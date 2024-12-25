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При крушении самолета в Казахстане пострадали десять россиян
При крушении самолета в Казахстане пострадали десять россиян - РИА Новости, 25.12.2024
При крушении самолета в Казахстане пострадали десять россиян
По предварительным данным, в результате крушения самолета в Казахстане пострадали десять россиян, сообщила пресс-служба посольства в Астане. РИА Новости, 25.12.2024
2024-12-25T12:49:00+03:00
2024-12-25T12:49:00+03:00
2024-12-25T15:41:00+03:00
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крушение рейса баку — грозный
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АЛМА-АТА, 25 дек — РИА Новости. По предварительным данным, в результате крушения самолета в Казахстане пострадали десять россиян, сообщила пресс-служба посольства в Астане."Все они находятся в больницах города Актау. Им оказывается медицинская помощь", — заявили в дипмиссии.Самолет Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines, летевший из Баку в Грозный, потерпел крушение утром 25 декабря недалеко от города Актау на западе Казахстана. По данным компании, на борту находились 62 пассажира и пять членов экипажа. Из них выжили 32 человека, сообщили в Генпрокуратуре Азербайджана.Как рассказали в Росавиации, самолет столкнулся с птицами, после возникшей на борту нештатной ситуации командир решил идти на запасной аэродром в Актау.Президент Азербайджана Ильхам Алиев из-за авиакатастрофы прервал визит в Россию и взял ситуацию под личный контроль. Подробнее читайте в нашем онлайн-репортаже >>
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Момент удара о землю самолета Azerbaijan Airlines в Казахстане
Момент удара о землю самолета Azerbaijan Airlines в Казахстане.
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Спасательная операция на месте крушения самолета в Казахстане
Спасательная операция на месте крушения самолета в Казахстане.
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казахстан, актау, в мире, россия, крушение рейса баку — грозный, видео
Казахстан, Актау, В мире, Россия, Крушение рейса Баку — Грозный
При крушении самолета в Казахстане пострадали десять россиян
Посольство сообщило о 10 пострадавших россиянах после крушения самолета в Актау