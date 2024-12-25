https://ria.ru/20241225/sng-1991242231.html
Путин предложил лидерам стран СНГ сверить часы
Путин предложил лидерам стран СНГ сверить часы - РИА Новости, 25.12.2024
Путин предложил лидерам стран СНГ сверить часы
Президент РФ Владимир Путин предложил лидерам стран СНГ на неформальной встрече "сверить часы" по проделанной работе и предстоящим делам. РИА Новости, 25.12.2024
2024-12-25T14:02:00+03:00
2024-12-25T14:02:00+03:00
2024-12-25T14:02:00+03:00
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ПОСЕЛЕНИЕ СОСНОВСКОЕ (Ленинградская обл), 25 дек — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин предложил лидерам стран СНГ на неформальной встрече "сверить часы" по проделанной работе и предстоящим делам. "Вместе с тем хотел бы вас еще раз поблагодарить за то, что мы собрались сегодня здесь, в Ленинградской области, в уходящем году сверить часы по поводу того, что было сделано нами в рамках работы стран СНГ и что предстоит сделать в ближайшее время", - сказал Путин на неформальной встрече глав государств-участников СНГ.
https://ria.ru/20241225/sng-1991238157.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, ленинградская область, владимир путин, снг, в мире
Россия, Ленинградская область, Владимир Путин, СНГ, В мире
Путин предложил лидерам стран СНГ сверить часы
Путин предложил лидерам стран СНГ сверить часы по проделанной работе