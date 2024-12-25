https://ria.ru/20241225/samolet-1991158933.html
На борту упавшего в Актау самолета могли находиться 72 человека
На борту упавшего в Актау самолета могли находиться 72 человека - РИА Новости, 25.12.2024
На борту упавшего в Актау самолета могли находиться 72 человека
На борту "Азербайджанских авиалиний" Баку-Грозный, который потерпел крушение в казахстанском Актау, находились 67 пассажиров и 5 членов экипажа, сообщает... РИА Новости, 25.12.2024
2024-12-25T10:18:00+03:00
2024-12-25T10:18:00+03:00
2024-12-25T10:32:00+03:00
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
крушение рейса баку — грозный
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БАКУ, 25 дек – РИА Новости. На борту "Азербайджанских авиалиний" Баку-Грозный, который потерпел крушение в казахстанском Актау, находились 67 пассажиров и 5 членов экипажа, сообщает местное агентство АПА."Пассажирский самолет, разбившийся вблизи Актау, по предварительным данным, следовал из Баку в Грозный. Прибывшие спасатели приступили к тушению пожара. На место крушения самолета прибыли 52 человека личного состава и 11 единиц техники МЧС Казахстана. На борту самолета находились 67 пассажиров и 5 членов экипажа", - говорится в сообщении.
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Крушение пассажирского самолета в Казахстане
Крушение пассажирского самолета в Казахстане.
2024-12-25T10:18
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в мире, актау, баку, грозный, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, крушение рейса баку — грозный
В мире, Актау, Баку, Грозный, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия, Крушение рейса Баку — Грозный
На борту упавшего в Актау самолета могли находиться 72 человека
АПА: на борту упавшего в Актау самолета могли находиться 72 человека