https://ria.ru/20241225/samolet-1991306716.html

После авиакатастрофы близ Актау госпитализировали девятерых россиян

После авиакатастрофы близ Актау госпитализировали девятерых россиян - РИА Новости, 25.12.2024

После авиакатастрофы близ Актау госпитализировали девятерых россиян

В результате катастрофы гражданского авиалайнера компании Azerbaijan Airlines близ казахстанского Актау госпитализированы 29 человек, среди них 9 россиян,... РИА Новости, 25.12.2024

2024-12-25T17:53:00+03:00

2024-12-25T17:53:00+03:00

2024-12-25T18:14:00+03:00

актау

казахстан

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

крушение рейса баку — грозный

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АЛМА-АТА, 25 дек - РИА Новости. В результате катастрофы гражданского авиалайнера компании Azerbaijan Airlines близ казахстанского Актау госпитализированы 29 человек, среди них 9 россиян, сообщает пресс-служба МЧС Казахстана."В результате происшествия госпитализированы 29 человек, включая 3 детей. Из них: 15 граждан Азербайджана, 9 граждан России, 2 гражданина Кыргызстана, гражданство 3 человек уточняется" - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.Ранее в среду сообщалось, что после крушения азербайджанского гражданского самолета в больницы Актау госпитализировали десятерых граждан РФ."Согласно данным авиакомпании Azerbaijan Airlines, на борту находилось 67 человек, включая 5 членов экипажа. Среди пассажиров: 6 граждан Казахстана, 42 граждан Азербайджана, 3 гражданина Кыргызстана, 16 граждан России, гражданство одного человека уточняется. Все члены экипажа - граждане Азербайджана", - говорится в сообщении.Также в казахстанском МЧС добавили, что распоряжением властей Тупкараганского района Мангистауской области был введен режим чрезвычайной ситуации местного масштаба.Летевший из Баку в Грозный самолет Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines потерпел крушение утром 25 декабря недалеко от города Актау на западе Казахстана. По данным Росавиации, после столкновения самолета с птицами командир принял решение уходить на запасной аэродром в Актау.

https://ria.ru/20241225/aktau-1991284972.html

https://ria.ru/20241225/aviakatastrofa-1991272972.html

актау

казахстан

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актау, казахстан, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), крушение рейса баку — грозный