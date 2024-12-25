Опубликован список пассажиров самолета, разбившегося в Актау
AZAL опубликовала список 62 пассажиров самолета, потерпевшего крушение в Актау
© AP Photo / Azamat SarsenbayevМесто крушения самолёта Azerbaijan Airlines в казахстанском Актау
© AP Photo / Azamat Sarsenbayev
Место крушения самолёта Azerbaijan Airlines в казахстанском Актау
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МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) обнародовали список 62 пассажиров, находившихся на борту потерпевшего в Актау крушение самолета, по данным компании, среди них 16 россиян.
Летевший из Баку в Грозный самолет Azerbaijan Airlines потерпел крушение утром 25 декабря недалеко от города Актау на западе Казахстана. По данным Росавиации, после столкновения самолета с птицами командир решил идти на запасной аэродром в Актау. На борту, по предварительной информации, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным Минздрава Казахстана, выжили 28 человек.
© "Азербайджанские авиалинии" Список пассажиров, находившихся на борту упавшего в Актау самолета
© "Азербайджанские авиалинии"
Список пассажиров, находившихся на борту упавшего в Актау самолета
По данным авиакомпании, на борту самолета находились 62 пассажира, из них 37 человек являются гражданами Азербайджана, 16 граждан РФ, шесть граждан Казахстана и трое граждан Киргизии.