророссийского николаевского сопротивления Сергея Лебедева, ударам подверглись Зеленодольская ТЭЦ в Днепропетровской области, Бурштынская ТЭС в Ивано-Франковской, Славянская ТЭС в Краматорском районе на подконтрольной Киеву территории ДНР.Вице-премьер и министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба сообщил, что в Харьковской области около 500 тысяч абонентов остались без теплоснабжения.
https://ria.ru/20241225/polsha-1991145124.html
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украина, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Украина, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВС России нанесли массированный удар по объектам инфраструктуры на Украине

МО: ВС РФ ударили по критическим объектам энергетики Украины, связанным с ВПК

© Фото : ГСЧС УкраиныПожарные тушат пожар после удара по энергетической системе в Днепропетровской области. 25 декабря 2024
Пожарные тушат пожар после удара по энергетической системе в Днепропетровской области. 25 декабря 2024 - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
© Фото : ГСЧС Украины
Пожарные тушат пожар после удара по энергетической системе в Днепропетровской области. 25 декабря 2024
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Российская армия нанесла удар по критически важным объектам энергетики Украины, снабжающим оборонную промышленность, сообщило Минобороны.
"Нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности и ударными беспилотными летательными аппаратами по критически важным объектам энергетической инфраструктуры Украины, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса", — говорится в сводке военного ведомства.
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Цель удара достигнута, все объекты поражены, подчеркивается в документе.
Утром на всей территории Украины действовала воздушная тревога. СМИ и местные власти сообщали о взрывах в Киеве, Харькове, Запорожье, Днепропетровске, Кривом Роге, Кременчуге, Ивано-Франковской области.
По данным координатора пророссийского николаевского сопротивления Сергея Лебедева, ударам подверглись Зеленодольская ТЭЦ в Днепропетровской области, Бурштынская ТЭС в Ивано-Франковской, Славянская ТЭС в Краматорском районе на подконтрольной Киеву территории ДНР.
Вице-премьер и министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба сообщил, что в Харьковской области около 500 тысяч абонентов остались без теплоснабжения.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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