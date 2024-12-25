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На борту разбившегося в Актау самолета взорвался баллон, пишут СМИ
На борту разбившегося в Актау самолета взорвался баллон, пишут СМИ - РИА Новости, 25.12.2024
На борту разбившегося в Актау самолета взорвался баллон, пишут СМИ
На борту потерпевшего крушение самолета вблизи Актау взорвался баллон, сообщает казахстанское агентство "Казинформ" со ссылкой на управление здравоохранения... РИА Новости, 25.12.2024
2024-12-25T12:06:00+03:00
2024-12-25T12:06:00+03:00
2024-12-25T12:19:00+03:00
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крушение рейса баку — грозный
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МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. На борту потерпевшего крушение самолета вблизи Актау взорвался баллон, сообщает казахстанское агентство "Казинформ" со ссылкой на управление здравоохранения Мангистауской области.Летевший из Баку в Грозный самолет Azerbaijan Airlines потерпел крушение утром 25 декабря недалеко от города Актау на западе Казахстана. По данным Росавиации, после столкновения самолета с птицами командир решил идти на запасной аэродром в Актау. На борту, по предварительной информации, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным Минздрава Казахстана, выжили 28 человек."Как сообщает руководитель управления Б. Избасаров, 25.12.2024. в 10.58 поступил вызов 1 категории срочности (на борту самолета взорвался баллон). Отправлены 22 бригады скорой помощи и 6 бригад ЦМК (центр медицины катастроф)", - говорится в сообщении.По данным СМИ, в управлении здравоохранения подтвердили информацию о телах четырех погибших на месте происшествия.Областная многопрофильная больница подготовила 30 коек хирургического и травматологического профиля и 10 реанимационных коек, детское медучреждение – 20 коек и 10 реанимационных. Сообщается, что дополнительно развернули койки частные клиники.
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в мире, крушение рейса баку — грозный, актау, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), казахстан, баку
В мире, Крушение рейса Баку — Грозный, Актау, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Казахстан, Баку
На борту разбившегося в Актау самолета взорвался баллон, пишут СМИ
"Казинформ": на борту разбившегося самолета в Актау взорвался баллон