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Песков рассказал о повестке неформального саммита СНГ

Песков рассказал о повестке неформального саммита СНГ - РИА Новости, 25.12.2024

Песков рассказал о повестке неформального саммита СНГ

Лидеры стран СНГ обсудят актуальные вопросы, касающиеся содружества, и региональные вопросы, фиксированной повестки у неформального саммита СНГ нет, заявил... РИА Новости, 25.12.2024

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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Лидеры стран СНГ обсудят актуальные вопросы, касающиеся содружества, и региональные вопросы, фиксированной повестки у неформального саммита СНГ нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Неформальный саммит СНГ проходит в Санкт-Петербурге. "Это неформальный саммит, неформальный. Фиксированной повестки дня у него нет, как правило, главы государства используют эту возможность для обмена мнениями и по актуальным вопросам, касающимся содружества, и для обсуждения региональных ситуаций и двусторонних отношений", - сказал Песков журналистам. Лидеры стран Содружества подведут итоги года и обсудят перспективы интеграционного взаимодействия. Заседание Высшего Евразийского экономического совета пройдёт 26 декабря, по итогам встречи стороны подпишут около 20 документов.

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россия, санкт-петербург, дмитрий песков, снг, в мире