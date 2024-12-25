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На борту потерпевшего крушение в Актау самолета были двое детей из Чечни - РИА Новости, 25.12.2024
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15:22 25.12.2024 (обновлено: 17:02 25.12.2024)
https://ria.ru/20241225/krushenie-1991266687.html
На борту потерпевшего крушение в Актау самолета были двое детей из Чечни
На борту потерпевшего крушение в Актау самолета были двое детей из Чечни - РИА Новости, 25.12.2024
На борту потерпевшего крушение в Актау самолета были двое детей из Чечни
На борту самолета, потерпевшего крушение в Казахстане, находились двое детей из Чечни, сообщил РИА Новости представитель детского омбудсмена республики. РИА Новости, 25.12.2024
2024-12-25T15:22:00+03:00
2024-12-25T17:02:00+03:00
происшествия
актау
крушение рейса баку — грозный
чеченская республика (чечня)
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ГРОЗНЫЙ, 25 дек — РИА Новости. На борту самолета, потерпевшего крушение в Казахстане, находились двое детей из Чечни, сообщил РИА Новости представитель детского омбудсмена республики."Одного ребенка госпитализировали, о судьбе второго пока неизвестно", — сказал собеседник агентства.Самолет Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines, летевший из Баку в Грозный, утром потерпел крушение недалеко от города Актау на западе Казахстана. По данным компании, на борту находились 62 пассажира и пять членов экипажа. Из них выжили 32 человека, сообщили в Генпрокуратуре Азербайджана. Среди пострадавших не менее десяти россиян, они находятся в больницах.Как рассказали в Росавиации, самолет столкнулся с птицами, после возникшей на борту нештатной ситуации командир решил уйти на запасной аэродром в Актау.Президент Азербайджана Ильхам Алиев из-за авиакатастрофы прервал визит в Россию и взял ситуацию под личный контроль.Подробнее читайте в нашем онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20241225/aviakatastrofy-1991202324.html
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Место крушения пассажирского самолета в Казахстане
Место крушения пассажирского самолета в Казахстане
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происшествия, актау, крушение рейса баку — грозный, чеченская республика (чечня)
Происшествия, Актау, Крушение рейса Баку — Грозный, Чеченская республика (Чечня)

На борту потерпевшего крушение в Актау самолета были двое детей из Чечни

© РИА Новости / МЧС Республики Казахстан | Перейти в медиабанкМесто крушения самолета Azerbaijan Airlines в казахстанском Актау
Место крушения самолета Azerbaijan Airlines в казахстанском Актау - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
© РИА Новости / МЧС Республики Казахстан
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Место крушения самолета Azerbaijan Airlines в казахстанском Актау
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ГРОЗНЫЙ, 25 дек — РИА Новости. На борту самолета, потерпевшего крушение в Казахстане, находились двое детей из Чечни, сообщил РИА Новости представитель детского омбудсмена республики.
"Одного ребенка госпитализировали, о судьбе второго пока неизвестно", — сказал собеседник агентства.
Самолет Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines, летевший из Баку в Грозный, утром потерпел крушение недалеко от города Актау на западе Казахстана. По данным компании, на борту находились 62 пассажира и пять членов экипажа. Из них выжили 32 человека, сообщили в Генпрокуратуре Азербайджана. Среди пострадавших не менее десяти россиян, они находятся в больницах.
Как рассказали в Росавиации, самолет столкнулся с птицами, после возникшей на борту нештатной ситуации командир решил уйти на запасной аэродром в Актау.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев из-за авиакатастрофы прервал визит в Россию и взял ситуацию под личный контроль.
Подробнее читайте в нашем онлайн-репортаже >>
Место крушения самолёта Azerbaijan Airlines в казахстанском Актау - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
Крупные авиакатастрофы пассажирских самолетов в мире в 2019-2024 годах
12:21
 
ПроисшествияАктауКрушение рейса Баку — ГрозныйЧеченская республика (Чечня)
 
 
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