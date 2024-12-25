https://ria.ru/20241225/rabochie-1991285342.html

Местные рабочие рассказали, как спасали пассажиров упавшего в Актау рейса

Местные рабочие рассказали, как спасали пассажиров упавшего в Актау рейса - РИА Новости, 25.12.2024

Местные рабочие рассказали, как спасали пассажиров упавшего в Актау рейса

Первыми на место крушения самолета в Актау прибыли рабочие "МРЭК" (Мангистауская региональная электросетевая компания), сообщает lada.kz. РИА Новости, 25.12.2024

2024-12-25T16:33:00+03:00

2024-12-25T16:33:00+03:00

2024-12-25T16:33:00+03:00

актау

баку

грозный

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

крушение рейса баку — грозный

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/19/1991226080_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_21b46d2596240496e509a8d6a0a9392e.jpg

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Первыми на место крушения самолета в Актау прибыли рабочие "МРЭК" (Мангистауская региональная электросетевая компания), сообщает lada.kz."Мы как увидели, что самолет упал, собрались и поехали оказывать первую помощь. После нас приехали МЧС и скорая", — рассказал рабочий Сердар.По его словам, он и остальная команда вытащили более 15 пострадавших.Кроме того, рабочие отдали свой кран, чтобы помочь вызволить людей из-под завалов.Летевший из Баку в Грозный самолет Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines потерпел крушение утром 25 декабря недалеко от города Актау на западе Казахстана. По данным Росавиации, после столкновения самолета с птицами командир принял решение уходить на запасной аэродром в Актау. На борту, по данным казахстанского МЧС, находились 69 человек, в том числе пять членов экипажа, выжили около 30 человек, десять россиян находятся в больницах.

https://ria.ru/20241225/pilot-1991275706.html

https://ria.ru/20241225/traur-1991255239.html

актау

баку

грозный

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

актау, баку, грозный, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), крушение рейса баку — грозный