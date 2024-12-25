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СМИ: после крушения самолета в Казахстане госпитализировали 14 человек

СМИ: после крушения самолета в Казахстане госпитализировали 14 человек - РИА Новости, 25.12.2024

СМИ: после крушения самолета в Казахстане госпитализировали 14 человек

Четырнадцать пострадавших после крушения самолета в Актау госпитализированы, пять из них в реанимации, сообщается в Telegram-канале Sputnik Казахстан. РИА Новости, 25.12.2024

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2024-12-25T10:56:00+03:00

казахстан

актау

в мире

крушение рейса баку — грозный

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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Четырнадцать пострадавших после крушения самолета в Актау госпитализированы, пять из них в реанимации, сообщается в Telegram-канале Sputnik Казахстан."В Мангистаускую областную больницу доставлено 14 пострадавших, на уровне приемного покоя проводится сортировка. Из 14 доставленных пятеро тяжелые - госпитализируют в реанимацию", - говорится в сообщении.Отмечается, что в больницу поступил ребенок 11 лет, проводят обследование на уровне приемного покоя. Кроме того, везут еще одного ребенка 16 лет.Летевший из Баку в Грозный самолет Azerbaijan Airlines потерпел крушение утром 25 декабря недалеко от города Актау на западе Казахстана. По предварительным данным СМИ, причиной стало столкновение судна со стаей птиц. На борту, предварительно, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным СМИ, выжили более 10 человек.

казахстан

актау

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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