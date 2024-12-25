https://ria.ru/20241225/sudno-1991301405.html

На борту судна "Урса Майор" не было перегруза, заявил его владелец

На борту судна "Урса Майор" не было перегруза, заявил его владелец - РИА Новости, 25.12.2024

На борту судна "Урса Майор" не было перегруза, заявил его владелец

На российском судне "Урса Майор" "перегруза" не было, сообщает пресс-служба группы компаний "Оборонлогистика" (владелец судна). РИА Новости, 25.12.2024

2024-12-25T17:34:00+03:00

2024-12-25T17:34:00+03:00

2024-12-25T17:40:00+03:00

санкт-петербург

владивосток

средиземное море

крушение судна "урса майор"

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/18/1990947477_0:197:808:652_1920x0_80_0_0_64cf0f2b002b520d16c0cefbc85d53df.jpg

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. На российском судне "Урса Майор" "перегруза" не было, сообщает пресс-служба группы компаний "Оборонлогистика" (владелец судна). Российское грузовое судно "Урса Майор" потерпело крушение 23 декабря в Средиземном море, 14 членов экипажа спасены и доставлены в порт Картахена, двое числятся пропавшими без вести. Судно затонуло в 67 милях от испанского берега и в 45 милях от алжирского. Российское судно вышло из Санкт-Петербурга 12 дней назад в направлении порта Владивосток. "Судно "Урса Майор" - один из крупнейших в России сухогрузов (максимальная грузоподьемность 9,5 тысяч тонн) следовало из Большого порта Санкт-Петербург в порт Владивосток с проектным грузом весом 806 тонн (на борту было: 2 портальных крана общим весом 686 тонн, 2 крановых ковша общим весом 27 тонн, 2 судовые трюмные крышки общим весом 91 тонна, один 20-футовый контейнер с ЗИП для крышек весом 2 тонны и 129 пустых контейнеров). Таким образом, озвученная рядом СМИ версия о допущенном "перегрузе" судна не соответствует действительности и наносит ущерб репутации ООО "Оборонлогистика", - отмечает пресс-служба.

https://ria.ru/20241225/sudno-1991299217.html

санкт-петербург

владивосток

средиземное море

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

санкт-петербург, владивосток, средиземное море, крушение судна "урса майор", в мире