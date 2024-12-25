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Москалькова назвала ЧП в Актау трагедией международного масштаба
Москалькова назвала ЧП в Актау трагедией международного масштаба - РИА Новости, 25.12.2024
Москалькова назвала ЧП в Актау трагедией международного масштаба
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова назвала в Telegram-канале крушение самолета в Актау трагедией международного масштаба и сообщила, что РИА Новости, 25.12.2024
2024-12-25T14:40:00+03:00
2024-12-25T14:40:00+03:00
2024-12-25T14:48:00+03:00
актау
казахстан
крушение рейса баку — грозный
татьяна москалькова
в мире
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова назвала в Telegram-канале крушение самолета в Актау трагедией международного масштаба и сообщила, что находится на связи с омбудсменом Казахстана по этому вопросу.Летевший из Баку в Грозный самолет Azerbaijan Airlines потерпел крушение утром 25 декабря недалеко от города Актау на западе Казахстана. По данным Росавиации, после столкновения самолета с птицами командир решил идти на запасной аэродром в Актау. На борту, по данным МЧС Казахстана, находились 69 человек, в том числе 5 членов экипажа, выжили около 30 человек. Как сообщили в посольстве РФ, 10 россиян находятся в больницах Актау."Искренне соболезную родным и близким погибших в результате страшной авиакатастрофы в Казахстане и разделяю горечь от их утраты. На борту самолета находились граждане России, Казахстана, Азербайджана, Таджикистана, Киргизии… трагедия международного масштаба", - написала Москалькова.Федеральный омбудсмен пожелала скорейшего выздоровления всем пострадавшим в авиакатастрофе."На связи с уполномоченным по правам человека Республики Казахстан Артуром Ластаевым", - добавила Москалькова.
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Крушение пассажирского самолета в Казахстане
Крушение пассажирского самолета в Казахстане.
2024-12-25T14:40
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Пожарные на месте авиакатастрофы в Актау
Пожарные на месте авиакатастрофы в Актау
2024-12-25T14:40
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актау, казахстан, крушение рейса баку — грозный, татьяна москалькова, в мире, видео
Актау, Казахстан, Крушение рейса Баку — Грозный, Татьяна Москалькова, В мире
Москалькова назвала ЧП в Актау трагедией международного масштаба
Москалькова назвала крушение самолета в Актау трагедией международного масштаба