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В Волгограде мужчина с ножом попытался войти в школу - РИА Новости, 25.12.2024
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14:09 25.12.2024 (обновлено: 16:43 25.12.2024)
https://ria.ru/20241225/nozh-1991246747.html
В Волгограде мужчина с ножом попытался войти в школу
В Волгограде мужчина с ножом попытался войти в школу - РИА Новости, 25.12.2024
В Волгограде мужчина с ножом попытался войти в школу
Мужчина с ножом пытался зайти в школу в Волгограде, но его задержали прибывавшие на место ЧП полицейские, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по... РИА Новости, 25.12.2024
2024-12-25T14:09:00+03:00
2024-12-25T16:43:00+03:00
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ВОЛГОГРАД, 25 дек – РИА Новости. Мужчина с ножом пытался зайти в школу в Волгограде, но его задержали прибывавшие на место ЧП полицейские, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области. "Днем 25 декабря 2024 года в полицию Волгограда поступило сообщение о том, что вооруженный ножом мужчина пытается войти в учебное заведение Тракторозаводского района. На место были направлены наряды патрульно-постовой службы полиции и Росгвардии. В подразделение полиции доставлен 52-летний мужчина, который по внешним признакам, предположительно, находится в состоянии наркотического опьянения", - сообщили в полиции. Отмечается, что по данному происшествию организована проверка.Следователи регионального управления СК РФ возбудили уголовное дело по статье "хулиганство", решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении задержанного.
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происшествия, волгоград, волгоградская область, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), россия
Происшествия, Волгоград, Волгоградская область, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Россия
В Волгограде мужчина с ножом попытался войти в школу

В Волгограде задержали мужчину с ножом попытавшегося войти в школу

© ГУ МВД России по Волгоградской области/TelegramЗадержанный, пытавшийся с ножом зайти в школу в Волгограде
Задержанный, пытавшийся с ножом зайти в школу в Волгограде - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
© ГУ МВД России по Волгоградской области/Telegram
Задержанный, пытавшийся с ножом зайти в школу в Волгограде
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ВОЛГОГРАД, 25 дек – РИА Новости. Мужчина с ножом пытался зайти в школу в Волгограде, но его задержали прибывавшие на место ЧП полицейские, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.
"Днем 25 декабря 2024 года в полицию Волгограда поступило сообщение о том, что вооруженный ножом мужчина пытается войти в учебное заведение Тракторозаводского района. На место были направлены наряды патрульно-постовой службы полиции и Росгвардии. В подразделение полиции доставлен 52-летний мужчина, который по внешним признакам, предположительно, находится в состоянии наркотического опьянения", - сообщили в полиции.
Отмечается, что по данному происшествию организована проверка.
Следователи регионального управления СК РФ возбудили уголовное дело по статье "хулиганство", решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении задержанного.
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