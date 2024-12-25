Постпред России при ОБСЕ призвал Запад прекратить конфронтацию
Постпред РФ при ОБСЕ призвал Запад прекратить конфронтацию и вести диалог
© AP Photo / Heinz-Peter BaderЛоготип ОБСЕ
© AP Photo / Heinz-Peter Bader
Логотип ОБСЕ. Архивное фото
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ВЕНА, 25 дек - РИА Новости. Постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич призвал Запад прекратить конфронтацию и вести диалог, учитывая позиции друг друга.
"В этом и заключается искусство дипломатии: когда идет диалог, ты выслушиваешь позицию, даже если она неприятна, получаешь взамен, возможно, то же самое, но при этом ищешь точки соприкосновения. Однако такие точки никто не пытался искать. Вместо этого все свелось к конфронтационной риторике", - заявил дипломат РИА Новости.
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По его словам, это было ожидаемо, и Москва все это фиксировала.
"Мы не собирались комментировать, но подчеркивали, к чему привела такая политика", – добавил он.
Лукашевич призвал "прекращать эту галопирующую конфронтацию, садиться за стол переговоров и договариваться, принимая во внимание позиции друг друга".
"В текущей ситуации это вряд ли возможно, учитывая те позиции, которые мы услышали, и не только на Мальте — мы сталкиваемся с ними каждый день. Поэтому даже сложно фантазировать, когда и в каких формах это может стать достижимым", – подчеркнул собеседник агентства.
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Россия ранее не раз заявляла о деградации ОБСЕ. Так, постпред при организации уже подчеркивал, что диалог в ОБСЕ никогда не прекращался, даже в самые тяжелые кризисные моменты, но в последнее время форум деградирует.
Лукашевич отмечал, что ОБСЕ - не филиал НАТО и ЕС, а организация предусматривает равное участие стран Евро-Атлантики и Евразии, где учет интересов друг друга - аксиома. Однако на фоне ситуации с Украиной группа западных стран, прежде всего члены НАТО и США, подрывают нормальное дипломатическое взаимодействие.
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