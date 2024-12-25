https://ria.ru/20241225/udar-1991132871.html

Подполье сообщило об ударе по ТЭЦ в Днепропетровской области

Подполье сообщило об ударе по ТЭЦ в Днепропетровской области - РИА Новости, 25.12.2024

Подполье сообщило об ударе по ТЭЦ в Днепропетровской области

Удар нанесен по ТЭЦ в Зеленодольске Днепропетровской области, произошло сильное возгорание, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского... РИА Новости, 25.12.2024

2024-12-25T08:30:00+03:00

2024-12-25T08:30:00+03:00

2024-12-25T08:36:00+03:00

специальная военная операция на украине

днепропетровская область

украина

безопасность

сергей лебедев

зеленодольск

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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Удар нанесен по ТЭЦ в Зеленодольске Днепропетровской области, произошло сильное возгорание, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев."Днепропетровск, прилет в Зеленодольск... Прилетело в ТЭЦ, сильное возгорание, свет вырубили раньше", - сказал Лебедев.Ранее в среду на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Украинские СМИ сообщали о взрывах в Харькове, Кременчуге и Днепропетровске.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

днепропетровская область

украина

зеленодольск

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днепропетровская область, украина, безопасность, сергей лебедев, зеленодольск