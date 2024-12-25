https://ria.ru/20241225/krushenie-1991266687.html

На борту потерпевшего крушение в Актау самолета были двое детей из Чечни

На борту потерпевшего крушение в Актау самолета были двое детей из Чечни - РИА Новости, 25.12.2024

На борту потерпевшего крушение в Актау самолета были двое детей из Чечни

На борту самолета, потерпевшего крушение в Казахстане, находились двое детей из Чечни, сообщил РИА Новости представитель детского омбудсмена республики. РИА Новости, 25.12.2024

2024-12-25T15:22:00+03:00

2024-12-25T15:22:00+03:00

2024-12-25T17:02:00+03:00

происшествия

актау

крушение рейса баку — грозный

чеченская республика (чечня)

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ГРОЗНЫЙ, 25 дек — РИА Новости. На борту самолета, потерпевшего крушение в Казахстане, находились двое детей из Чечни, сообщил РИА Новости представитель детского омбудсмена республики."Одного ребенка госпитализировали, о судьбе второго пока неизвестно", — сказал собеседник агентства.Самолет Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines, летевший из Баку в Грозный, утром потерпел крушение недалеко от города Актау на западе Казахстана. По данным компании, на борту находились 62 пассажира и пять членов экипажа. Из них выжили 32 человека, сообщили в Генпрокуратуре Азербайджана. Среди пострадавших не менее десяти россиян, они находятся в больницах.Как рассказали в Росавиации, самолет столкнулся с птицами, после возникшей на борту нештатной ситуации командир решил уйти на запасной аэродром в Актау.Президент Азербайджана Ильхам Алиев из-за авиакатастрофы прервал визит в Россию и взял ситуацию под личный контроль.Подробнее читайте в нашем онлайн-репортаже >>

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Место крушения пассажирского самолета в Казахстане Место крушения пассажирского самолета в Казахстане 2024-12-25T15:22 true PT0M43S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, актау, крушение рейса баку — грозный, чеченская республика (чечня)