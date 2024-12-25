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В Казахстане разбился пассажирский самолет, летевший из Баку в Грозный - РИА Новости, 25.12.2024
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10:03 25.12.2024 (обновлено: 11:51 25.12.2024)
https://ria.ru/20241225/samolet-1991154685.html
В Казахстане разбился пассажирский самолет, летевший из Баку в Грозный
В Казахстане разбился пассажирский самолет, летевший из Баку в Грозный - РИА Новости, 25.12.2024
В Казахстане разбился пассажирский самолет, летевший из Баку в Грозный
Пассажирский самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines, летевший из Баку в Грозный, разбился в районе города Актау на западе Казахстана, сообщило МЧС Казахстана. РИА Новости, 25.12.2024
2024-12-25T10:03:00+03:00
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происшествия
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казахстан
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крушение рейса баку — грозный
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Пассажирский самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines, летевший из Баку в Грозный, разбился в районе города Актау на западе Казахстана, сообщило МЧС Казахстана."Самолет, летевший из Баку в Грозный, упал в аэропорту Актау. В Актау на месте крушения самолета прибыли 52 человека личного состава и 11 единиц техники МЧС Казахстана", — говорится в релизе.В крушении выжили шесть человек, они находятся в крайне тяжелом состоянии, сообщила министр здравоохранения Казахстана Акмарал Альназарова. На место выехали 14 бригад скорой помощи, добавила она.По информации Sputnik Казахстан, число выживших может составлять 13 человек. Как сообщили корреспонденту агентства, в многопрофильную больницу Актау поступили десять пострадавших.Компания "Азербайджанские авиалинии" подтвердила, что самолет Embraer 190 совершил аварийную посадку примерно в трех километрах от Актау. На борту находилось 67 человек — 62 пассажира и пять членов экипажа. Детей среди пассажиров не было.Как сообщает Sputnik Азербайджан со ссылкой на авиакомпанию, по предварительной информации, борт столкнулся со стаей птиц.Согласно данным сайта Flightradar24, самолет упал в окрестностях Актау, а затем пропал с радаров.
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Крушение пассажирского самолета в Казахстане
Крушение пассажирского самолета в Казахстане.
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Момент исчезновения разбившегося в Актау самолета с радаров
Момент исчезновения разбившегося в Актау самолета с радаров
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Пожарные на месте авиакатастрофы в Актау
Пожарные на месте авиакатастрофы в Актау
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происшествия, видео, актау, казахстан, баку, грозный, крушение рейса баку — грозный
Происшествия, Актау, Казахстан, Баку, Грозный, Крушение рейса Баку — Грозный
В Казахстане разбился пассажирский самолет, летевший из Баку в Грозный
МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Пассажирский самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines, летевший из Баку в Грозный, разбился в районе города Актау на западе Казахстана, сообщило МЧС Казахстана.
2024-12-25T10:03
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В Казахстане разбился пассажирский самолет, летевший из Баку в Грозный

Пассажирский самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines разбился в Актау

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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Пассажирский самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines, летевший из Баку в Грозный, разбился в районе города Актау на западе Казахстана, сообщило МЧС Казахстана.
«
"Самолет, летевший из Баку в Грозный, упал в аэропорту Актау. В Актау на месте крушения самолета прибыли 52 человека личного состава и 11 единиц техники МЧС Казахстана", — говорится в релизе.
В крушении выжили шесть человек, они находятся в крайне тяжелом состоянии, сообщила министр здравоохранения Казахстана Акмарал Альназарова.
На место выехали 14 бригад скорой помощи, добавила она.
По информации Sputnik Казахстан, число выживших может составлять 13 человек. Как сообщили корреспонденту агентства, в многопрофильную больницу Актау поступили десять пострадавших.
Компания "Азербайджанские авиалинии" подтвердила, что самолет Embraer 190 совершил аварийную посадку примерно в трех километрах от Актау. На борту находилось 67 человек — 62 пассажира и пять членов экипажа. Детей среди пассажиров не было.
Как сообщает Sputnik Азербайджан со ссылкой на авиакомпанию, по предварительной информации, борт столкнулся со стаей птиц.
Согласно данным сайта Flightradar24, самолет упал в окрестностях Актау, а затем пропал с радаров.
 
ПроисшествияАктауКазахстанБакуГрозныйКрушение рейса Баку — Грозный
 
 
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