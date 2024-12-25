https://ria.ru/20241225/svo-1991345087.html

В Дагестане планируют построить центр реабилитации для бойцов СВО

В Дагестане планируют построить центр реабилитации для бойцов СВО - РИА Новости, 25.12.2024

В Дагестане планируют построить центр реабилитации для бойцов СВО

Работа по созданию реабилитационного центра для участников специальной военной операции начнется в Дагестане в 2025 году, расходы на строительство готов взять... РИА Новости, 25.12.2024

2024-12-25T23:32:00+03:00

2024-12-25T23:32:00+03:00

2024-12-25T23:40:00+03:00

специальная военная операция на украине

общество

сулейман керимов

сергей меликов

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МАХАЧКАЛА, 25 дек - РИА Новости. Работа по созданию реабилитационного центра для участников специальной военной операции начнется в Дагестане в 2025 году, расходы на строительство готов взять на себя сенатор от республики Сулейман Керимов, сообщили в пресс-службе главы региона со ссылкой на руководителя республики Сергея Меликова. В марте прошлого года на тот момент министр здравоохранения Дагестана Татьяна Беляева сообщила, что рассматривается вопрос создания круглогодичного реабилитационного центра на 200 коек, в котором участники СВО будут проходить физическо-психологическую реабилитацию. "В 2025 году в Дагестане планируют начать работу по созданию реабилитационного центра для участников СВО. Об этом объявил Сергей Меликов. Инициатива поддержана федеральным фондом "Защитники Отечества", а расходы на строительство готов взять на себя сенатор Сулейман Керимов", - говорится в сообщении. Меликов поручил региональному минимуществу в ближайшее время представить несколько вариантов земельных участков для будущего центра. Они должны располагаться в удобном месте и обладать развитой инфраструктурой, подчеркнул глава республики. Минздраву региона он поручил подготовить предложения по форматам работы комплекса. "В Дагестане необходим реабилитационный центр для участников специальной военной операции. Люди, возвращающиеся из зоны боевых действий, должны иметь возможность пройти реабилитацию, полный цикл восстановления, включая психологическую помощь", - сказал глава региона.

https://ria.ru/20241218/protez-1989961966.html

https://ria.ru/20241216/svo-1989450247.html

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общество, сулейман керимов, сергей меликов