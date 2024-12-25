https://ria.ru/20241225/samolet-1991158167.html

Названа предварительная причина крушения самолета в Актау

Названа предварительная причина крушения самолета в Актау - РИА Новости, 25.12.2024

Названа предварительная причина крушения самолета в Актау

Причиной падения самолёта в Актау, предварительно, стало столкновение со стаей птиц, сообщается в Telegram-канале Sputnik Азербайджан со ссылкой на... РИА Новости, 25.12.2024

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крушение рейса баку — грозный

актау

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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Причиной падения самолёта в Актау, предварительно, стало столкновение со стаей птиц, сообщается в Telegram-канале Sputnik Азербайджан со ссылкой на авиакомпанию."В Актау разбился самолет AZAL. Самолет Embraer 190, выполнявший рейс Баку - Грозный, совершил вынужденную посадку в трех километрах недалеко от города Актау. По предварительной информации, причиной инцидента стало столкновение самолета со стаей птиц", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20241225/krushenie-1991159613.html

актау

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Кадры с места крушения самолета в Актау Кадры с места крушения самолета в Актау 2024-12-25T10:16 true PT0M03S

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крушение рейса баку — грозный, актау, азербайджан, баку, происшествия, в мире