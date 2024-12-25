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Постпред России при ОБСЕ призвал Запад прекратить конфронтацию - РИА Новости, 25.12.2024
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22:31 25.12.2024 (обновлено: 22:35 25.12.2024)
https://ria.ru/20241225/obse-1991341975.html
Постпред России при ОБСЕ призвал Запад прекратить конфронтацию
Постпред России при ОБСЕ призвал Запад прекратить конфронтацию - РИА Новости, 25.12.2024
Постпред России при ОБСЕ призвал Запад прекратить конфронтацию
Постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич призвал Запад прекратить конфронтацию и вести диалог, учитывая позиции друг друга. РИА Новости, 25.12.2024
2024-12-25T22:31:00+03:00
2024-12-25T22:35:00+03:00
в мире
россия
мальта
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александр лукашевич
обсе
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ВЕНА, 25 дек - РИА Новости. Постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич призвал Запад прекратить конфронтацию и вести диалог, учитывая позиции друг друга."В этом и заключается искусство дипломатии: когда идет диалог, ты выслушиваешь позицию, даже если она неприятна, получаешь взамен, возможно, то же самое, но при этом ищешь точки соприкосновения. Однако такие точки никто не пытался искать. Вместо этого все свелось к конфронтационной риторике", - заявил дипломат РИА Новости.По его словам, это было ожидаемо, и Москва все это фиксировала."Мы не собирались комментировать, но подчеркивали, к чему привела такая политика", – добавил он.Лукашевич призвал "прекращать эту галопирующую конфронтацию, садиться за стол переговоров и договариваться, принимая во внимание позиции друг друга"."В текущей ситуации это вряд ли возможно, учитывая те позиции, которые мы услышали, и не только на Мальте — мы сталкиваемся с ними каждый день. Поэтому даже сложно фантазировать, когда и в каких формах это может стать достижимым", – подчеркнул собеседник агентства.Совет министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ, который является центральным директивным и руководящим органом организации, проходил на Мальте 5-6 декабря. Следующий СМИД должен пройти в Вене.Россия ранее не раз заявляла о деградации ОБСЕ. Так, постпред при организации уже подчеркивал, что диалог в ОБСЕ никогда не прекращался, даже в самые тяжелые кризисные моменты, но в последнее время форум деградирует.Лукашевич отмечал, что ОБСЕ - не филиал НАТО и ЕС, а организация предусматривает равное участие стран Евро-Атлантики и Евразии, где учет интересов друг друга - аксиома. Однако на фоне ситуации с Украиной группа западных стран, прежде всего члены НАТО и США, подрывают нормальное дипломатическое взаимодействие.Дипломат указывал на уникальность ОБСЕ, которая состоит в том, что она объединяет 57 государств Евро-Атлантики: все страны Европы и постсоветского пространства, Монголию, а также США и Канаду.
https://ria.ru/20241223/zapad-1990704529.html
https://ria.ru/20241212/ukraina-1988732343.html
https://ria.ru/20241218/evropa-1989752605.html
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в мире, россия, мальта, сша, александр лукашевич, обсе, нато, евросоюз
В мире, Россия, Мальта, США, Александр Лукашевич, ОБСЕ, НАТО, Евросоюз
Постпред России при ОБСЕ призвал Запад прекратить конфронтацию

Постпред РФ при ОБСЕ призвал Запад прекратить конфронтацию и вести диалог

© AP Photo / Heinz-Peter BaderЛоготип ОБСЕ
Логотип ОБСЕ - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
© AP Photo / Heinz-Peter Bader
Логотип ОБСЕ. Архивное фото
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ВЕНА, 25 дек - РИА Новости. Постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич призвал Запад прекратить конфронтацию и вести диалог, учитывая позиции друг друга.
"В этом и заключается искусство дипломатии: когда идет диалог, ты выслушиваешь позицию, даже если она неприятна, получаешь взамен, возможно, то же самое, но при этом ищешь точки соприкосновения. Однако такие точки никто не пытался искать. Вместо этого все свелось к конфронтационной риторике", - заявил дипломат РИА Новости.
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По его словам, это было ожидаемо, и Москва все это фиксировала.
"Мы не собирались комментировать, но подчеркивали, к чему привела такая политика", – добавил он.
Лукашевич призвал "прекращать эту галопирующую конфронтацию, садиться за стол переговоров и договариваться, принимая во внимание позиции друг друга".
"В текущей ситуации это вряд ли возможно, учитывая те позиции, которые мы услышали, и не только на Мальте — мы сталкиваемся с ними каждый день. Поэтому даже сложно фантазировать, когда и в каких формах это может стать достижимым", – подчеркнул собеседник агентства.
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В ОБСЕ начнут готовить Украину к вступлению в ЕС и НАТО
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Совет министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ, который является центральным директивным и руководящим органом организации, проходил на Мальте 5-6 декабря. Следующий СМИД должен пройти в Вене.
Россия ранее не раз заявляла о деградации ОБСЕ. Так, постпред при организации уже подчеркивал, что диалог в ОБСЕ никогда не прекращался, даже в самые тяжелые кризисные моменты, но в последнее время форум деградирует.
Лукашевич отмечал, что ОБСЕ - не филиал НАТО и ЕС, а организация предусматривает равное участие стран Евро-Атлантики и Евразии, где учет интересов друг друга - аксиома. Однако на фоне ситуации с Украиной группа западных стран, прежде всего члены НАТО и США, подрывают нормальное дипломатическое взаимодействие.
Дипломат указывал на уникальность ОБСЕ, которая состоит в том, что она объединяет 57 государств Евро-Атлантики: все страны Европы и постсоветского пространства, Монголию, а также США и Канаду.
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В миреРоссияМальтаСШААлександр ЛукашевичОБСЕНАТОЕвросоюз
 
 
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