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Песков рассказал о повестке неформального саммита СНГ - РИА Новости, 25.12.2024
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12:48 25.12.2024
https://ria.ru/20241225/sammit-1991215003.html
Песков рассказал о повестке неформального саммита СНГ
Песков рассказал о повестке неформального саммита СНГ - РИА Новости, 25.12.2024
Песков рассказал о повестке неформального саммита СНГ
Лидеры стран СНГ обсудят актуальные вопросы, касающиеся содружества, и региональные вопросы, фиксированной повестки у неформального саммита СНГ нет, заявил... РИА Новости, 25.12.2024
2024-12-25T12:48:00+03:00
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россия
санкт-петербург
дмитрий песков
снг
в мире
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Лидеры стран СНГ обсудят актуальные вопросы, касающиеся содружества, и региональные вопросы, фиксированной повестки у неформального саммита СНГ нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Неформальный саммит СНГ проходит в Санкт-Петербурге. "Это неформальный саммит, неформальный. Фиксированной повестки дня у него нет, как правило, главы государства используют эту возможность для обмена мнениями и по актуальным вопросам, касающимся содружества, и для обсуждения региональных ситуаций и двусторонних отношений", - сказал Песков журналистам. Лидеры стран Содружества подведут итоги года и обсудят перспективы интеграционного взаимодействия. Заседание Высшего Евразийского экономического совета пройдёт 26 декабря, по итогам встречи стороны подпишут около 20 документов.
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россия, санкт-петербург, дмитрий песков, снг, в мире
Россия, Санкт-Петербург, Дмитрий Песков, СНГ, В мире
Песков рассказал о повестке неформального саммита СНГ

Песков: лидеры стран СНГ обсудят актуальные вопросы, касающиеся содружества

© РИА Новости / Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
© РИА Новости / Гавриил Григоров
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Лидеры стран СНГ обсудят актуальные вопросы, касающиеся содружества, и региональные вопросы, фиксированной повестки у неформального саммита СНГ нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Неформальный саммит СНГ проходит в Санкт-Петербурге.
"Это неформальный саммит, неформальный. Фиксированной повестки дня у него нет, как правило, главы государства используют эту возможность для обмена мнениями и по актуальным вопросам, касающимся содружества, и для обсуждения региональных ситуаций и двусторонних отношений", - сказал Песков журналистам.
Лидеры стран Содружества подведут итоги года и обсудят перспективы интеграционного взаимодействия. Заседание Высшего Евразийского экономического совета пройдёт 26 декабря, по итогам встречи стороны подпишут около 20 документов.
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