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На борту разбившегося в Актау самолета взорвался баллон, пишут СМИ - РИА Новости, 25.12.2024
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12:06 25.12.2024 (обновлено: 12:19 25.12.2024)
https://ria.ru/20241225/samolet-1991197589.html
На борту разбившегося в Актау самолета взорвался баллон, пишут СМИ
На борту разбившегося в Актау самолета взорвался баллон, пишут СМИ - РИА Новости, 25.12.2024
На борту разбившегося в Актау самолета взорвался баллон, пишут СМИ
На борту потерпевшего крушение самолета вблизи Актау взорвался баллон, сообщает казахстанское агентство "Казинформ" со ссылкой на управление здравоохранения... РИА Новости, 25.12.2024
2024-12-25T12:06:00+03:00
2024-12-25T12:19:00+03:00
в мире
крушение рейса баку — грозный
актау
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
казахстан
баку
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МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. На борту потерпевшего крушение самолета вблизи Актау взорвался баллон, сообщает казахстанское агентство "Казинформ" со ссылкой на управление здравоохранения Мангистауской области.Летевший из Баку в Грозный самолет Azerbaijan Airlines потерпел крушение утром 25 декабря недалеко от города Актау на западе Казахстана. По данным Росавиации, после столкновения самолета с птицами командир решил идти на запасной аэродром в Актау. На борту, по предварительной информации, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным Минздрава Казахстана, выжили 28 человек."Как сообщает руководитель управления Б. Избасаров, 25.12.2024. в 10.58 поступил вызов 1 категории срочности (на борту самолета взорвался баллон). Отправлены 22 бригады скорой помощи и 6 бригад ЦМК (центр медицины катастроф)", - говорится в сообщении.По данным СМИ, в управлении здравоохранения подтвердили информацию о телах четырех погибших на месте происшествия.Областная многопрофильная больница подготовила 30 коек хирургического и травматологического профиля и 10 реанимационных коек, детское медучреждение – 20 коек и 10 реанимационных. Сообщается, что дополнительно развернули койки частные клиники.
https://ria.ru/20241225/krushenie-1991159613.html
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в мире, крушение рейса баку — грозный, актау, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), казахстан, баку
В мире, Крушение рейса Баку — Грозный, Актау, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Казахстан, Баку
На борту разбившегося в Актау самолета взорвался баллон, пишут СМИ

"Казинформ": на борту разбившегося самолета в Актау взорвался баллон

© AP Photo / Azamat SarsenbayevМесто крушения самолёта Azerbaijan Airlines в казахстанском Актау
Место крушения самолёта Azerbaijan Airlines в казахстанском Актау - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
© AP Photo / Azamat Sarsenbayev
Место крушения самолёта Azerbaijan Airlines в казахстанском Актау
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МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. На борту потерпевшего крушение самолета вблизи Актау взорвался баллон, сообщает казахстанское агентство "Казинформ" со ссылкой на управление здравоохранения Мангистауской области.
Летевший из Баку в Грозный самолет Azerbaijan Airlines потерпел крушение утром 25 декабря недалеко от города Актау на западе Казахстана. По данным Росавиации, после столкновения самолета с птицами командир решил идти на запасной аэродром в Актау. На борту, по предварительной информации, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным Минздрава Казахстана, выжили 28 человек.
"Как сообщает руководитель управления Б. Избасаров, 25.12.2024. в 10.58 поступил вызов 1 категории срочности (на борту самолета взорвался баллон). Отправлены 22 бригады скорой помощи и 6 бригад ЦМК (центр медицины катастроф)", - говорится в сообщении.
По данным СМИ, в управлении здравоохранения подтвердили информацию о телах четырех погибших на месте происшествия.
Областная многопрофильная больница подготовила 30 коек хирургического и травматологического профиля и 10 реанимационных коек, детское медучреждение – 20 коек и 10 реанимационных. Сообщается, что дополнительно развернули койки частные клиники.
Крушение пассажирского самолета в Казахстане - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
ОнлайнКрушение самолета, летевшего из Баку в Грозный. Главное
10:22
 
В миреКрушение рейса Баку — ГрозныйАктауФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)КазахстанБаку
 
 
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