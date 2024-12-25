Рейтинг@Mail.ru
В Дагестане планируют построить центр реабилитации для бойцов СВО - РИА Новости, 25.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:32 25.12.2024 (обновлено: 23:40 25.12.2024)
https://ria.ru/20241225/svo-1991345087.html
В Дагестане планируют построить центр реабилитации для бойцов СВО
В Дагестане планируют построить центр реабилитации для бойцов СВО - РИА Новости, 25.12.2024
В Дагестане планируют построить центр реабилитации для бойцов СВО
Работа по созданию реабилитационного центра для участников специальной военной операции начнется в Дагестане в 2025 году, расходы на строительство готов взять... РИА Новости, 25.12.2024
2024-12-25T23:32:00+03:00
2024-12-25T23:40:00+03:00
специальная военная операция на украине
общество
сулейман керимов
сергей меликов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/11/1989614827_0:0:3046:1714_1920x0_80_0_0_8ba193d33830338a8ef616a7cd5858f9.jpg
МАХАЧКАЛА, 25 дек - РИА Новости. Работа по созданию реабилитационного центра для участников специальной военной операции начнется в Дагестане в 2025 году, расходы на строительство готов взять на себя сенатор от республики Сулейман Керимов, сообщили в пресс-службе главы региона со ссылкой на руководителя республики Сергея Меликова. В марте прошлого года на тот момент министр здравоохранения Дагестана Татьяна Беляева сообщила, что рассматривается вопрос создания круглогодичного реабилитационного центра на 200 коек, в котором участники СВО будут проходить физическо-психологическую реабилитацию. "В 2025 году в Дагестане планируют начать работу по созданию реабилитационного центра для участников СВО. Об этом объявил Сергей Меликов. Инициатива поддержана федеральным фондом "Защитники Отечества", а расходы на строительство готов взять на себя сенатор Сулейман Керимов", - говорится в сообщении. Меликов поручил региональному минимуществу в ближайшее время представить несколько вариантов земельных участков для будущего центра. Они должны располагаться в удобном месте и обладать развитой инфраструктурой, подчеркнул глава республики. Минздраву региона он поручил подготовить предложения по форматам работы комплекса. "В Дагестане необходим реабилитационный центр для участников специальной военной операции. Люди, возвращающиеся из зоны боевых действий, должны иметь возможность пройти реабилитацию, полный цикл восстановления, включая психологическую помощь", - сказал глава региона.
https://ria.ru/20241218/protez-1989961966.html
https://ria.ru/20241216/svo-1989450247.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/11/1989614827_152:0:2883:2048_1920x0_80_0_0_9887ce378a1c18edb0594b4abdba85e9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, сулейман керимов, сергей меликов
Специальная военная операция на Украине, Общество, Сулейман Керимов, Сергей Меликов
В Дагестане планируют построить центр реабилитации для бойцов СВО

Сенатор Керимов готов построить в Дагестане центр реабилитации для бойцов СВО

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ в зоне СВО
Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МАХАЧКАЛА, 25 дек - РИА Новости. Работа по созданию реабилитационного центра для участников специальной военной операции начнется в Дагестане в 2025 году, расходы на строительство готов взять на себя сенатор от республики Сулейман Керимов, сообщили в пресс-службе главы региона со ссылкой на руководителя республики Сергея Меликова.
В марте прошлого года на тот момент министр здравоохранения Дагестана Татьяна Беляева сообщила, что рассматривается вопрос создания круглогодичного реабилитационного центра на 200 коек, в котором участники СВО будут проходить физическо-психологическую реабилитацию.
Образцы протезов ноги - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
В Ленинградской области открылся центр протезирования участников СВО
18 декабря, 17:25
"В 2025 году в Дагестане планируют начать работу по созданию реабилитационного центра для участников СВО. Об этом объявил Сергей Меликов. Инициатива поддержана федеральным фондом "Защитники Отечества", а расходы на строительство готов взять на себя сенатор Сулейман Керимов", - говорится в сообщении.
Меликов поручил региональному минимуществу в ближайшее время представить несколько вариантов земельных участков для будущего центра. Они должны располагаться в удобном месте и обладать развитой инфраструктурой, подчеркнул глава республики. Минздраву региона он поручил подготовить предложения по форматам работы комплекса.
"В Дагестане необходим реабилитационный центр для участников специальной военной операции. Люди, возвращающиеся из зоны боевых действий, должны иметь возможность пройти реабилитацию, полный цикл восстановления, включая психологическую помощь", - сказал глава региона.
Глава Чувашской Республики Олег Николаев - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
Проект по подготовке ветеранов СВО для госслужбы запустят в Чувашии
16 декабря, 14:29
 
Специальная военная операция на УкраинеОбществоСулейман КеримовСергей Меликов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала