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Систему сбора разлившихся нефтепродуктов отправили на Кубань - РИА Новости, 25.12.2024
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14:59 25.12.2024
https://ria.ru/20241225/nefteprodukty-1991260921.html
Систему сбора разлившихся нефтепродуктов отправили на Кубань
Систему сбора разлившихся нефтепродуктов отправили на Кубань - РИА Новости, 25.12.2024
Систему сбора разлившихся нефтепродуктов отправили на Кубань
Специальную систему для сбора разлившихся нефтепродуктов в четырех контейнерах отправили автоколонной из Санкт-Петербурга для ликвидации последствий загрязнения РИА Новости, 25.12.2024
2024-12-25T14:59:00+03:00
2024-12-25T14:59:00+03:00
происшествия
санкт-петербург
керченский пролив
россия
владимир путин
крушение двух танкеров в керченском проливе
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Специальную систему для сбора разлившихся нефтепродуктов в четырех контейнерах отправили автоколонной из Санкт-Петербурга для ликвидации последствий загрязнения на черноморском побережье Кубани после крушения двух танкеров, она прибудет на место 28 декабря, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. "С понедельника, 23 декабря, осуществляется доставка из Санкт-Петербурга автомобильным транспортом оборудования по откачке нефтепродуктов производительностью до 1,5 тысячи кубических метров в сутки", - сказал собеседник агентства. По его словам, вся система для сбора разлившихся нефтепродуктов находится в специальных четырех контейнерах. Планируемая дата прибытия автоколонны в район чрезвычайной ситуации - 28 декабря. В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Президент России Владимир Путин сообщил, что в море вытекло около 40% топлива.
https://ria.ru/20241224/tankery-1991091189.html
санкт-петербург
керченский пролив
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происшествия, санкт-петербург, керченский пролив, россия, владимир путин, крушение двух танкеров в керченском проливе
Происшествия, Санкт-Петербург, Керченский пролив, Россия, Владимир Путин, Крушение двух танкеров в Керченском проливе
Систему сбора разлившихся нефтепродуктов отправили на Кубань

На Кубань из Петербурга отправили систему для сбора разлившихся нефтепродуктов

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкПоследствия разлива нефтепродуктов на береговой линии в Анапе
Последствия разлива нефтепродуктов на береговой линии в Анапе - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Последствия разлива нефтепродуктов на береговой линии в Анапе. Архивное фото
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Специальную систему для сбора разлившихся нефтепродуктов в четырех контейнерах отправили автоколонной из Санкт-Петербурга для ликвидации последствий загрязнения на черноморском побережье Кубани после крушения двух танкеров, она прибудет на место 28 декабря, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"С понедельника, 23 декабря, осуществляется доставка из Санкт-Петербурга автомобильным транспортом оборудования по откачке нефтепродуктов производительностью до 1,5 тысячи кубических метров в сутки", - сказал собеседник агентства.
По его словам, вся система для сбора разлившихся нефтепродуктов находится в специальных четырех контейнерах. Планируемая дата прибытия автоколонны в район чрезвычайной ситуации - 28 декабря.
В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Президент России Владимир Путин сообщил, что в море вытекло около 40% топлива.
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ПроисшествияСанкт-ПетербургКерченский проливРоссияВладимир ПутинКрушение двух танкеров в Керченском проливе
 
 
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