https://ria.ru/20241225/shtraf-1991120003.html

Юрист напомнил об увеличении штрафов за нарушения ПДД в 2025 году

Юрист напомнил об увеличении штрафов за нарушения ПДД в 2025 году - РИА Новости, 25.12.2024

Юрист напомнил об увеличении штрафов за нарушения ПДД в 2025 году

Штраф за превышение скорости на 20-40 километров в час с 1 января 2025 года увеличится с 500 рублей до 750, а за вождение в нетрезвом виде — с 30 до 45 тысяч... РИА Новости, 25.12.2024

2024-12-25T02:48:00+03:00

2024-12-25T02:48:00+03:00

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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Штраф за превышение скорости на 20-40 километров в час с 1 января 2025 года увеличится с 500 рублей до 750, а за вождение в нетрезвом виде — с 30 до 45 тысяч рублей, сообщил РИА Новости генеральный директор профессиональной юридической группы АИД юрист Давид Адамс.Госдума на пленарном заседании 12 декабря приняла во втором и третьем чтениях законопроект о повышении штрафов за ряд нарушений правил дорожного движения (ПДД) с 1 января 2025 года. Совет Федерации на заседании 20 декабря одобрил этот закон."Многие размеры штрафов не менялись годами, теряя свою актуальность на фоне инфляции и роста доходов. Например, штраф за превышение скорости на 20-40 километров в час ранее составлял 500 рублей. С нового года он увеличится до 750 рублей", — заявил Адамс.По мнению юриста, увеличение штрафов стало шагом, направленным на модернизацию устаревшей системы наказаний, и демонстрирует стремление государства усилить их превентивный эффект. "Особое внимание уделено вождению в нетрезвом виде. Штраф за это нарушение увеличивается с 30 до 45 тысяч рублей. Аналогичный штраф грозит и за отказ от медицинского освидетельствования, что, по сути, приравнивается к признанию вины", — добавил Адамс.Юрист объяснил, что подобное ужесточение продиктовано высокой вероятностью возникновения аварий из-за пьяных водителей и стремлением государства усилить уровень общественного порицания такого поведения. "Изменения коснулись и порядка оплаты штрафов. Теперь вместо 50 процентов от суммы в течение 20 дней нарушителям придется заплатить 75 процентов. Однако льготный период увеличен до 30 дней, что уравновешивает новые условия и дает водителям больше времени для выполнения обязательств", — отметил юрист. Как уточнил Адамс, есть несколько целей этих мер. Во-первых, это снижение аварийных ситуаций на дорогах, так как более строгие штрафы могут заставить водителей ехать осторожнее. Во-вторых, это усиление дисциплины и перераспределение доходов. Юрист отметил, что теперь 75 процентов штрафов будут оставаться в региональных бюджетах, что поможет улучшить инфраструктуру и повысить безопасность на дорогах. Тем не менее Адамс предупредил, что радикальное увеличение штрафов — не панацея от нарушений ПДД. Он подчеркнул, что систематические нарушители могут дальше игнорировать правила, оплачивая штрафы как часть "цены" за управление автомобилем. Немаловажную роль играет и общественное восприятие ужесточения штрафов, которое многие водители могут воспринять как попытку государства "обогатить" бюджет, а не как заботу о безопасности.По словам юриста, эффективность увеличения зависит от качественно организованного контроля и правоприменения, в том числе работы камер фиксации, инспекторов и возможности обжалования в суде. В то же время цель ужесточения заключается в защите жизни и здоровья граждан, а не в пополнении казны, заключил Адамс.

https://ria.ru/20241210/shtrafy-1988410022.html

https://ria.ru/20241221/shtrafy-1990544529.html

https://ria.ru/20241212/gosduma-1988812315.html

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общество, госдума рф, совет федерации рф