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Лидеры СНГ продолжили неформальное общение после протокольной части саммита - РИА Новости, 25.12.2024
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14:47 25.12.2024
https://ria.ru/20241225/sng-1991257485.html
Лидеры СНГ продолжили неформальное общение после протокольной части саммита
Лидеры СНГ продолжили неформальное общение после протокольной части саммита - РИА Новости, 25.12.2024
Лидеры СНГ продолжили неформальное общение после протокольной части саммита
Протокольная часть саммита СНГ завершена, лидеры Содружества отправились продолжать неформальное общение, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий... РИА Новости, 25.12.2024
2024-12-25T14:47:00+03:00
2024-12-25T14:47:00+03:00
россия
дмитрий песков
снг
общество
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ПОСЕЛЕНИЕ СОСНОВСКОЕ (Ленинградская область), 25 дек — РИА Новости. Протокольная часть саммита СНГ завершена, лидеры Содружества отправились продолжать неформальное общение, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Лидеры СНГ покинули зал, где прошло заседание неформального саммита СНГ. "Они поехали продолжать свое неформальное общение в комплексе "Игора", - сказал Песков журналистам.
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россия, дмитрий песков, снг, общество, ленинградская область
Россия, Дмитрий Песков, СНГ, Общество, Ленинградская область
Лидеры СНГ продолжили неформальное общение после протокольной части саммита

Песков: лидеры СНГ после саммита продолжат общение в комплексе "Игора"

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкНеформальная встреча глав делегаций государств-участников СНГ
Неформальная встреча глав делегаций государств-участников СНГ - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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ПОСЕЛЕНИЕ СОСНОВСКОЕ (Ленинградская область), 25 дек — РИА Новости. Протокольная часть саммита СНГ завершена, лидеры Содружества отправились продолжать неформальное общение, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Лидеры СНГ покинули зал, где прошло заседание неформального саммита СНГ.
"Они поехали продолжать свое неформальное общение в комплексе "Игора", - сказал Песков журналистам.
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РоссияДмитрий ПесковСНГОбществоЛенинградская область
 
 
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