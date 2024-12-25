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В Актау потушили пожар на месте крушения самолета - РИА Новости, 25.12.2024
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10:35 25.12.2024 (обновлено: 10:37 25.12.2024)
https://ria.ru/20241225/samolet-1991164690.html
В Актау потушили пожар на месте крушения самолета
В Актау потушили пожар на месте крушения самолета - РИА Новости, 25.12.2024
В Актау потушили пожар на месте крушения самолета
Пожар на месте крушения самолета в Актау полностью ликвидирован, на месте работают медики и психологи, сообщается в Telegram-канале МЧС Казахстана. РИА Новости, 25.12.2024
2024-12-25T10:35:00+03:00
2024-12-25T10:37:00+03:00
происшествия
актау
казахстан
баку
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
крушение рейса баку — грозный
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Пожар на месте крушения самолета в Актау полностью ликвидирован, на месте работают медики и психологи, сообщается в Telegram-канале МЧС Казахстана. Ранее в МЧС Казахстана сообщали, что самолёт, летевший из Баку в Грозный, упал в аэропорту Актау. По предварительной версии, причиной крушения самолёта Azerbaijan Airlines могло стать столкновение самолёта со стаей птиц. "Силами МЧС пожар ликвидирован полностью. На месте работают медики и психологи ЦМК МЧС РК", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241225/krushenie-1991159613.html
актау
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происшествия, актау, казахстан, баку, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), крушение рейса баку — грозный
Происшествия, Актау, Казахстан, Баку, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Крушение рейса Баку — Грозный
В Актау потушили пожар на месте крушения самолета

МЧС Казахстана: пожар на месте крушения самолета в Актау полностью ликвидировали

© ДЧСМесто крушения самолёта Azerbaijan Airlines в казахстанском Актау
Место крушения самолёта Azerbaijan Airlines в казахстанском Актау - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
© ДЧС
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Пожар на месте крушения самолета в Актау полностью ликвидирован, на месте работают медики и психологи, сообщается в Telegram-канале МЧС Казахстана.
Ранее в МЧС Казахстана сообщали, что самолёт, летевший из Баку в Грозный, упал в аэропорту Актау. По предварительной версии, причиной крушения самолёта Azerbaijan Airlines могло стать столкновение самолёта со стаей птиц.
"Силами МЧС пожар ликвидирован полностью. На месте работают медики и психологи ЦМК МЧС РК", - говорится в сообщении.
Крушение пассажирского самолета в Казахстане - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
ОнлайнКрушение самолета, летевшего из Баку в Грозный. Главное
10:22
 
ПроисшествияАктауКазахстанБакуМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Крушение рейса Баку — Грозный
 
 
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