https://ria.ru/20241225/teplo-1991200641.html

На Украине около 500 тысяч абонентов остались без тепла после взрывов

На Украине около 500 тысяч абонентов остались без тепла после взрывов - РИА Новости, 25.12.2024

На Украине около 500 тысяч абонентов остались без тепла после взрывов

Около 500 тысяч абонентов в Харьковской области на Украине после взрывов остались без теплоснабжения, сообщил вице-премьер, министр развития общин и территорий... РИА Новости, 25.12.2024

2024-12-25T12:19:00+03:00

2024-12-25T12:19:00+03:00

2024-12-25T12:19:00+03:00

специальная военная операция на украине

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алексей кулеба

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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Около 500 тысяч абонентов в Харьковской области на Украине после взрывов остались без теплоснабжения, сообщил вице-премьер, министр развития общин и территорий страны Алексей Кулеба в своем Telegram-канале.Ранее в среду на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. СМИ сообщали о взрывах в Харькове, Кременчуге, Кривом Роге, Днепропетровске, городе Бурштын Ивано-Франковской области. Координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев сообщил РИА Новости, что в некоторых районах Харькова после серии взрывов отключено отопление. По его словам, удары нанесены по ТЭЦ в Днепропетровской области, ТЭС в Бурштыне. "В части регионов по состоянию на сейчас есть перебои с теплоснабжением. Харьковская область - 500 тысяч абонентов остаются без тепла, это 2677 дома. Днепропетровская область - в Днепре (до переименования Киевом Днепропетровск – ред.) и Зеленодольске - 55 и 100 домов без теплоснабжения соответственно. Ивано-Франковская область - без тепла 81 жилой дом", - написал Кулеба. По его словам, специалисты работают над восстановлением теплоснабжения. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20241217/voennye-1989702388.html

https://ria.ru/20241222/vsu-1990693091.html

днепропетровская область

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в мире, днепропетровская область, харьков, алексей кулеба, сергей лебедев, дмитрий песков, вооруженные силы украины, украина