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На борту упавшего в Актау самолета могли находиться 72 человека - РИА Новости, 25.12.2024
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10:18 25.12.2024 (обновлено: 10:32 25.12.2024)
https://ria.ru/20241225/samolet-1991158933.html
На борту упавшего в Актау самолета могли находиться 72 человека
На борту упавшего в Актау самолета могли находиться 72 человека - РИА Новости, 25.12.2024
На борту упавшего в Актау самолета могли находиться 72 человека
На борту "Азербайджанских авиалиний" Баку-Грозный, который потерпел крушение в казахстанском Актау, находились 67 пассажиров и 5 членов экипажа, сообщает... РИА Новости, 25.12.2024
2024-12-25T10:18:00+03:00
2024-12-25T10:32:00+03:00
в мире
актау
баку
грозный
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
крушение рейса баку — грозный
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БАКУ, 25 дек – РИА Новости. На борту "Азербайджанских авиалиний" Баку-Грозный, который потерпел крушение в казахстанском Актау, находились 67 пассажиров и 5 членов экипажа, сообщает местное агентство АПА."Пассажирский самолет, разбившийся вблизи Актау, по предварительным данным, следовал из Баку в Грозный. Прибывшие спасатели приступили к тушению пожара. На место крушения самолета прибыли 52 человека личного состава и 11 единиц техники МЧС Казахстана. На борту самолета находились 67 пассажиров и 5 членов экипажа", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241225/krushenie-1991159613.html
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Крушение пассажирского самолета в Казахстане
Крушение пассажирского самолета в Казахстане.
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в мире, актау, баку, грозный, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, крушение рейса баку — грозный
В мире, Актау, Баку, Грозный, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия, Крушение рейса Баку — Грозный
На борту упавшего в Актау самолета могли находиться 72 человека

АПА: на борту упавшего в Актау самолета могли находиться 72 человека

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БАКУ, 25 дек – РИА Новости. На борту "Азербайджанских авиалиний" Баку-Грозный, который потерпел крушение в казахстанском Актау, находились 67 пассажиров и 5 членов экипажа, сообщает местное агентство АПА.
"Пассажирский самолет, разбившийся вблизи Актау, по предварительным данным, следовал из Баку в Грозный. Прибывшие спасатели приступили к тушению пожара. На место крушения самолета прибыли 52 человека личного состава и 11 единиц техники МЧС Казахстана. На борту самолета находились 67 пассажиров и 5 членов экипажа", - говорится в сообщении.
Крушение пассажирского самолета в Казахстане - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
ОнлайнКрушение самолета, летевшего из Баку в Грозный. Главное
10:22
 
В миреАктауБакуГрозныйМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ПроисшествияКрушение рейса Баку — Грозный
 
 
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