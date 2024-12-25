https://ria.ru/20241225/sng-1991257485.html
Лидеры СНГ продолжили неформальное общение после протокольной части саммита
Лидеры СНГ продолжили неформальное общение после протокольной части саммита - РИА Новости, 25.12.2024
Лидеры СНГ продолжили неформальное общение после протокольной части саммита
Протокольная часть саммита СНГ завершена, лидеры Содружества отправились продолжать неформальное общение, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий... РИА Новости, 25.12.2024
2024-12-25T14:47:00+03:00
2024-12-25T14:47:00+03:00
2024-12-25T14:47:00+03:00
россия
дмитрий песков
снг
общество
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ПОСЕЛЕНИЕ СОСНОВСКОЕ (Ленинградская область), 25 дек — РИА Новости. Протокольная часть саммита СНГ завершена, лидеры Содружества отправились продолжать неформальное общение, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Лидеры СНГ покинули зал, где прошло заседание неформального саммита СНГ. "Они поехали продолжать свое неформальное общение в комплексе "Игора", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20241224/sammit-1991110033.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дмитрий песков, снг, общество, ленинградская область
Россия, Дмитрий Песков, СНГ, Общество, Ленинградская область
Лидеры СНГ продолжили неформальное общение после протокольной части саммита
Песков: лидеры СНГ после саммита продолжат общение в комплексе "Игора"