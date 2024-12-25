https://ria.ru/20241225/samolet-1991164690.html
В Актау потушили пожар на месте крушения самолета
В Актау потушили пожар на месте крушения самолета - РИА Новости, 25.12.2024
В Актау потушили пожар на месте крушения самолета
Пожар на месте крушения самолета в Актау полностью ликвидирован, на месте работают медики и психологи, сообщается в Telegram-канале МЧС Казахстана. РИА Новости, 25.12.2024
2024-12-25T10:35:00+03:00
2024-12-25T10:35:00+03:00
2024-12-25T10:37:00+03:00
происшествия
актау
казахстан
баку
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
крушение рейса баку — грозный
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Пожар на месте крушения самолета в Актау полностью ликвидирован, на месте работают медики и психологи, сообщается в Telegram-канале МЧС Казахстана. Ранее в МЧС Казахстана сообщали, что самолёт, летевший из Баку в Грозный, упал в аэропорту Актау. По предварительной версии, причиной крушения самолёта Azerbaijan Airlines могло стать столкновение самолёта со стаей птиц. "Силами МЧС пожар ликвидирован полностью. На месте работают медики и психологи ЦМК МЧС РК", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241225/krushenie-1991159613.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, актау, казахстан, баку, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), крушение рейса баку — грозный
Происшествия, Актау, Казахстан, Баку, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Крушение рейса Баку — Грозный
В Актау потушили пожар на месте крушения самолета
МЧС Казахстана: пожар на месте крушения самолета в Актау полностью ликвидировали