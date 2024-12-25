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Опубликован список пассажиров самолета, разбившегося в Актау - РИА Новости, 25.12.2024
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12:10 25.12.2024 (обновлено: 12:14 25.12.2024)
https://ria.ru/20241225/samolet-1991198968.html
Опубликован список пассажиров самолета, разбившегося в Актау
Опубликован список пассажиров самолета, разбившегося в Актау - РИА Новости, 25.12.2024
Опубликован список пассажиров самолета, разбившегося в Актау
"Азербайджанские авиалинии" (AZAL) обнародовали список 62 пассажиров, находившихся на борту потерпевшего в Актау крушение самолета, по данным компании, среди... РИА Новости, 25.12.2024
2024-12-25T12:10:00+03:00
2024-12-25T12:14:00+03:00
актау
крушение рейса баку — грозный
в мире
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МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) обнародовали список 62 пассажиров, находившихся на борту потерпевшего в Актау крушение самолета, по данным компании, среди них 16 россиян.Летевший из Баку в Грозный самолет Azerbaijan Airlines потерпел крушение утром 25 декабря недалеко от города Актау на западе Казахстана. По данным Росавиации, после столкновения самолета с птицами командир решил идти на запасной аэродром в Актау. На борту, по предварительной информации, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным Минздрава Казахстана, выжили 28 человек.По данным авиакомпании, на борту самолета находились 62 пассажира, из них 37 человек являются гражданами Азербайджана, 16 граждан РФ, шесть граждан Казахстана и трое граждан Киргизии.
https://ria.ru/20241225/krushenie-1991159613.html
актау
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актау, крушение рейса баку — грозный, в мире, казахстан, баку
Актау, Крушение рейса Баку — Грозный, В мире, Казахстан, Баку
Опубликован список пассажиров самолета, разбившегося в Актау

AZAL опубликовала список 62 пассажиров самолета, потерпевшего крушение в Актау

© AP Photo / Azamat SarsenbayevМесто крушения самолёта Azerbaijan Airlines в казахстанском Актау
Место крушения самолёта Azerbaijan Airlines в казахстанском Актау - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
© AP Photo / Azamat Sarsenbayev
Место крушения самолёта Azerbaijan Airlines в казахстанском Актау
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МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) обнародовали список 62 пассажиров, находившихся на борту потерпевшего в Актау крушение самолета, по данным компании, среди них 16 россиян.
Летевший из Баку в Грозный самолет Azerbaijan Airlines потерпел крушение утром 25 декабря недалеко от города Актау на западе Казахстана. По данным Росавиации, после столкновения самолета с птицами командир решил идти на запасной аэродром в Актау. На борту, по предварительной информации, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным Минздрава Казахстана, выжили 28 человек.
© "Азербайджанские авиалинии" Список пассажиров, находившихся на борту упавшего в Актау самолета
Список пассажиров, находившихся на борту упавшего в Актау самолета - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
© "Азербайджанские авиалинии"
Список пассажиров, находившихся на борту упавшего в Актау самолета
По данным авиакомпании, на борту самолета находились 62 пассажира, из них 37 человек являются гражданами Азербайджана, 16 граждан РФ, шесть граждан Казахстана и трое граждан Киргизии.
Крушение пассажирского самолета в Казахстане - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
ОнлайнКрушение самолета, летевшего из Баку в Грозный. Главное
10:22
 
АктауКрушение рейса Баку — ГрозныйВ миреКазахстанБаку
 
 
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