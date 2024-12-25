https://ria.ru/20241225/samolet-1991321142.html
Посольство сообщило о гражданстве членов экипажа упавшего в Актау рейса
Посольство сообщило о гражданстве членов экипажа упавшего в Актау рейса - РИА Новости, 25.12.2024
Посольство сообщило о гражданстве членов экипажа упавшего в Актау рейса
Все члены экипажа упавшего близ казахстанского Актау самолета - граждане Азербайджана, сообщает посольство России в Казахстане. РИА Новости, 25.12.2024
2024-12-25T19:05:00+03:00
2024-12-25T19:05:00+03:00
2024-12-25T19:25:00+03:00
в мире
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казахстан
россия
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
крушение рейса баку — грозный
азербайджан
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Все члены экипажа упавшего близ казахстанского Актау самолета - граждане Азербайджана, сообщает посольство России в Казахстане.Ранее СМИ сообщали, что один из пилотов мог иметь российское гражданство. "В Актау на место крушения самолета "Азербайджанских авиалиний", выполнявшего рейс Баку-Грозный, прибыл глава министерства по чрезвычайным ситуациям Казахстана Чингис Аринов... По сообщениям авиакомпании, на борту находилось 67 человек, включая пять членов экипажа. Среди пассажиров: 42 гражданина Азербайджана, 16 граждан России, шесть граждан Казахстана, три гражданина Кыргызстана, гражданство одного человека уточняется. Все члены экипажа — граждане Азербайджана", - говорится в сообщении. Летевший из Баку в Грозный самолет Azerbaijan Airlines потерпел крушение утром 25 декабря недалеко от города Актау на западе Казахстана. По данным Росавиации, после столкновения самолета с птицами командир решил идти на запасной аэродром в Актау. На борту, по данным МЧС Казахстана, находились 69 человек, в том числе 5 членов экипажа, выжили около 30 человек. Как сообщили в посольстве РФ, 10 россиян находятся в больницах Актау.
https://ria.ru/20241225/rabochie-1991285342.html
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в мире, актау, казахстан, россия, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), крушение рейса баку — грозный, азербайджан
В мире, Актау, Казахстан, Россия, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Крушение рейса Баку — Грозный, Азербайджан
Посольство сообщило о гражданстве членов экипажа упавшего в Актау рейса
Все члены экипажа упавшего в Актау самолета являются гражданами Азербайджана