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Подполье сообщило об ударе по ТЭЦ в Днепропетровской области - РИА Новости, 25.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:30 25.12.2024 (обновлено: 08:36 25.12.2024)
https://ria.ru/20241225/udar-1991132871.html
Подполье сообщило об ударе по ТЭЦ в Днепропетровской области
Подполье сообщило об ударе по ТЭЦ в Днепропетровской области - РИА Новости, 25.12.2024
Подполье сообщило об ударе по ТЭЦ в Днепропетровской области
Удар нанесен по ТЭЦ в Зеленодольске Днепропетровской области, произошло сильное возгорание, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского... РИА Новости, 25.12.2024
2024-12-25T08:30:00+03:00
2024-12-25T08:36:00+03:00
специальная военная операция на украине
днепропетровская область
украина
безопасность
сергей лебедев
зеленодольск
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Удар нанесен по ТЭЦ в Зеленодольске Днепропетровской области, произошло сильное возгорание, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев."Днепропетровск, прилет в Зеленодольск... Прилетело в ТЭЦ, сильное возгорание, свет вырубили раньше", - сказал Лебедев.Ранее в среду на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Украинские СМИ сообщали о взрывах в Харькове, Кременчуге и Днепропетровске.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
днепропетровская область
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днепропетровская область, украина, безопасность, сергей лебедев, зеленодольск
Специальная военная операция на Украине, Днепропетровская область, Украина, Безопасность, Сергей Лебедев, Зеленодольск
Подполье сообщило об ударе по ТЭЦ в Днепропетровской области

ВС России нанесли удар по ТЭЦ в Зеленодольске Днепропетровской области

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкИстребитель-бомбардировщик Су-34
Истребитель-бомбардировщик Су-34 - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
© РИА Новости / Александр Вильф
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Удар нанесен по ТЭЦ в Зеленодольске Днепропетровской области, произошло сильное возгорание, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.
"Днепропетровск, прилет в Зеленодольск... Прилетело в ТЭЦ, сильное возгорание, свет вырубили раньше", - сказал Лебедев.
Ранее в среду на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Украинские СМИ сообщали о взрывах в Харькове, Кременчуге и Днепропетровске.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДнепропетровская областьУкраинаБезопасностьСергей ЛебедевЗеленодольск
 
 
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