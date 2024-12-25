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В Керченском проливе после ЧП с танкерами вытекло 3,75 тысячи тонн мазута

В Керченском проливе после ЧП с танкерами вытекло 3,75 тысячи тонн мазута - РИА Новости, 25.12.2024

В Керченском проливе после ЧП с танкерами вытекло 3,75 тысячи тонн мазута

Из потерпевших крушение двух танкеров в Керченском проливе, по уточненным данным, вытекло в общей сложности 3,75 тысячи тонн нефтепродуктов, рассказал РИА... РИА Новости, 25.12.2024

2024-12-25T13:37:00+03:00

2024-12-25T13:37:00+03:00

2024-12-25T13:38:00+03:00

происшествия

керченский пролив

россия

владимир путин

крушение двух танкеров в керченском проливе

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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Из потерпевших крушение двух танкеров в Керченском проливе, по уточненным данным, вытекло в общей сложности 3,75 тысячи тонн нефтепродуктов, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. "Предварительно, при крушении танкеров произошел последующий разлив нефтепродуктов общим объемом 3750 тонн", - сказал собеседник агентства. В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Президент России Владимир Путин сообщил, что в море вытекло около 40% топлива.

керченский пролив

россия

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Ольга Фомченкова

происшествия, керченский пролив, россия, владимир путин, крушение двух танкеров в керченском проливе