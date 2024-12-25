https://ria.ru/20241225/samolet-1991165816.html

МЧС Казахстана готовит списки пострадавших после крушения самолета

МЧС Казахстана готовит списки пострадавших после крушения самолета - РИА Новости, 25.12.2024

МЧС Казахстана готовит списки пострадавших после крушения самолета

МЧС Казахстана готовит списки пострадавших в результате крушения самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines в Актау, сообщили РИА Новости в командном центре... РИА Новости, 25.12.2024

2024-12-25T10:38:00+03:00

2024-12-25T10:38:00+03:00

2024-12-25T10:46:00+03:00

казахстан

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

актау

баку

в мире

крушение рейса баку — грозный

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/19/1991168204_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_83ebabdcfe3e9d529b679f1f2582c7b0.jpg

АЛМА-АТА, 25 дек - РИА Новости. МЧС Казахстана готовит списки пострадавших в результате крушения самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines в Актау, сообщили РИА Новости в командном центре ведомства."Списки пострадавших собираются, к данному часу ничего не известно", - сообщили в центре.Летевший из Баку в Грозный самолет Azerbaijan Airlines потерпел крушение утром 25 декабря недалеко от города Актау на западе Казахстана. По предварительным данным СМИ, причиной стало столкновение судна со стаей птиц. На борту, предварительно, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным СМИ, выжили 12 человек.

https://ria.ru/20241225/krushenie-1991159613.html

казахстан

актау

баку

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Момент удара о землю самолета Azerbaijan Airlines в Казахстане Момент удара о землю самолета Azerbaijan Airlines в Казахстане. 2024-12-25T10:38 true PT0M17S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

казахстан, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), актау, баку, в мире, крушение рейса баку — грозный