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После авиакатастрофы близ Актау госпитализировали девятерых россиян - РИА Новости, 25.12.2024
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17:53 25.12.2024 (обновлено: 18:14 25.12.2024)
https://ria.ru/20241225/samolet-1991306716.html
После авиакатастрофы близ Актау госпитализировали девятерых россиян
После авиакатастрофы близ Актау госпитализировали девятерых россиян - РИА Новости, 25.12.2024
После авиакатастрофы близ Актау госпитализировали девятерых россиян
В результате катастрофы гражданского авиалайнера компании Azerbaijan Airlines близ казахстанского Актау госпитализированы 29 человек, среди них 9 россиян,... РИА Новости, 25.12.2024
2024-12-25T17:53:00+03:00
2024-12-25T18:14:00+03:00
актау
казахстан
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
крушение рейса баку — грозный
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АЛМА-АТА, 25 дек - РИА Новости. В результате катастрофы гражданского авиалайнера компании Azerbaijan Airlines близ казахстанского Актау госпитализированы 29 человек, среди них 9 россиян, сообщает пресс-служба МЧС Казахстана."В результате происшествия госпитализированы 29 человек, включая 3 детей. Из них: 15 граждан Азербайджана, 9 граждан России, 2 гражданина Кыргызстана, гражданство 3 человек уточняется" - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.Ранее в среду сообщалось, что после крушения азербайджанского гражданского самолета в больницы Актау госпитализировали десятерых граждан РФ."Согласно данным авиакомпании Azerbaijan Airlines, на борту находилось 67 человек, включая 5 членов экипажа. Среди пассажиров: 6 граждан Казахстана, 42 граждан Азербайджана, 3 гражданина Кыргызстана, 16 граждан России, гражданство одного человека уточняется. Все члены экипажа - граждане Азербайджана", - говорится в сообщении.Также в казахстанском МЧС добавили, что распоряжением властей Тупкараганского района Мангистауской области был введен режим чрезвычайной ситуации местного масштаба.Летевший из Баку в Грозный самолет Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines потерпел крушение утром 25 декабря недалеко от города Актау на западе Казахстана. По данным Росавиации, после столкновения самолета с птицами командир принял решение уходить на запасной аэродром в Актау.
https://ria.ru/20241225/aktau-1991284972.html
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актау, казахстан, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), крушение рейса баку — грозный
Актау, Казахстан, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Крушение рейса Баку — Грозный
После авиакатастрофы близ Актау госпитализировали девятерых россиян

МЧС Казахстана: девятерых россиян с рухнувшего рейса из Баку госпитализировали

© РИА Новости / МЧС Республики Казахстан | Перейти в медиабанкМесто крушения самолёта Azerbaijan Airlines в казахстанском Актау
Место крушения самолёта Azerbaijan Airlines в казахстанском Актау - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
© РИА Новости / МЧС Республики Казахстан
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Место крушения самолёта Azerbaijan Airlines в казахстанском Актау
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АЛМА-АТА, 25 дек - РИА Новости. В результате катастрофы гражданского авиалайнера компании Azerbaijan Airlines близ казахстанского Актау госпитализированы 29 человек, среди них 9 россиян, сообщает пресс-служба МЧС Казахстана.
"В результате происшествия госпитализированы 29 человек, включая 3 детей. Из них: 15 граждан Азербайджана, 9 граждан России, 2 гражданина Кыргызстана, гражданство 3 человек уточняется" - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
Место крушения самолета Azerbaijan Airlines в казахстанском Актау - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
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Ранее в среду сообщалось, что после крушения азербайджанского гражданского самолета в больницы Актау госпитализировали десятерых граждан РФ.
"Согласно данным авиакомпании Azerbaijan Airlines, на борту находилось 67 человек, включая 5 членов экипажа. Среди пассажиров: 6 граждан Казахстана, 42 граждан Азербайджана, 3 гражданина Кыргызстана, 16 граждан России, гражданство одного человека уточняется. Все члены экипажа - граждане Азербайджана", - говорится в сообщении.
Также в казахстанском МЧС добавили, что распоряжением властей Тупкараганского района Мангистауской области был введен режим чрезвычайной ситуации местного масштаба.
Летевший из Баку в Грозный самолет Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines потерпел крушение утром 25 декабря недалеко от города Актау на западе Казахстана. По данным Росавиации, после столкновения самолета с птицами командир принял решение уходить на запасной аэродром в Актау.
Место крушения самолёта Azerbaijan Airlines в казахстанском Актау - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
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АктауКазахстанМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Крушение рейса Баку — Грозный
 
 
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