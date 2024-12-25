https://ria.ru/20241225/sng-1991242231.html

Путин предложил лидерам стран СНГ сверить часы

Путин предложил лидерам стран СНГ сверить часы - РИА Новости, 25.12.2024

Путин предложил лидерам стран СНГ сверить часы

Президент РФ Владимир Путин предложил лидерам стран СНГ на неформальной встрече "сверить часы" по проделанной работе и предстоящим делам. РИА Новости, 25.12.2024

2024-12-25T14:02:00+03:00

2024-12-25T14:02:00+03:00

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россия

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ПОСЕЛЕНИЕ СОСНОВСКОЕ (Ленинградская обл), 25 дек — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин предложил лидерам стран СНГ на неформальной встрече "сверить часы" по проделанной работе и предстоящим делам. "Вместе с тем хотел бы вас еще раз поблагодарить за то, что мы собрались сегодня здесь, в Ленинградской области, в уходящем году сверить часы по поводу того, что было сделано нами в рамках работы стран СНГ и что предстоит сделать в ближайшее время", - сказал Путин на неформальной встрече глав государств-участников СНГ.

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Ольга Фомченкова

россия, ленинградская область, владимир путин, снг, в мире