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На борту потерпевшего крушение в Актау самолета были двое детей из Чечни
На борту потерпевшего крушение в Актау самолета были двое детей из Чечни - РИА Новости, 25.12.2024
На борту потерпевшего крушение в Актау самолета были двое детей из Чечни
На борту самолета, потерпевшего крушение в Казахстане, находились двое детей из Чечни, сообщил РИА Новости представитель детского омбудсмена республики. РИА Новости, 25.12.2024
2024-12-25T15:22:00+03:00
2024-12-25T15:22:00+03:00
2024-12-25T17:02:00+03:00
происшествия
актау
крушение рейса баку — грозный
чеченская республика (чечня)
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ГРОЗНЫЙ, 25 дек — РИА Новости. На борту самолета, потерпевшего крушение в Казахстане, находились двое детей из Чечни, сообщил РИА Новости представитель детского омбудсмена республики."Одного ребенка госпитализировали, о судьбе второго пока неизвестно", — сказал собеседник агентства.Самолет Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines, летевший из Баку в Грозный, утром потерпел крушение недалеко от города Актау на западе Казахстана. По данным компании, на борту находились 62 пассажира и пять членов экипажа. Из них выжили 32 человека, сообщили в Генпрокуратуре Азербайджана. Среди пострадавших не менее десяти россиян, они находятся в больницах.Как рассказали в Росавиации, самолет столкнулся с птицами, после возникшей на борту нештатной ситуации командир решил уйти на запасной аэродром в Актау.Президент Азербайджана Ильхам Алиев из-за авиакатастрофы прервал визит в Россию и взял ситуацию под личный контроль.Подробнее читайте в нашем онлайн-репортаже >>
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Место крушения пассажирского самолета в Казахстане
Место крушения пассажирского самолета в Казахстане
2024-12-25T15:22
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происшествия, актау, крушение рейса баку — грозный, чеченская республика (чечня)
Происшествия, Актау, Крушение рейса Баку — Грозный, Чеченская республика (Чечня)