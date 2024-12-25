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Названа предварительная причина крушения самолета в Актау - РИА Новости, 25.12.2024
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10:16 25.12.2024 (обновлено: 10:47 25.12.2024)
https://ria.ru/20241225/samolet-1991158167.html
Названа предварительная причина крушения самолета в Актау
Названа предварительная причина крушения самолета в Актау - РИА Новости, 25.12.2024
Названа предварительная причина крушения самолета в Актау
Причиной падения самолёта в Актау, предварительно, стало столкновение со стаей птиц, сообщается в Telegram-канале Sputnik Азербайджан со ссылкой на... РИА Новости, 25.12.2024
2024-12-25T10:16:00+03:00
2024-12-25T10:47:00+03:00
крушение рейса баку — грозный
актау
азербайджан
баку
происшествия
в мире
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Причиной падения самолёта в Актау, предварительно, стало столкновение со стаей птиц, сообщается в Telegram-канале Sputnik Азербайджан со ссылкой на авиакомпанию."В Актау разбился самолет AZAL. Самолет Embraer 190, выполнявший рейс Баку - Грозный, совершил вынужденную посадку в трех километрах недалеко от города Актау. По предварительной информации, причиной инцидента стало столкновение самолета со стаей птиц", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241225/krushenie-1991159613.html
актау
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Кадры с места крушения самолета в Актау
Кадры с места крушения самолета в Актау
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крушение рейса баку — грозный, актау, азербайджан, баку, происшествия, в мире
Крушение рейса Баку — Грозный, Актау, Азербайджан, Баку, Происшествия, В мире
Названа предварительная причина крушения самолета в Актау

Причиной падения самолета в Актау могло стать столкновение со стаей птиц

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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Причиной падения самолёта в Актау, предварительно, стало столкновение со стаей птиц, сообщается в Telegram-канале Sputnik Азербайджан со ссылкой на авиакомпанию.
Актау разбился самолет AZAL. Самолет Embraer 190, выполнявший рейс Баку - Грозный, совершил вынужденную посадку в трех километрах недалеко от города Актау. По предварительной информации, причиной инцидента стало столкновение самолета со стаей птиц", - говорится в сообщении.
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Крушение рейса Баку — ГрозныйАктауАзербайджанБакуПроисшествияВ мире
 
 
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