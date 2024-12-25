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Детей среди пассажиров потерпевшего крушение в Казахстане самолета не было

Детей среди пассажиров потерпевшего крушение в Казахстане самолета не было - РИА Новости, 25.12.2024

Детей среди пассажиров потерпевшего крушение в Казахстане самолета не было

Детей среди 62 пассажиров потерпевшего крушение в Казахстане самолета "Азербайджанских авиалиний" не было, говорится в заявлении компании. РИА Новости, 25.12.2024

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казахстан

крушение рейса баку — грозный

в мире

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МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. Детей среди 62 пассажиров потерпевшего крушение в Казахстане самолета "Азербайджанских авиалиний" не было, говорится в заявлении компании.Самолет Azerbaijan Airlines, летевший из Баку в Грозный, упал в Казахстане. Рейс был перенаправлен в Актау из-за тумана в Грозном. Причиной падения, предварительно, стало столкновение со стаей птиц"На борту находились 62 пассажира, 5 членов экипажа, всего 67 человек. Согласно информации, детей среди пассажиров не было, информация о пострадавших будет представлена в ближайшее время. По имеющейся информации, есть выжившие, которым оказывается первичная медико-санитарная помощь. Осуществляются контакты с казахстанской стороной, и на месте происшествия оказывается необходимая оперативная, необходимая поддержка со стороны аварийно-спасательных структур Казахстана",- говорится в заявлении.

казахстан

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Момент удара о землю самолета Azerbaijan Airlines в Казахстане Момент удара о землю самолета Azerbaijan Airlines в Казахстане. 2024-12-25T10:48 true PT0M17S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

казахстан, крушение рейса баку — грозный, в мире, видео