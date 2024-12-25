https://ria.ru/20241225/raketa-1991173631.html

"Союз-2.1б" вывел на орбиту спутник "Ресурс-П"

"Союз-2.1б" вывел на орбиту спутник "Ресурс-П" - РИА Новости, 25.12.2024

"Союз-2.1б" вывел на орбиту спутник "Ресурс-П"

Ракета "Союз-2.1б", стартовавшая с Байконура, вывела на орбиту спутник высокодетальной съёмки Земли "Ресурс-П" №5, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 25.12.2024

2024-12-25T11:02:00+03:00

2024-12-25T11:02:00+03:00

2024-12-25T11:11:00+03:00

космос - риа наука

земля

юрий гагарин (космонавт)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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КОСМОДРОМ БАЙКОНУР, 25 дек - РИА Новости. Ракета "Союз-2.1б", стартовавшая с Байконура, вывела на орбиту спутник высокодетальной съёмки Земли "Ресурс-П" №5, передаёт корреспондент РИА Новости. Старт ракеты состоялся в 10.45 мск. Спутник оснащён аппаратурой для съёмки поверхности Земли с разрешением 70 сантиметров. С его помощью можно контролировать загрязнения и деградацию окружающей среды, искать полезные ископаемые, оценивать состояния ледовой обстановки, мониторить чрезвычайные ситуации, а также создавать и обновлять топографические и навигационные карты. Данными со спутников пользуются МЧС, Минприроды, Минсельхоз, Росреестр, Росгидромет и Росрыболовство. Ракета "Союз-2.1б", стартовавшая в среду, стала двухтысячной запущенной ракетой на базе Р-7. Первый пуск этой советской ракеты состоялся 15 мая 1957 года. Позднее на её базе были сделаны ракеты, запустившие 4 октября 1957 года первый искусственный спутник Земли и корабль "Восток" с первым космонавтом планеты Юрием Гагариным 12 апреля 1961 года. В эту же серию входят "Восход" и "Союз", изначально предназначавшиеся для запусков одноимённых пилотируемых кораблей, а также их модификации. Ракеты новейшей подсерии "Союз-2" отличаются цифровой системой управления российского производства. "Союз-2.1б" является самой грузоподъёмной из них. Также в подсерию входят стандартная "Союз-2.1а" и лёгкая "Союз-2.1в" без боковых ступеней и с двигателем НК-33.

https://ria.ru/20240423/baykonur-1941667183.html

земля

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

космос - риа наука, земля, юрий гагарин (космонавт), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)