https://ria.ru/20241225/sng-1991257485.html

Лидеры СНГ продолжили неформальное общение после протокольной части саммита

Лидеры СНГ продолжили неформальное общение после протокольной части саммита - РИА Новости, 25.12.2024

Лидеры СНГ продолжили неформальное общение после протокольной части саммита

Протокольная часть саммита СНГ завершена, лидеры Содружества отправились продолжать неформальное общение, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий... РИА Новости, 25.12.2024

2024-12-25T14:47:00+03:00

2024-12-25T14:47:00+03:00

2024-12-25T14:47:00+03:00

россия

дмитрий песков

снг

общество

ленинградская область

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ПОСЕЛЕНИЕ СОСНОВСКОЕ (Ленинградская область), 25 дек — РИА Новости. Протокольная часть саммита СНГ завершена, лидеры Содружества отправились продолжать неформальное общение, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Лидеры СНГ покинули зал, где прошло заседание неформального саммита СНГ. "Они поехали продолжать свое неформальное общение в комплексе "Игора", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20241224/sammit-1991110033.html

россия

ленинградская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, дмитрий песков, снг, общество, ленинградская область