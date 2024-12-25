https://ria.ru/20241225/tramp-1991179974.html

Политолог объяснил, зачем Трамп хочет купить Гренландию

Политолог объяснил, зачем Трамп хочет купить Гренландию - РИА Новости, 25.12.2024

Политолог объяснил, зачем Трамп хочет купить Гренландию

Риторика избранного президента США Дональда Трампа о покупке Гренландии - это попытка выторговать более выгодные условия для размещения на острове военной... РИА Новости, 25.12.2024

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дональд трамп

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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Риторика избранного президента США Дональда Трампа о покупке Гренландии - это попытка выторговать более выгодные условия для размещения на острове военной инфраструктуры Соединенных Штатов, заявил РИА Новости ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин. На днях 47-й президент США в соцсети Truth Social назвал "абсолютной необходимостью" для страны владеть Гренландией. Так он прокомментировал решение назначить новым американским послом в Дании экс-посла США в Швеции и предпринимателя Кена Хауэри. В ответ премьер-министр Гренландии Муте Эгеде на слова Трампа заявил, что остров не продается и никогда не будет продаваться. "Я думаю, речь идет не о покупке, а о том, чтобы договориться с Данией о благоприятных условиях размещения там американской военной инфраструктуры", - сказал Блохин. По его словам, в американских военных кругах нередко звучит фраза о том, что XXI век - это век противостояния России и США в Арктике, поскольку регион является сокровищницей природных ресурсов, через него проходит Северный морской путь, кроме того, через Арктику наименьшее время полета межконтинентальных баллистических ракет из США в Россию. "Очевидно, идет борьба за создание форпостов для борьбы и конкуренции в Арктике. Покупать он её вряд ли будет. Но его риторика - это такой классический переговорный прием, в рамках которого он сначала взвинчивает свои требования до максимума, а в ходе переговоров предъявляет реальные пожелания", - заключил американист. Гренландия до 1953 года являлась колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике. В 2019 году в СМИ появилась серия публикаций о том, что Трамп рассматривает возможность покупки Гренландии. Позднее Трамп подтвердил, что интересовался этим вопросом "стратегически". При этом в Гренландии заявили, что остров не продается, а в Дании выразили надежду, что Трамп пошутил, саму идею продажи назвав абсурдной. Бывший сотрудник министерства внутренней безопасности США Майлз Тейлор в интервью телеканалу MSNBC в августе 2020 года заявил, что Трамп интересовался, можно ли обменять Пуэрто-Рико на Гренландию.

https://ria.ru/20241223/tramp-1990764727.html

https://ria.ru/20241223/mask-1990803458.html

https://ria.ru/20241225/grenlandiya-1991130692.html

гренландия

сша

дания

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в мире, гренландия, сша, дания, дональд трамп, российская академия наук