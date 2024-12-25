https://ria.ru/20241225/nozh-1991246747.html

В Волгограде мужчина с ножом попытался войти в школу

В Волгограде мужчина с ножом попытался войти в школу - РИА Новости, 25.12.2024

В Волгограде мужчина с ножом попытался войти в школу

Мужчина с ножом пытался зайти в школу в Волгограде, но его задержали прибывавшие на место ЧП полицейские, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по... РИА Новости, 25.12.2024

2024-12-25T14:09:00+03:00

2024-12-25T14:09:00+03:00

2024-12-25T16:43:00+03:00

происшествия

волгоград

волгоградская область

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/19/1991265135_0:56:1068:657_1920x0_80_0_0_1c543277d41c3f038a95fcff7edf4f61.jpg

ВОЛГОГРАД, 25 дек – РИА Новости. Мужчина с ножом пытался зайти в школу в Волгограде, но его задержали прибывавшие на место ЧП полицейские, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области. "Днем 25 декабря 2024 года в полицию Волгограда поступило сообщение о том, что вооруженный ножом мужчина пытается войти в учебное заведение Тракторозаводского района. На место были направлены наряды патрульно-постовой службы полиции и Росгвардии. В подразделение полиции доставлен 52-летний мужчина, который по внешним признакам, предположительно, находится в состоянии наркотического опьянения", - сообщили в полиции. Отмечается, что по данному происшествию организована проверка.Следователи регионального управления СК РФ возбудили уголовное дело по статье "хулиганство", решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении задержанного.

https://ria.ru/20241212/krasnodar-1988899877.html

волгоград

волгоградская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, волгоград, волгоградская область, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), россия