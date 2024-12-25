https://ria.ru/20241225/krushenie-1991170069.html
СМИ: после крушения самолета в Казахстане госпитализировали 14 человек
СМИ: после крушения самолета в Казахстане госпитализировали 14 человек - РИА Новости, 25.12.2024
СМИ: после крушения самолета в Казахстане госпитализировали 14 человек
Четырнадцать пострадавших после крушения самолета в Актау госпитализированы, пять из них в реанимации, сообщается в Telegram-канале Sputnik Казахстан. РИА Новости, 25.12.2024
2024-12-25T10:50:00+03:00
2024-12-25T10:50:00+03:00
2024-12-25T10:56:00+03:00
казахстан
актау
в мире
крушение рейса баку — грозный
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/19/1991159467_0:0:952:536_1920x0_80_0_0_5e0f831716d0290e97dc346278e0c823.jpg
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Четырнадцать пострадавших после крушения самолета в Актау госпитализированы, пять из них в реанимации, сообщается в Telegram-канале Sputnik Казахстан."В Мангистаускую областную больницу доставлено 14 пострадавших, на уровне приемного покоя проводится сортировка. Из 14 доставленных пятеро тяжелые - госпитализируют в реанимацию", - говорится в сообщении.Отмечается, что в больницу поступил ребенок 11 лет, проводят обследование на уровне приемного покоя. Кроме того, везут еще одного ребенка 16 лет.Летевший из Баку в Грозный самолет Azerbaijan Airlines потерпел крушение утром 25 декабря недалеко от города Актау на западе Казахстана. По предварительным данным СМИ, причиной стало столкновение судна со стаей птиц. На борту, предварительно, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным СМИ, выжили более 10 человек.
казахстан
актау
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/19/1991159520_0:0:952:714_1920x0_80_0_0_56ef1f4de252277edcd357128b7dfcf5.jpg
Момент удара о землю самолета Azerbaijan Airlines в Казахстане
Момент удара о землю самолета Azerbaijan Airlines в Казахстане.
2024-12-25T10:50
true
PT0M17S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
казахстан, актау, в мире, крушение рейса баку — грозный, видео
Казахстан, Актау, В мире, Крушение рейса Баку — Грозный
СМИ: после крушения самолета в Казахстане госпитализировали 14 человек
Sputnik Казахстан: после крушения самолета в Актау госпитализировали 14 человек