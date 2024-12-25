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Двое детей выжили после крушения самолета в Актау
Двое детей выжили после крушения самолета в Актау - РИА Новости, 25.12.2024
Двое детей выжили после крушения самолета в Актау
Двое детей выжили в авиакатастрофе в Актау, сообщает МЧС Казахстана. РИА Новости, 25.12.2024
2024-12-25T11:41:00+03:00
2024-12-25T11:41:00+03:00
2024-12-25T11:55:00+03:00
крушение рейса баку — грозный
мария львова-белова
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. Двое детей выжили в авиакатастрофе в Актау, сообщает МЧС Казахстана."Количество выживших составило 28 человек, двое из них - дети", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале министерства.Как сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова, двух девочек, предварительно 11 и 16 лет, доставили в больницу, врачи оказывают им помощь.Летевший из Баку в Грозный самолет Azerbaijan Airlines потерпел крушение утром 25 декабря недалеко от города Актау на западе Казахстана. По данным Росавиации, после столкновения самолета с птицами командир решил идти на запасной аэродром в Актау. На борту, по предварительной информации, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным Минздрава Казахстана, выжили 28 человек.
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крушение рейса баку — грозный, мария львова-белова, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), актау, казахстан, россия, в мире
Крушение рейса Баку — Грозный, Мария Львова-Белова, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Актау, Казахстан, Россия, В мире
Двое детей выжили после крушения самолета в Актау
МЧС Казахстана: двое детей выжили после крушения самолета в Актау