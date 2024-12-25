https://ria.ru/20241225/samolet-1991198968.html

Опубликован список пассажиров самолета, разбившегося в Актау

Опубликован список пассажиров самолета, разбившегося в Актау - РИА Новости, 25.12.2024

Опубликован список пассажиров самолета, разбившегося в Актау

"Азербайджанские авиалинии" (AZAL) обнародовали список 62 пассажиров, находившихся на борту потерпевшего в Актау крушение самолета, по данным компании, среди... РИА Новости, 25.12.2024

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МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) обнародовали список 62 пассажиров, находившихся на борту потерпевшего в Актау крушение самолета, по данным компании, среди них 16 россиян.Летевший из Баку в Грозный самолет Azerbaijan Airlines потерпел крушение утром 25 декабря недалеко от города Актау на западе Казахстана. По данным Росавиации, после столкновения самолета с птицами командир решил идти на запасной аэродром в Актау. На борту, по предварительной информации, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным Минздрава Казахстана, выжили 28 человек.По данным авиакомпании, на борту самолета находились 62 пассажира, из них 37 человек являются гражданами Азербайджана, 16 граждан РФ, шесть граждан Казахстана и трое граждан Киргизии.

https://ria.ru/20241225/krushenie-1991159613.html

актау

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Ольга Фомченкова

актау, крушение рейса баку — грозный, в мире, казахстан, баку