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Двое детей выжили после крушения самолета в Актау - РИА Новости, 25.12.2024
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11:41 25.12.2024 (обновлено: 11:55 25.12.2024)
https://ria.ru/20241225/samolet-1991189585.html
Двое детей выжили после крушения самолета в Актау
Двое детей выжили после крушения самолета в Актау - РИА Новости, 25.12.2024
Двое детей выжили после крушения самолета в Актау
Двое детей выжили в авиакатастрофе в Актау, сообщает МЧС Казахстана. РИА Новости, 25.12.2024
2024-12-25T11:41:00+03:00
2024-12-25T11:55:00+03:00
крушение рейса баку — грозный
мария львова-белова
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
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МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. Двое детей выжили в авиакатастрофе в Актау, сообщает МЧС Казахстана."Количество выживших составило 28 человек, двое из них - дети", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале министерства.Как сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова, двух девочек, предварительно 11 и 16 лет, доставили в больницу, врачи оказывают им помощь.Летевший из Баку в Грозный самолет Azerbaijan Airlines потерпел крушение утром 25 декабря недалеко от города Актау на западе Казахстана. По данным Росавиации, после столкновения самолета с птицами командир решил идти на запасной аэродром в Актау. На борту, по предварительной информации, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным Минздрава Казахстана, выжили 28 человек.
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крушение рейса баку — грозный, мария львова-белова, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), актау, казахстан, россия, в мире
Крушение рейса Баку — Грозный, Мария Львова-Белова, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Актау, Казахстан, Россия, В мире
Двое детей выжили после крушения самолета в Актау

МЧС Казахстана: двое детей выжили после крушения самолета в Актау

© Фото : соцсетиМесто крушения самолёта Azerbaijan Airlines в казахстанском Актау
Место крушения самолёта Azerbaijan Airlines в казахстанском Актау - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
© Фото : соцсети
Место крушения самолёта Azerbaijan Airlines в казахстанском Актау
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МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. Двое детей выжили в авиакатастрофе в Актау, сообщает МЧС Казахстана.
"Количество выживших составило 28 человек, двое из них - дети", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале министерства.
Как сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова, двух девочек, предварительно 11 и 16 лет, доставили в больницу, врачи оказывают им помощь.
Летевший из Баку в Грозный самолет Azerbaijan Airlines потерпел крушение утром 25 декабря недалеко от города Актау на западе Казахстана. По данным Росавиации, после столкновения самолета с птицами командир решил идти на запасной аэродром в Актау. На борту, по предварительной информации, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным Минздрава Казахстана, выжили 28 человек.
Крушение пассажирского самолета в Казахстане - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
ОнлайнКрушение самолета, летевшего из Баку в Грозный. Главное
10:22
 
Крушение рейса Баку — ГрозныйМария Львова-БеловаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)АктауКазахстанРоссияВ мире
 
 
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