https://ria.ru/20241225/trutnev-1991283192.html

Трутнев рассказал о растущем объеме перевозок по Севморпути

Трутнев рассказал о растущем объеме перевозок по Севморпути - РИА Новости, 25.12.2024

Трутнев рассказал о растущем объеме перевозок по Севморпути

Несмотря на введенные в отношении России санкции, объем перевозок грузов по Северному морскому пути увеличивается, сообщил вице-премьер – полпред президента РФ... РИА Новости, 25.12.2024

2024-12-25T16:25:00+03:00

2024-12-25T16:25:00+03:00

2024-12-25T16:25:00+03:00

россия

юрий трутнев

экономика

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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Несмотря на введенные в отношении России санкции, объем перевозок грузов по Северному морскому пути увеличивается, сообщил вице-премьер – полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев. "Объём перевозок по Северному морскому пути увеличивается. Он увеличивается не в той, скажем, динамике, на которую мы рассчитывали без санкций, но и несмотря на санкции, он продолжает расти", - сказал Трутнев в эфире телеканала "Россия 24". Он добавил, что существуют разные подходы к развитию инфраструктуры Северного морского пути. "Мы, конечно, прекрасно знаем предложения губернаторов про Северный широтный ход, в общем, про то, чтобы обрастить Северный морской путь ещё полным объёмом инфраструктуры, позволяющей вывозить грузы с территории Российской Федерации", - уточнил вице-премьер.

https://ria.ru/20241202/spg-1986882986.html

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россия, юрий трутнев, экономика