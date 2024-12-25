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"Это разрушило план Сырского". Что предприняла российская армия - РИА Новости, 25.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:00 25.12.2024 (обновлено: 12:24 25.12.2024)
https://ria.ru/20241225/svo-1990858868.html
"Это разрушило план Сырского". Что предприняла российская армия
"Это разрушило план Сырского". Что предприняла российская армия - РИА Новости, 25.12.2024
"Это разрушило план Сырского". Что предприняла российская армия
Зимняя кампания вовсю идет: Вооруженные силы России прочно владеют инициативой и выдавливают ВСУ сразу на нескольких направлениях. Сказалась ошибка, допущенная... РИА Новости, 25.12.2024
2024-12-25T08:00:00+03:00
2024-12-25T12:24:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
курахово
киев
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости, Андрей Коц. Зимняя кампания вовсю идет: Вооруженные силы России прочно владеют инициативой и выдавливают ВСУ сразу на нескольких направлениях. Сказалась ошибка, допущенная Киевом еще несколько месяцев назад. О ситуации на фронте — в материале РИА Новости.Скатали в рулонНаибольших успехов группировкам войск "Центр", "Юг" и "Восток" удалось добиться на территории ДНР. Только за прошлую неделю освободили 13 населенных пунктов и кое-где вплотную приблизились к административным границам республики.Российские войска превосходят противника как по численности личного состава, так и по количеству бронетехники и весу артиллерийского залпа. Да, ВСУ активно используют дроны, однако в зимних условиях они не столь эффективны. Аккумуляторные батареи быстро разряжаются на морозе, а низкая облачность и осадки сильно ограничивают видимость.Наиболее ожесточенные бои в настоящий момент — в районе Курахово. Всего за две-три недели российская армия "свернула в рулон" украинские позиции южнее этого города. Полностью ликвидировали котел, в который угодили гарнизоны сел Елизаветовка, Анновка, Веселый Гай, Трудовое и Константинопольское. Окруженная группировка ВСУ большей частью уничтожена. Лишь немногие разрозненные группы ушли через поля на запад.Есть прогресс и в самом Курахово. Противника выбили из восточной и центральной частей города, вытеснив в промзону на западе. Впрочем, и там ВСУ долго не продержатся. Кураховская ГРЭС и котельно-механический завод — далеко не мариупольская "Азовсталь". До полного окружения осталось лишь освободить Дачное на стратегической трассе в Запорожскую область. К этому селу сходящимися ударами с севера (от Старых Тернов) и юга (от Константинопольского) пробиваются передовые части Южной группировки.Есть успехи и западнее, у Великой Новоселки, важного логистического и транспортного узла ВСУ на Южнодонецком направлении. Группировка "Восток" берет этот поселок городского типа с довоенным населением более шести тысяч человек в клещи. Севернее заняли Новый Комар, с востока продвигаются от Золотой Нивы и Шахтерского, с юга — от Благодатного.На минувших выходных освободили Сторожевое и полностью окружили Макаровку, где остался достаточно крупный украинский гарнизон. После его уничтожения так называемый Времевский выступ, занятый ВСУ в ходе летне-осеннего "контрнаступа" в прошлом году, будет окончательно ликвидирован.Низкая мотивацияНа Покровск (Красноармейск) наступают подразделения группировки "Центр". Противник хорошо подготовил город (довоенное население — 60 тысяч) к обороне, поэтому его обходят с юга, продвигаясь вдоль железной дороги на Селидово.На этом участке уже освободили Пустынку, Желтое, Новопустынку и Шевченко, от которого до Покровска — меньше четырех километров. Западнее надо еще перерезать две автотрассы, ведущие в Днепропетровскую область. Потеря Покровска для Киева недопустима. Во-первых, это полностью обрушит фронт на западе ДНР. Во-вторых, в окрестностях находится единственная подконтрольная Украине шахта по добыче коксующегося угля, необходимого для сталелитейной промышленности. Лишатся угля — не будет и стали.К слову, именно сюда украинский Генштаб перебросил элитную 155-ю бригаду "Анна Киевская", обученную во Франции и вооруженную западной техникой. Однако, по сообщениям с мест, более тысячи военнослужащих этого соединения разбежались, бросив позиции.Сегодня значительная часть бойцов ВСУ — принудительно мобилизованные, которых отлавливают на улицах патрули ТЦК. Мотивации воевать и погибать за киевский режим у них ноль. И чем дальше, тем ближе тот момент, когда бегство может принять массовый характер по всей линии фронта.Однако мотивированные еще остаются. Такие, в частности, удерживают Торецк (Дзержинск) и Часов Яр. В Торецке противник продолжает цепляться за городскую застройку и дерется за каждый дом. В Часовом Яре остатки гарнизона засели на огнеупорном заводе, заняв круговую оборону.Константиновка, образующая вместе с Дружковкой, Краматорском и Славянском большую агломерацию, где у вэсэушников мощные линии обороны, штабы и тыловые службы, видимо, следующая цель. Сражение за эти города станет финальным этапом битвы за Донбасс. Впрочем, на границе ЛНР и ДНР есть еще подконтрольный Киеву 11-тысячный Северск. Новостей оттуда пока немного.Наступать нет силНа Купянском направлении, как сообщило Минобороны, освободили Лозовую Харьковской области. Отсюда — около 15 километров до Боровой и переправы через реку Оскол. Группировка "Запад" увеличила зону контроля к востоку от Оскола, подтянула фланги. Далее, вероятно, войска двинутся на Богуславку и Новоплатоновку. Севернее Купянска расширяется плацдарм на правом берегу Оскола.В Курской области на многих участках — встречные бои. Здесь противник лишен одного из своих главных козырей — высокоскоростного спутникового интернета Starlink, на который завязано все боевое управление войсками. А радиосвязь успешно глушит РЭБ.Группировка "Север" наступает к югу от Суджи вдоль линии Куриловка — Черкасская Конопелька — Русская Конопелька. Также войска пытаются продвинуться за рекой Псел, около Гуево. Севернее Суджи улучшили позиции у Кругленького, откуда можно штурмовать Леонидовку. Тут противник предпринял четыре безуспешные контратаки. Операторы БПЛА уничтожили два танка, в том числе "Абрамс", две БМП "Брэдли", БТР М-113, две бронемашины MaxxPro и САУ "Гвоздика".Ранее, напомним, российские войска заняли два важных населенных пункта в Суджанском районе — Дарьино и Плехово. От Дарьино до укрепрайона ВСУ в Свердликово — шесть километров, до границы — четыре. Плехово — тоже приграничное село, в десяти километрах от Суджи и трех от Сумской области Украины. Противник упорно не хотел отсюда уходить, не жалел сил и средств. От таких сел зависит все снабжение ВСУ в Курской области.Как подчеркнул недавно на прямой линии президент, ВСУ обязательно выгонят с российской территории. Наступать дальше украинцы не могут. А вечно сидеть в обороне не позволят российская авиация и артиллерия.
https://ria.ru/20241225/kurakhovo-1980950150.html
https://ria.ru/20241129/pokrovsk-1981175698.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
курахово
киев
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донецкая народная республика, курахово, киев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Курахово, Киев, Вооруженные силы Украины
"Это разрушило план Сырского". Что предприняла российская армия

Российские войска стремительно продвигаются на Южнодонецком направлении

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкСамоходная артиллерийская установка "Мста-СМ2" в зоне проведения спецоперации
Самоходная артиллерийская установка Мста-СМ2 в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Самоходная артиллерийская установка "Мста-СМ2" в зоне проведения спецоперации
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости, Андрей Коц. Зимняя кампания вовсю идет: Вооруженные силы России прочно владеют инициативой и выдавливают ВСУ сразу на нескольких направлениях. Сказалась ошибка, допущенная Киевом еще несколько месяцев назад. О ситуации на фронте — в материале РИА Новости.

Скатали в рулон

Наибольших успехов группировкам войск "Центр", "Юг" и "Восток" удалось добиться на территории ДНР. Только за прошлую неделю освободили 13 населенных пунктов и кое-где вплотную приблизились к административным границам республики.
Российские войска превосходят противника как по численности личного состава, так и по количеству бронетехники и весу артиллерийского залпа. Да, ВСУ активно используют дроны, однако в зимних условиях они не столь эффективны. Аккумуляторные батареи быстро разряжаются на морозе, а низкая облачность и осадки сильно ограничивают видимость.
Наиболее ожесточенные бои в настоящий момент — в районе Курахово. Всего за две-три недели российская армия "свернула в рулон" украинские позиции южнее этого города. Полностью ликвидировали котел, в который угодили гарнизоны сел Елизаветовка, Анновка, Веселый Гай, Трудовое и Константинопольское. Окруженная группировка ВСУ большей частью уничтожена. Лишь немногие разрозненные группы ушли через поля на запад.
© РИА НовостиБоевые действия в Курахово. Кадр из видео
Военнослужащие ВС России при зачистке Курахово. Кадр из видео - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
© РИА Новости
Боевые действия в Курахово. Кадр из видео
Есть прогресс и в самом Курахово. Противника выбили из восточной и центральной частей города, вытеснив в промзону на западе. Впрочем, и там ВСУ долго не продержатся. Кураховская ГРЭС и котельно-механический завод — далеко не мариупольская "Азовсталь". До полного окружения осталось лишь освободить Дачное на стратегической трассе в Запорожскую область. К этому селу сходящимися ударами с севера (от Старых Тернов) и юга (от Константинопольского) пробиваются передовые части Южной группировки.
Есть успехи и западнее, у Великой Новоселки, важного логистического и транспортного узла ВСУ на Южнодонецком направлении. Группировка "Восток" берет этот поселок городского типа с довоенным населением более шести тысяч человек в клещи. Севернее заняли Новый Комар, с востока продвигаются от Золотой Нивы и Шахтерского, с юга — от Благодатного.
Работа артиллерийских расчетов в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
Курахово: что это за город и в чем его значение для СВО
12:50
На минувших выходных освободили Сторожевое и полностью окружили Макаровку, где остался достаточно крупный украинский гарнизон. После его уничтожения так называемый Времевский выступ, занятый ВСУ в ходе летне-осеннего "контрнаступа" в прошлом году, будет окончательно ликвидирован.

Низкая мотивация

На Покровск (Красноармейск) наступают подразделения группировки "Центр". Противник хорошо подготовил город (довоенное население — 60 тысяч) к обороне, поэтому его обходят с юга, продвигаясь вдоль железной дороги на Селидово.
На этом участке уже освободили Пустынку, Желтое, Новопустынку и Шевченко, от которого до Покровска — меньше четырех километров. Западнее надо еще перерезать две автотрассы, ведущие в Днепропетровскую область. Потеря Покровска для Киева недопустима. Во-первых, это полностью обрушит фронт на западе ДНР. Во-вторых, в окрестностях находится единственная подконтрольная Украине шахта по добыче коксующегося угля, необходимого для сталелитейной промышленности. Лишатся угля — не будет и стали.
© Фото : МетинвестУгольная шахта в Покровске
Угольная шахта в Покровске - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
© Фото : Метинвест
Угольная шахта в Покровске
К слову, именно сюда украинский Генштаб перебросил элитную 155-ю бригаду "Анна Киевская", обученную во Франции и вооруженную западной техникой. Однако, по сообщениям с мест, более тысячи военнослужащих этого соединения разбежались, бросив позиции.
Сегодня значительная часть бойцов ВСУ — принудительно мобилизованные, которых отлавливают на улицах патрули ТЦК. Мотивации воевать и погибать за киевский режим у них ноль. И чем дальше, тем ближе тот момент, когда бегство может принять массовый характер по всей линии фронта.
Улица в Покровске - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
Покровск: что это за город, и в чем его значение для СВО
29 ноября, 12:42
Однако мотивированные еще остаются. Такие, в частности, удерживают Торецк (Дзержинск) и Часов Яр. В Торецке противник продолжает цепляться за городскую застройку и дерется за каждый дом. В Часовом Яре остатки гарнизона засели на огнеупорном заводе, заняв круговую оборону.
Константиновка, образующая вместе с Дружковкой, Краматорском и Славянском большую агломерацию, где у вэсэушников мощные линии обороны, штабы и тыловые службы, видимо, следующая цель. Сражение за эти города станет финальным этапом битвы за Донбасс. Впрочем, на границе ЛНР и ДНР есть еще подконтрольный Киеву 11-тысячный Северск. Новостей оттуда пока немного.

Наступать нет сил

На Купянском направлении, как сообщило Минобороны, освободили Лозовую Харьковской области. Отсюда — около 15 километров до Боровой и переправы через реку Оскол. Группировка "Запад" увеличила зону контроля к востоку от Оскола, подтянула фланги. Далее, вероятно, войска двинутся на Богуславку и Новоплатоновку. Севернее Купянска расширяется плацдарм на правом берегу Оскола.
© ГУ МЧС России по Курской области/ВКонтактеУничтожение боевой части американской ракеты HIMARS в Курской области
Уничтожение боевой части американской ракеты HIMARS в Курской области - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
© ГУ МЧС России по Курской области/ВКонтакте
Уничтожение боевой части американской ракеты HIMARS в Курской области
В Курской области на многих участках — встречные бои. Здесь противник лишен одного из своих главных козырей — высокоскоростного спутникового интернета Starlink, на который завязано все боевое управление войсками. А радиосвязь успешно глушит РЭБ.
Группировка "Север" наступает к югу от Суджи вдоль линии Куриловка — Черкасская Конопелька — Русская Конопелька. Также войска пытаются продвинуться за рекой Псел, около Гуево. Севернее Суджи улучшили позиции у Кругленького, откуда можно штурмовать Леонидовку. Тут противник предпринял четыре безуспешные контратаки. Операторы БПЛА уничтожили два танка, в том числе "Абрамс", две БМП "Брэдли", БТР М-113, две бронемашины MaxxPro и САУ "Гвоздика".
© МЧС России/TelegramПиротехники МЧС России уничтожили 300 суббоеприпасов М74 ракеты ATACMS в Курской области
Пиротехники МЧС России уничтожили 300 суббоеприпасов М74 ракеты ATACMS в Курской области - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
© МЧС России/Telegram
Пиротехники МЧС России уничтожили 300 суббоеприпасов М74 ракеты ATACMS в Курской области
Ранее, напомним, российские войска заняли два важных населенных пункта в Суджанском районе — Дарьино и Плехово. От Дарьино до укрепрайона ВСУ в Свердликово — шесть километров, до границы — четыре. Плехово — тоже приграничное село, в десяти километрах от Суджи и трех от Сумской области Украины. Противник упорно не хотел отсюда уходить, не жалел сил и средств. От таких сел зависит все снабжение ВСУ в Курской области.
Как подчеркнул недавно на прямой линии президент, ВСУ обязательно выгонят с российской территории. Наступать дальше украинцы не могут. А вечно сидеть в обороне не позволят российская авиация и артиллерия.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаКураховоКиевВооруженные силы Украины
 
 
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