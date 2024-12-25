https://ria.ru/20241225/samolet-1991204228.html

В Кремле выразили соболезнования из-за авиакатастрофы в Актау

В Кремле выразили соболезнования из-за авиакатастрофы в Актау - РИА Новости, 25.12.2024

В Кремле выразили соболезнования из-за авиакатастрофы в Актау

Москва глубоко соболезнует тем, кто потерял близких в авиакатастрофе в Актау, желает скорейшего выздоровления пострадавшим, заявил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 25.12.2024

2024-12-25T12:25:00+03:00

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2024-12-25T12:26:00+03:00

актау

казахстан

москва

дмитрий песков

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

крушение рейса баку — грозный

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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Москва глубоко соболезнует тем, кто потерял близких в авиакатастрофе в Актау, желает скорейшего выздоровления пострадавшим, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Летевший из Баку в Грозный самолет Azerbaijan Airlines потерпел крушение утром 25 декабря недалеко от города Актау на западе Казахстана. По данным Росавиации, после столкновения самолета с птицами командир решил идти на запасной аэродром в Актау. На борту, по предварительной информации, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным Минздрава Казахстана, выжили 28 человек. "Мы глубоко соболезнуем тем, кто потерял своих родных и близких в этой авиакатастрофе. Желаем скорейшего выздоровления всем тем, кому удалось выжить", - сказал Песков журналистам.

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актау

казахстан

москва

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Ольга Фомченкова

актау, казахстан, москва, дмитрий песков, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), крушение рейса баку — грозный