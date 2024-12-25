https://ria.ru/20241225/samolet-1991158933.html

На борту упавшего в Актау самолета могли находиться 72 человека

На борту упавшего в Актау самолета могли находиться 72 человека - РИА Новости, 25.12.2024

На борту упавшего в Актау самолета могли находиться 72 человека

На борту "Азербайджанских авиалиний" Баку-Грозный, который потерпел крушение в казахстанском Актау, находились 67 пассажиров и 5 членов экипажа, сообщает... РИА Новости, 25.12.2024

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2024-12-25T10:32:00+03:00

в мире

актау

баку

грозный

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

крушение рейса баку — грозный

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БАКУ, 25 дек – РИА Новости. На борту "Азербайджанских авиалиний" Баку-Грозный, который потерпел крушение в казахстанском Актау, находились 67 пассажиров и 5 членов экипажа, сообщает местное агентство АПА."Пассажирский самолет, разбившийся вблизи Актау, по предварительным данным, следовал из Баку в Грозный. Прибывшие спасатели приступили к тушению пожара. На место крушения самолета прибыли 52 человека личного состава и 11 единиц техники МЧС Казахстана. На борту самолета находились 67 пассажиров и 5 членов экипажа", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20241225/krushenie-1991159613.html

актау

баку

грозный

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Крушение пассажирского самолета в Казахстане Крушение пассажирского самолета в Казахстане. 2024-12-25T10:18 true PT1M46S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, актау, баку, грозный, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, крушение рейса баку — грозный