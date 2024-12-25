https://ria.ru/20241225/moskalkova-1991256136.html

Москалькова назвала ЧП в Актау трагедией международного масштаба

Москалькова назвала ЧП в Актау трагедией международного масштаба - РИА Новости, 25.12.2024

Москалькова назвала ЧП в Актау трагедией международного масштаба

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова назвала в Telegram-канале крушение самолета в Актау трагедией международного масштаба и сообщила, что РИА Новости, 25.12.2024

2024-12-25T14:40:00+03:00

2024-12-25T14:40:00+03:00

2024-12-25T14:48:00+03:00

актау

казахстан

крушение рейса баку — грозный

татьяна москалькова

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/19/1991222177_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_6f437418461328e639bc03af4f2b2d20.jpg

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова назвала в Telegram-канале крушение самолета в Актау трагедией международного масштаба и сообщила, что находится на связи с омбудсменом Казахстана по этому вопросу.Летевший из Баку в Грозный самолет Azerbaijan Airlines потерпел крушение утром 25 декабря недалеко от города Актау на западе Казахстана. По данным Росавиации, после столкновения самолета с птицами командир решил идти на запасной аэродром в Актау. На борту, по данным МЧС Казахстана, находились 69 человек, в том числе 5 членов экипажа, выжили около 30 человек. Как сообщили в посольстве РФ, 10 россиян находятся в больницах Актау."Искренне соболезную родным и близким погибших в результате страшной авиакатастрофы в Казахстане и разделяю горечь от их утраты. На борту самолета находились граждане России, Казахстана, Азербайджана, Таджикистана, Киргизии… трагедия международного масштаба", - написала Москалькова.Федеральный омбудсмен пожелала скорейшего выздоровления всем пострадавшим в авиакатастрофе."На связи с уполномоченным по правам человека Республики Казахстан Артуром Ластаевым", - добавила Москалькова.

актау

казахстан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Крушение пассажирского самолета в Казахстане Крушение пассажирского самолета в Казахстане. 2024-12-25T14:40 true PT1M46S

Пожарные на месте авиакатастрофы в Актау Пожарные на месте авиакатастрофы в Актау 2024-12-25T14:40 true PT0M04S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

актау, казахстан, крушение рейса баку — грозный, татьяна москалькова, в мире, видео