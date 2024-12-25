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После крушения самолета в Казахстане выжили шесть человек - РИА Новости, 25.12.2024
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10:22 25.12.2024 (обновлено: 10:30 25.12.2024)
https://ria.ru/20241225/krushenie-1991159880.html
После крушения самолета в Казахстане выжили шесть человек
После крушения самолета в Казахстане выжили шесть человек - РИА Новости, 25.12.2024
После крушения самолета в Казахстане выжили шесть человек
Шесть человек выжили в результате крушения самолета в Актау, сообщила в среду министр здравоохранения Казахстана Акмарал Альназарова. РИА Новости, 25.12.2024
2024-12-25T10:22:00+03:00
2024-12-25T10:30:00+03:00
казахстан
актау
в мире
крушение рейса баку — грозный
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АСТАНА, 25 дек - РИА Новости. Шесть человек выжили в результате крушения самолета в Актау, сообщила в среду министр здравоохранения Казахстана Акмарал Альназарова.Ранее в МЧС Казахстана сообщали, что самолёт, летевший из Баку в Грозный, упал в аэропорту Актау. По предварительной версии, причиной крушения самолёта Azerbaijan Airlines могло стать столкновение самолёта со стаей птиц."Туда вылетел самолёт. 14 бригад скорой помощи выехали. Пока известно о шести выживших, они в крайне тяжёлом состоянии", - сказала Альназарова.
https://ria.ru/20241222/krushenie-1990690250.html
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казахстан, актау, в мире, крушение рейса баку — грозный
Казахстан, Актау, В мире, Крушение рейса Баку — Грозный
После крушения самолета в Казахстане выжили шесть человек

После крушения самолета в Актау выжили шесть человек

© Lada.kzКрушение пассажирского самолета в Казахстане
Крушение пассажирского самолета в Казахстане - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
© Lada.kz
Крушение пассажирского самолета в Казахстане
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АСТАНА, 25 дек - РИА Новости. Шесть человек выжили в результате крушения самолета в Актау, сообщила в среду министр здравоохранения Казахстана Акмарал Альназарова.
Ранее в МЧС Казахстана сообщали, что самолёт, летевший из Баку в Грозный, упал в аэропорту Актау. По предварительной версии, причиной крушения самолёта Azerbaijan Airlines могло стать столкновение самолёта со стаей птиц.
"Туда вылетел самолёт. 14 бригад скорой помощи выехали. Пока известно о шести выживших, они в крайне тяжёлом состоянии", - сказала Альназарова.
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КазахстанАктауВ миреКрушение рейса Баку — Грозный
 
 
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