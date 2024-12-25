https://ria.ru/20241225/raex-1991337713.html

Агентство RAEX выпустило итоговый ESG-рэнкинг за 2024 год

Агентство RAEX выпустило итоговый ESG-рэнкинг за 2024 год - РИА Новости, 25.12.2024

Агентство RAEX выпустило итоговый ESG-рэнкинг за 2024 год

Рейтинговое агентство RAEX выпустило итоговый ESG-рэнкинг за 2024 год, первое место в списке принадлежит компании "ФосАгро", за ней следует "Норильский никель", РИА Новости, 25.12.2024

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2024-12-25T21:27:00+03:00

raex

фосагро

норильский никель

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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Рейтинговое агентство RAEX выпустило итоговый ESG-рэнкинг за 2024 год, первое место в списке принадлежит компании "ФосАгро", за ней следует "Норильский никель", на третьем месте расположился "Сбербанк", сообщается на сайте агентства. В итоговом рэнкинге представлены компании, прошедшие оценку по состоянию на конец 2024 года. В списке 144 участника: 128 компаний из России, 14 из Казахстана, 2 из Монголии. Оценка проводилась по обновленной методике, принятой агентством весной 2024 года. Для формирования списка аналитики RAEX исследовали публичные данные компаний с учетом специфики их деятельности, поэтому для вхождения в ESG-рэнкинг компаниям нужно раскрыть необходимый минимум конкретных данных, связанных с устойчивым развитием, а не просто декларировать приверженность ESG-принципам, отмечается в сообщении. По итогам исследования аналитиками агентства отмечается рост среднего балла оценок по отраслям, а также средних баллов по отдельным факторам E (окружающая среда), S (общество) и G (корпоративное управление). "Это обусловлено, с одной стороны, расширением спектра оценки показателей, что позволило более тонко и качественно оценить инициативы компаний, а с другой — более жестким подходом к включению участников в рэнкинг, что позволило отсечь компании с заведомо низкими индикаторами деятельности в области устойчивого развития", - пояснили в RAEX. Как отметил, в свою очередь, генеральный директор "ФосАгро" Михаил Рыбников, победа компании в итоговом ESG-рэнкинге RAEX – подтверждение ее приверженности принципам устойчивого развития. "ФосАгро" на протяжении многих лет системно внедряет наилучшие доступные технологии, соблюдает высокие стандарты в области корпоративного управления, особое внимание уделяет социальному компоненту устойчивого развития", - привели в компании слова Рыбникова. В пресс-службе "ФосАгро" добавили, что финансирование социальных и благотворительных проектов компанией превысит в 2024 году 14 миллиардов рублей, что на 14% больше рекордного уровня прошлого года. Увеличено финансирование социальных программ – победителей учрежденной по поручению президента России Национальной Премии "Лидеры ответственного бизнеса": поддержки детского спорта "Детям России – образование, здоровье и духовность" (ДРОЗД), благоустройства регионов присутствия "Наши любимые города" и развития корпоративной образовательной модели "Школа-колледж/вуз-предприятие". За 10 лет в "ФосАгро" были трудоустроены 3000 подготовленных при участии компании инженерных и рабочих кадров, в этом году на работу приняты еще почти 500 выпускников. Особое внимание уделяется вопросам охраны здоровья и безопасности трудовых коллективов. Средняя зарплата на предприятиях Группы за 3 года выросла на 60% - до 162,6 тысячи рублей в 2024 году, добавили в пресс-службе.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

raex, фосагро, норильский никель