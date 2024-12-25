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Местные рабочие рассказали, как спасали пассажиров упавшего в Актау рейса - РИА Новости, 25.12.2024
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16:33 25.12.2024
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Местные рабочие рассказали, как спасали пассажиров упавшего в Актау рейса
Местные рабочие рассказали, как спасали пассажиров упавшего в Актау рейса - РИА Новости, 25.12.2024
Местные рабочие рассказали, как спасали пассажиров упавшего в Актау рейса
Первыми на место крушения самолета в Актау прибыли рабочие "МРЭК" (Мангистауская региональная электросетевая компания), сообщает lada.kz. РИА Новости, 25.12.2024
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2024-12-25T16:33:00+03:00
актау
баку
грозный
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
крушение рейса баку — грозный
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Первыми на место крушения самолета в Актау прибыли рабочие "МРЭК" (Мангистауская региональная электросетевая компания), сообщает lada.kz."Мы как увидели, что самолет упал, собрались и поехали оказывать первую помощь. После нас приехали МЧС и скорая", — рассказал рабочий Сердар.По его словам, он и остальная команда вытащили более 15 пострадавших.Кроме того, рабочие отдали свой кран, чтобы помочь вызволить людей из-под завалов.Летевший из Баку в Грозный самолет Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines потерпел крушение утром 25 декабря недалеко от города Актау на западе Казахстана. По данным Росавиации, после столкновения самолета с птицами командир принял решение уходить на запасной аэродром в Актау. На борту, по данным казахстанского МЧС, находились 69 человек, в том числе пять членов экипажа, выжили около 30 человек, десять россиян находятся в больницах.
https://ria.ru/20241225/pilot-1991275706.html
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актау, баку, грозный, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), крушение рейса баку — грозный
Актау, Баку, Грозный, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Крушение рейса Баку — Грозный
Местные рабочие рассказали, как спасали пассажиров упавшего в Актау рейса

Рабочие МРЭК спасли более 15 человек после крушения самолета близ Актау

© РИА Новости / МЧС Республики Казахстан | Перейти в медиабанкМесто крушения самолёта Azerbaijan Airlines в казахстанском Актау
Место крушения самолёта Azerbaijan Airlines в казахстанском Актау - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
© РИА Новости / МЧС Республики Казахстан
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Место крушения самолёта Azerbaijan Airlines в казахстанском Актау. Архивное фото
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Первыми на место крушения самолета в Актау прибыли рабочие "МРЭК" (Мангистауская региональная электросетевая компания), сообщает lada.kz.
"Мы как увидели, что самолет упал, собрались и поехали оказывать первую помощь. После нас приехали МЧС и скорая", — рассказал рабочий Сердар.
Место крушения самолёта Azerbaijan Airlines в казахстанском Актау - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
Одним из пилотов упавшего близ Актау самолета был россиянин, пишет RT
15:56
По его словам, он и остальная команда вытащили более 15 пострадавших.
Кроме того, рабочие отдали свой кран, чтобы помочь вызволить людей из-под завалов.
Летевший из Баку в Грозный самолет Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines потерпел крушение утром 25 декабря недалеко от города Актау на западе Казахстана. По данным Росавиации, после столкновения самолета с птицами командир принял решение уходить на запасной аэродром в Актау. На борту, по данным казахстанского МЧС, находились 69 человек, в том числе пять членов экипажа, выжили около 30 человек, десять россиян находятся в больницах.
Место крушения самолёта Azerbaijan Airlines в казахстанском Актау - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
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14:35
 
АктауБакуГрозныйМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Крушение рейса Баку — Грозный
 
 
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