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Детей среди пассажиров потерпевшего крушение в Казахстане самолета не было - РИА Новости, 25.12.2024
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10:48 25.12.2024 (обновлено: 10:52 25.12.2024)
https://ria.ru/20241225/krushenie-1991169636.html
Детей среди пассажиров потерпевшего крушение в Казахстане самолета не было
Детей среди пассажиров потерпевшего крушение в Казахстане самолета не было - РИА Новости, 25.12.2024
Детей среди пассажиров потерпевшего крушение в Казахстане самолета не было
Детей среди 62 пассажиров потерпевшего крушение в Казахстане самолета "Азербайджанских авиалиний" не было, говорится в заявлении компании. РИА Новости, 25.12.2024
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2024-12-25T10:52:00+03:00
казахстан
крушение рейса баку — грозный
в мире
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МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. Детей среди 62 пассажиров потерпевшего крушение в Казахстане самолета "Азербайджанских авиалиний" не было, говорится в заявлении компании.Самолет Azerbaijan Airlines, летевший из Баку в Грозный, упал в Казахстане. Рейс был перенаправлен в Актау из-за тумана в Грозном. Причиной падения, предварительно, стало столкновение со стаей птиц"На борту находились 62 пассажира, 5 членов экипажа, всего 67 человек. Согласно информации, детей среди пассажиров не было, информация о пострадавших будет представлена в ближайшее время. По имеющейся информации, есть выжившие, которым оказывается первичная медико-санитарная помощь. Осуществляются контакты с казахстанской стороной, и на месте происшествия оказывается необходимая оперативная, необходимая поддержка со стороны аварийно-спасательных структур Казахстана",- говорится в заявлении.
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Момент удара о землю самолета Azerbaijan Airlines в Казахстане
Момент удара о землю самолета Azerbaijan Airlines в Казахстане.
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казахстан, крушение рейса баку — грозный, в мире, видео
Казахстан, Крушение рейса Баку — Грозный, В мире
Детей среди пассажиров потерпевшего крушение в Казахстане самолета не было
МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. Детей среди 62 пассажиров потерпевшего крушение в Казахстане самолета "Азербайджанских авиалиний" не было, говорится в заявлении компании.
2024-12-25T10:48
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PT0M17S
Детей среди пассажиров потерпевшего крушение в Казахстане самолета не было

Детей среди пассажиров потерпевшего крушение в Актау самолета не было

© Кадр видео из соцсетейКрушение пассажирского самолета в Казахстане
Крушение пассажирского самолета в Казахстане - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
© Кадр видео из соцсетей
Крушение пассажирского самолета в Казахстане
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МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. Детей среди 62 пассажиров потерпевшего крушение в Казахстане самолета "Азербайджанских авиалиний" не было, говорится в заявлении компании.
Самолет Azerbaijan Airlines, летевший из Баку в Грозный, упал в Казахстане. Рейс был перенаправлен в Актау из-за тумана в Грозном. Причиной падения, предварительно, стало столкновение со стаей птиц
"На борту находились 62 пассажира, 5 членов экипажа, всего 67 человек. Согласно информации, детей среди пассажиров не было, информация о пострадавших будет представлена в ближайшее время. По имеющейся информации, есть выжившие, которым оказывается первичная медико-санитарная помощь. Осуществляются контакты с казахстанской стороной, и на месте происшествия оказывается необходимая оперативная, необходимая поддержка со стороны аварийно-спасательных структур Казахстана",- говорится в заявлении.
 
КазахстанКрушение рейса Баку — ГрозныйВ мире
 
 
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