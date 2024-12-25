https://ria.ru/20241225/svo-1990858868.html

"Это разрушило план Сырского". Что предприняла российская армия

"Это разрушило план Сырского". Что предприняла российская армия - РИА Новости, 25.12.2024

"Это разрушило план Сырского". Что предприняла российская армия

Зимняя кампания вовсю идет: Вооруженные силы России прочно владеют инициативой и выдавливают ВСУ сразу на нескольких направлениях. Сказалась ошибка, допущенная... РИА Новости, 25.12.2024

2024-12-25T08:00:00+03:00

2024-12-25T08:00:00+03:00

2024-12-25T12:24:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

курахово

киев

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости, Андрей Коц. Зимняя кампания вовсю идет: Вооруженные силы России прочно владеют инициативой и выдавливают ВСУ сразу на нескольких направлениях. Сказалась ошибка, допущенная Киевом еще несколько месяцев назад. О ситуации на фронте — в материале РИА Новости.Скатали в рулонНаибольших успехов группировкам войск "Центр", "Юг" и "Восток" удалось добиться на территории ДНР. Только за прошлую неделю освободили 13 населенных пунктов и кое-где вплотную приблизились к административным границам республики.Российские войска превосходят противника как по численности личного состава, так и по количеству бронетехники и весу артиллерийского залпа. Да, ВСУ активно используют дроны, однако в зимних условиях они не столь эффективны. Аккумуляторные батареи быстро разряжаются на морозе, а низкая облачность и осадки сильно ограничивают видимость.Наиболее ожесточенные бои в настоящий момент — в районе Курахово. Всего за две-три недели российская армия "свернула в рулон" украинские позиции южнее этого города. Полностью ликвидировали котел, в который угодили гарнизоны сел Елизаветовка, Анновка, Веселый Гай, Трудовое и Константинопольское. Окруженная группировка ВСУ большей частью уничтожена. Лишь немногие разрозненные группы ушли через поля на запад.Есть прогресс и в самом Курахово. Противника выбили из восточной и центральной частей города, вытеснив в промзону на западе. Впрочем, и там ВСУ долго не продержатся. Кураховская ГРЭС и котельно-механический завод — далеко не мариупольская "Азовсталь". До полного окружения осталось лишь освободить Дачное на стратегической трассе в Запорожскую область. К этому селу сходящимися ударами с севера (от Старых Тернов) и юга (от Константинопольского) пробиваются передовые части Южной группировки.Есть успехи и западнее, у Великой Новоселки, важного логистического и транспортного узла ВСУ на Южнодонецком направлении. Группировка "Восток" берет этот поселок городского типа с довоенным населением более шести тысяч человек в клещи. Севернее заняли Новый Комар, с востока продвигаются от Золотой Нивы и Шахтерского, с юга — от Благодатного.На минувших выходных освободили Сторожевое и полностью окружили Макаровку, где остался достаточно крупный украинский гарнизон. После его уничтожения так называемый Времевский выступ, занятый ВСУ в ходе летне-осеннего "контрнаступа" в прошлом году, будет окончательно ликвидирован.Низкая мотивацияНа Покровск (Красноармейск) наступают подразделения группировки "Центр". Противник хорошо подготовил город (довоенное население — 60 тысяч) к обороне, поэтому его обходят с юга, продвигаясь вдоль железной дороги на Селидово.На этом участке уже освободили Пустынку, Желтое, Новопустынку и Шевченко, от которого до Покровска — меньше четырех километров. Западнее надо еще перерезать две автотрассы, ведущие в Днепропетровскую область. Потеря Покровска для Киева недопустима. Во-первых, это полностью обрушит фронт на западе ДНР. Во-вторых, в окрестностях находится единственная подконтрольная Украине шахта по добыче коксующегося угля, необходимого для сталелитейной промышленности. Лишатся угля — не будет и стали.К слову, именно сюда украинский Генштаб перебросил элитную 155-ю бригаду "Анна Киевская", обученную во Франции и вооруженную западной техникой. Однако, по сообщениям с мест, более тысячи военнослужащих этого соединения разбежались, бросив позиции.Сегодня значительная часть бойцов ВСУ — принудительно мобилизованные, которых отлавливают на улицах патрули ТЦК. Мотивации воевать и погибать за киевский режим у них ноль. И чем дальше, тем ближе тот момент, когда бегство может принять массовый характер по всей линии фронта.Однако мотивированные еще остаются. Такие, в частности, удерживают Торецк (Дзержинск) и Часов Яр. В Торецке противник продолжает цепляться за городскую застройку и дерется за каждый дом. В Часовом Яре остатки гарнизона засели на огнеупорном заводе, заняв круговую оборону.Константиновка, образующая вместе с Дружковкой, Краматорском и Славянском большую агломерацию, где у вэсэушников мощные линии обороны, штабы и тыловые службы, видимо, следующая цель. Сражение за эти города станет финальным этапом битвы за Донбасс. Впрочем, на границе ЛНР и ДНР есть еще подконтрольный Киеву 11-тысячный Северск. Новостей оттуда пока немного.Наступать нет силНа Купянском направлении, как сообщило Минобороны, освободили Лозовую Харьковской области. Отсюда — около 15 километров до Боровой и переправы через реку Оскол. Группировка "Запад" увеличила зону контроля к востоку от Оскола, подтянула фланги. Далее, вероятно, войска двинутся на Богуславку и Новоплатоновку. Севернее Купянска расширяется плацдарм на правом берегу Оскола.В Курской области на многих участках — встречные бои. Здесь противник лишен одного из своих главных козырей — высокоскоростного спутникового интернета Starlink, на который завязано все боевое управление войсками. А радиосвязь успешно глушит РЭБ.Группировка "Север" наступает к югу от Суджи вдоль линии Куриловка — Черкасская Конопелька — Русская Конопелька. Также войска пытаются продвинуться за рекой Псел, около Гуево. Севернее Суджи улучшили позиции у Кругленького, откуда можно штурмовать Леонидовку. Тут противник предпринял четыре безуспешные контратаки. Операторы БПЛА уничтожили два танка, в том числе "Абрамс", две БМП "Брэдли", БТР М-113, две бронемашины MaxxPro и САУ "Гвоздика".Ранее, напомним, российские войска заняли два важных населенных пункта в Суджанском районе — Дарьино и Плехово. От Дарьино до укрепрайона ВСУ в Свердликово — шесть километров, до границы — четыре. Плехово — тоже приграничное село, в десяти километрах от Суджи и трех от Сумской области Украины. Противник упорно не хотел отсюда уходить, не жалел сил и средств. От таких сел зависит все снабжение ВСУ в Курской области.Как подчеркнул недавно на прямой линии президент, ВСУ обязательно выгонят с российской территории. Наступать дальше украинцы не могут. А вечно сидеть в обороне не позволят российская авиация и артиллерия.

https://ria.ru/20241225/kurakhovo-1980950150.html

https://ria.ru/20241129/pokrovsk-1981175698.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

курахово

киев

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донецкая народная республика, курахово, киев, вооруженные силы украины