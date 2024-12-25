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Косачев оценил перспективы урегулирования на Украине до инаугурации Трампа - РИА Новости, 25.12.2024
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15:06 25.12.2024
https://ria.ru/20241225/tramp-1991263825.html
Косачев оценил перспективы урегулирования на Украине до инаугурации Трампа
Косачев оценил перспективы урегулирования на Украине до инаугурации Трампа - РИА Новости, 25.12.2024
Косачев оценил перспективы урегулирования на Украине до инаугурации Трампа
До инаугурации избранного президента США Дональда Трампа никакой конкретики по урегулированию на Украине явно не будет, персональный состав будущих... РИА Новости, 25.12.2024
2024-12-25T15:06:00+03:00
2024-12-25T15:06:00+03:00
в мире
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МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. До инаугурации избранного президента США Дональда Трампа никакой конкретики по урегулированию на Украине явно не будет, персональный состав будущих "назначенцев" его команды также не дает четкого понимания, какой из сценариев будет задействован, сказал РИА Новости вице-спикер Совфеда Константин Косачев. Будущий спецпосланник США по Украине Кит Келлог ранее заявил, что избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп хочет устойчивой договоренности между Москвой и Киевом и сможет добиться ее "в относительно короткий срок". "Не в последнюю очередь именно с перспективами завершения конфликта на Украине – а с ним и выхода из мирового кризиса – было связано и особое внимание к президентским выборам в США", - сказал политик. При этом "убедительная победа Дональда Трампа на самом деле не дала четкого понимания того, как именно избранный президент США будет реализовывать свои громкие обещания о быстром прекращении боевых действий на Украине", добавил вице-спикер СФ. Он полагает, что "до 20 января никакой конкретики явно не будет, и ни один прогноз до инаугурации нового президента не будет точным". Даже персональный состав будущих "назначенцев" его команды не дает четкого понимания, какой из сценариев будет задействован Вашингтоном с конца января, отметил Косачев. Сенатор подчеркнул, что стремление к урегулированию конфликта новой администрацией озвучивается, а "вот конкретные идеи пока не сформулированы, что оставляет широкое пространство для толкования". "Скажем, на Украине рассчитывают, что "мир через силу" означает исключительно усиление позиций самого Киева на будущих переговорах, и в этом ключе методично давят на самого Трампа и его окружение вместе с европейскими союзниками", - заключил политик.
https://ria.ru/20241224/tramp-1991112237.html
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в мире, украина, сша, киев, дональд трамп, константин косачев, кит келлог, совет федерации рф
В мире, Украина, США, Киев, Дональд Трамп, Константин Косачев, Кит Келлог, Совет Федерации РФ
Косачев оценил перспективы урегулирования на Украине до инаугурации Трампа

Косачев: до инаугурации Трампа никакой конкретики по Украине явно не будет

© AP Photo / Charlie RiedelДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
© AP Photo / Charlie Riedel
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. До инаугурации избранного президента США Дональда Трампа никакой конкретики по урегулированию на Украине явно не будет, персональный состав будущих "назначенцев" его команды также не дает четкого понимания, какой из сценариев будет задействован, сказал РИА Новости вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
Будущий спецпосланник США по Украине Кит Келлог ранее заявил, что избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп хочет устойчивой договоренности между Москвой и Киевом и сможет добиться ее "в относительно короткий срок".
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Будущий спецпосланник США по Украине высказался о планах Трампа
Вчера, 22:45
"Не в последнюю очередь именно с перспективами завершения конфликта на Украине – а с ним и выхода из мирового кризиса – было связано и особое внимание к президентским выборам в США", - сказал политик.
При этом "убедительная победа Дональда Трампа на самом деле не дала четкого понимания того, как именно избранный президент США будет реализовывать свои громкие обещания о быстром прекращении боевых действий на Украине", добавил вице-спикер СФ.
Он полагает, что "до 20 января никакой конкретики явно не будет, и ни один прогноз до инаугурации нового президента не будет точным". Даже персональный состав будущих "назначенцев" его команды не дает четкого понимания, какой из сценариев будет задействован Вашингтоном с конца января, отметил Косачев.
Сенатор подчеркнул, что стремление к урегулированию конфликта новой администрацией озвучивается, а "вот конкретные идеи пока не сформулированы, что оставляет широкое пространство для толкования".
"Скажем, на Украине рассчитывают, что "мир через силу" означает исключительно усиление позиций самого Киева на будущих переговорах, и в этом ключе методично давят на самого Трампа и его окружение вместе с европейскими союзниками", - заключил политик.
Солдаты ВСУ - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
"Стали отчаянными": в США раскрыли неудобную правду про действия Украины
10:59
 
В миреУкраинаСШАКиевДональд ТрампКонстантин КосачевКит КеллогСовет Федерации РФ
 
 
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