https://ria.ru/20241225/samolet-1991327666.html

Расследовать причины крушения самолета близ Актау будут в Казахстане

Расследовать причины крушения самолета близ Актау будут в Казахстане - РИА Новости, 25.12.2024

Расследовать причины крушения самолета близ Актау будут в Казахстане

Расследование причин авиакатастрофы в Актау будут вести правоохранительные органы Казахстана, к следствию подключены криминалисты, которые проведут экспертизы,... РИА Новости, 25.12.2024

2024-12-25T19:52:00+03:00

2024-12-25T19:52:00+03:00

2024-12-25T20:09:00+03:00

в мире

актау

казахстан

крушение рейса баку — грозный

баку

канат бозумбаев

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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АСТАНА, 25 дек - РИА Новости. Расследование причин авиакатастрофы в Актау будут вести правоохранительные органы Казахстана, к следствию подключены криминалисты, которые проведут экспертизы, сообщил в среду вице-премьер Канат Бозумбаев.Заместитель премьер-министра Казахстана дал брифинг для журналистов в Актау, его слова приводят казахстанские СМИ."Расследование причин авиакатастрофы будут вести правоохранительные органы Казахстана... К расследованию подключили экспертов-криминалистов и экспертов из гражданской авиации. Преждевременных заявлений делать я не смею, есть специалисты, которые проведут необходимые работы, и экспертизы", - сказал Бозумбаев.Летевший из Баку в Грозный самолет Azerbaijan Airlines потерпел крушение утром 25 декабря недалеко от города Актау на западе Казахстана. По данным Росавиации, после столкновения самолета с птицами командир решил идти на запасной аэродром в Актау. На борту, по данным МЧС Казахстана, находились 69 человек, в том числе 5 членов экипажа, погибли, по предварительным данным, 38 человек. Как сообщили в посольстве РФ, 9 россиян находятся в больницах Актау.

https://ria.ru/20241225/aktau-1991323399.html

актау

казахстан

баку

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры спасателей МЧС Казахстана после крушения самолета в Актау Первые кадры, снятые спасателями МЧС Казахстана сразу после крушения самолета в Актау.В ролике - начало тушения пожара, снятое от первого лица, есть несколько кадров из салона. Видно, что часть его была практически не затронута пожаром. 2024-12-25T19:52 true PT1M09S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, актау, казахстан, крушение рейса баку — грозный, баку, канат бозумбаев, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)