https://ria.ru/20241225/samolet-1991289066.html

AZAL выразила соболезнования в связи с крушением самолета в Казахстане

AZAL выразила соболезнования в связи с крушением самолета в Казахстане - РИА Новости, 25.12.2024

AZAL выразила соболезнования в связи с крушением самолета в Казахстане

Авиакомпания Azerbaijan Airlines (AZAL) выразила соболезнования семьям погибших и пострадавших в результате крушения самолета под Актау в Казахстане. РИА Новости, 25.12.2024

2024-12-25T16:47:00+03:00

2024-12-25T16:47:00+03:00

2024-12-25T16:47:00+03:00

в мире

актау

казахстан

баку

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

крушение рейса баку — грозный

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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Авиакомпания Azerbaijan Airlines (AZAL) выразила соболезнования семьям погибших и пострадавших в результате крушения самолета под Актау в Казахстане. "Сегодня для AZAL — чрезвычайно тяжелый и трагический день. Мы скорбим вместе с семьями и близкими пассажиров и членов экипажа, погибших в результате крушения самолета Embraer-190 близ города Актау, и выражаем им глубокие соболезнования. Их боль — это наша боль. Желаем скорейшего выздоровления пострадавшим", - говорится в публикации авиакомпании в соцсети X. Летевший из Баку в Грозный самолет Azerbaijan Airlines потерпел крушение утром 25 декабря недалеко от города Актау на западе Казахстана. По данным Росавиации, после столкновения самолета с птицами командир решил идти на запасной аэродром в Актау. На борту, по данным МЧС Казахстана, находились 69 человек, в том числе 5 членов экипажа, выжили около 30 человек. Как сообщили в посольстве РФ, 10 россиян находятся в больницах Актау.

https://ria.ru/20241225/aviakatastrofa-1991272972.html

актау

казахстан

баку

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в мире, актау, казахстан, баку, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), крушение рейса баку — грозный