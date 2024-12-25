Рейтинг@Mail.ru
В Кремле выразили соболезнования из-за авиакатастрофы в Актау - РИА Новости, 25.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:25 25.12.2024 (обновлено: 12:26 25.12.2024)
https://ria.ru/20241225/samolet-1991204228.html
В Кремле выразили соболезнования из-за авиакатастрофы в Актау
В Кремле выразили соболезнования из-за авиакатастрофы в Актау - РИА Новости, 25.12.2024
В Кремле выразили соболезнования из-за авиакатастрофы в Актау
Москва глубоко соболезнует тем, кто потерял близких в авиакатастрофе в Актау, желает скорейшего выздоровления пострадавшим, заявил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 25.12.2024
2024-12-25T12:25:00+03:00
2024-12-25T12:26:00+03:00
актау
казахстан
москва
дмитрий песков
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
крушение рейса баку — грозный
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/19/1991206459_0:238:3069:1964_1920x0_80_0_0_cfbfd6e6d2a59ac7ebfe9c7e92f576c8.jpg
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Москва глубоко соболезнует тем, кто потерял близких в авиакатастрофе в Актау, желает скорейшего выздоровления пострадавшим, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Летевший из Баку в Грозный самолет Azerbaijan Airlines потерпел крушение утром 25 декабря недалеко от города Актау на западе Казахстана. По данным Росавиации, после столкновения самолета с птицами командир решил идти на запасной аэродром в Актау. На борту, по предварительной информации, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным Минздрава Казахстана, выжили 28 человек. "Мы глубоко соболезнуем тем, кто потерял своих родных и близких в этой авиакатастрофе. Желаем скорейшего выздоровления всем тем, кому удалось выжить", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20241225/krushenie-1991159613.html
актау
казахстан
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/19/1991206459_220:0:2951:2048_1920x0_80_0_0_2cb44df6526f0094f88f3d8e8d477417.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
актау, казахстан, москва, дмитрий песков, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), крушение рейса баку — грозный
Актау, Казахстан, Москва, Дмитрий Песков, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Крушение рейса Баку — Грозный
В Кремле выразили соболезнования из-за авиакатастрофы в Актау

Песков: Москва соболезнует тем, кто потерял близких в авиакатастрофе в Актау

© AP Photo / Azamat SarsenbayevМесто крушения самолёта Azerbaijan Airlines в казахстанском Актау
Место крушения самолёта Azerbaijan Airlines в казахстанском Актау - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
© AP Photo / Azamat Sarsenbayev
Место крушения самолёта Azerbaijan Airlines в казахстанском Актау
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Москва глубоко соболезнует тем, кто потерял близких в авиакатастрофе в Актау, желает скорейшего выздоровления пострадавшим, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Летевший из Баку в Грозный самолет Azerbaijan Airlines потерпел крушение утром 25 декабря недалеко от города Актау на западе Казахстана. По данным Росавиации, после столкновения самолета с птицами командир решил идти на запасной аэродром в Актау. На борту, по предварительной информации, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным Минздрава Казахстана, выжили 28 человек.
"Мы глубоко соболезнуем тем, кто потерял своих родных и близких в этой авиакатастрофе. Желаем скорейшего выздоровления всем тем, кому удалось выжить", - сказал Песков журналистам.
Крушение пассажирского самолета в Казахстане - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
ОнлайнКрушение самолета, летевшего из Баку в Грозный. Главное
10:22
 
АктауКазахстанМоскваДмитрий ПесковФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Крушение рейса Баку — Грозный
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала