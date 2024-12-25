https://ria.ru/20241225/samolet-1991327666.html
Расследовать причины крушения самолета близ Актау будут в Казахстане
Расследовать причины крушения самолета близ Актау будут в Казахстане - РИА Новости, 25.12.2024
Расследовать причины крушения самолета близ Актау будут в Казахстане
Расследование причин авиакатастрофы в Актау будут вести правоохранительные органы Казахстана, к следствию подключены криминалисты, которые проведут экспертизы,... РИА Новости, 25.12.2024
2024-12-25T19:52:00+03:00
2024-12-25T19:52:00+03:00
2024-12-25T20:09:00+03:00
в мире
актау
казахстан
крушение рейса баку — грозный
баку
канат бозумбаев
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/19/1991329575_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_308210a4a7b3c5caf4258f1605e8e857.jpg
АСТАНА, 25 дек - РИА Новости. Расследование причин авиакатастрофы в Актау будут вести правоохранительные органы Казахстана, к следствию подключены криминалисты, которые проведут экспертизы, сообщил в среду вице-премьер Канат Бозумбаев.Заместитель премьер-министра Казахстана дал брифинг для журналистов в Актау, его слова приводят казахстанские СМИ."Расследование причин авиакатастрофы будут вести правоохранительные органы Казахстана... К расследованию подключили экспертов-криминалистов и экспертов из гражданской авиации. Преждевременных заявлений делать я не смею, есть специалисты, которые проведут необходимые работы, и экспертизы", - сказал Бозумбаев.Летевший из Баку в Грозный самолет Azerbaijan Airlines потерпел крушение утром 25 декабря недалеко от города Актау на западе Казахстана. По данным Росавиации, после столкновения самолета с птицами командир решил идти на запасной аэродром в Актау. На борту, по данным МЧС Казахстана, находились 69 человек, в том числе 5 членов экипажа, погибли, по предварительным данным, 38 человек. Как сообщили в посольстве РФ, 9 россиян находятся в больницах Актау.
https://ria.ru/20241225/aktau-1991323399.html
актау
казахстан
баку
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/19/1991329575_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_e59a974d438abf85a2b46fd987273d5a.jpg
Кадры спасателей МЧС Казахстана после крушения самолета в Актау
Первые кадры, снятые спасателями МЧС Казахстана сразу после крушения самолета в Актау.В ролике - начало тушения пожара, снятое от первого лица, есть несколько кадров из салона. Видно, что часть его была практически не затронута пожаром.
2024-12-25T19:52
true
PT1M09S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, актау, казахстан, крушение рейса баку — грозный, баку, канат бозумбаев, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В мире, Актау, Казахстан, Крушение рейса Баку — Грозный, Баку, Канат Бозумбаев, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Расследовать причины крушения самолета близ Актау будут в Казахстане
Расследовать авиакатастрофу близ Актау будут казахские правоохранительные органы