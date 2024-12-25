На борту судна "Урса Майор" не было перегруза, заявил его владелец
"Оборонлогистика": на судне "Урса Майор" в Средиземном море не было перегруза
Момент крушения российского судна Ursa Major. Кадр видео очевидца
Момент крушения российского судна Ursa Major. Кадр видео очевидца
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. На российском судне "Урса Майор" "перегруза" не было, сообщает пресс-служба группы компаний "Оборонлогистика" (владелец судна).
Российское грузовое судно "Урса Майор" потерпело крушение 23 декабря в Средиземном море, 14 членов экипажа спасены и доставлены в порт Картахена, двое числятся пропавшими без вести. Судно затонуло в 67 милях от испанского берега и в 45 милях от алжирского. Российское судно вышло из Санкт-Петербурга 12 дней назад в направлении порта Владивосток.
"Судно "Урса Майор" - один из крупнейших в России сухогрузов (максимальная грузоподьемность 9,5 тысяч тонн) следовало из Большого порта Санкт-Петербург в порт Владивосток с проектным грузом весом 806 тонн (на борту было: 2 портальных крана общим весом 686 тонн, 2 крановых ковша общим весом 27 тонн, 2 судовые трюмные крышки общим весом 91 тонна, один 20-футовый контейнер с ЗИП для крышек весом 2 тонны и 129 пустых контейнеров). Таким образом, озвученная рядом СМИ версия о допущенном "перегрузе" судна не соответствует действительности и наносит ущерб репутации ООО "Оборонлогистика", - отмечает пресс-служба.