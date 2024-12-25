https://ria.ru/20241225/samolet-1991165816.html
МЧС Казахстана готовит списки пострадавших после крушения самолета
МЧС Казахстана готовит списки пострадавших после крушения самолета - РИА Новости, 25.12.2024
МЧС Казахстана готовит списки пострадавших после крушения самолета
МЧС Казахстана готовит списки пострадавших в результате крушения самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines в Актау, сообщили РИА Новости в командном центре... РИА Новости, 25.12.2024
2024-12-25T10:38:00+03:00
2024-12-25T10:38:00+03:00
2024-12-25T10:46:00+03:00
казахстан
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
актау
баку
в мире
крушение рейса баку — грозный
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АЛМА-АТА, 25 дек - РИА Новости. МЧС Казахстана готовит списки пострадавших в результате крушения самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines в Актау, сообщили РИА Новости в командном центре ведомства."Списки пострадавших собираются, к данному часу ничего не известно", - сообщили в центре.Летевший из Баку в Грозный самолет Azerbaijan Airlines потерпел крушение утром 25 декабря недалеко от города Актау на западе Казахстана. По предварительным данным СМИ, причиной стало столкновение судна со стаей птиц. На борту, предварительно, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным СМИ, выжили 12 человек.
https://ria.ru/20241225/krushenie-1991159613.html
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Момент удара о землю самолета Azerbaijan Airlines в Казахстане
Момент удара о землю самолета Azerbaijan Airlines в Казахстане.
2024-12-25T10:38
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казахстан, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), актау, баку, в мире, крушение рейса баку — грозный
Казахстан, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Актау, Баку, В мире, Крушение рейса Баку — Грозный
МЧС Казахстана готовит списки пострадавших после крушения самолета
МЧС Казахстана готовит списки пострадавших после крушения самолета в Актау