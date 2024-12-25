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В Кремле выразили соболезнования из-за авиакатастрофы в Актау
В Кремле выразили соболезнования из-за авиакатастрофы в Актау - РИА Новости, 25.12.2024
В Кремле выразили соболезнования из-за авиакатастрофы в Актау
Москва глубоко соболезнует тем, кто потерял близких в авиакатастрофе в Актау, желает скорейшего выздоровления пострадавшим, заявил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 25.12.2024
2024-12-25T12:25:00+03:00
2024-12-25T12:25:00+03:00
2024-12-25T12:26:00+03:00
актау
казахстан
москва
дмитрий песков
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
крушение рейса баку — грозный
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Москва глубоко соболезнует тем, кто потерял близких в авиакатастрофе в Актау, желает скорейшего выздоровления пострадавшим, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Летевший из Баку в Грозный самолет Azerbaijan Airlines потерпел крушение утром 25 декабря недалеко от города Актау на западе Казахстана. По данным Росавиации, после столкновения самолета с птицами командир решил идти на запасной аэродром в Актау. На борту, по предварительной информации, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным Минздрава Казахстана, выжили 28 человек. "Мы глубоко соболезнуем тем, кто потерял своих родных и близких в этой авиакатастрофе. Желаем скорейшего выздоровления всем тем, кому удалось выжить", - сказал Песков журналистам.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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актау, казахстан, москва, дмитрий песков, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), крушение рейса баку — грозный
Актау, Казахстан, Москва, Дмитрий Песков, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Крушение рейса Баку — Грозный
В Кремле выразили соболезнования из-за авиакатастрофы в Актау
Песков: Москва соболезнует тем, кто потерял близких в авиакатастрофе в Актау