https://ria.ru/20241225/krushenie-1991159880.html
После крушения самолета в Казахстане выжили шесть человек
После крушения самолета в Казахстане выжили шесть человек - РИА Новости, 25.12.2024
После крушения самолета в Казахстане выжили шесть человек
Шесть человек выжили в результате крушения самолета в Актау, сообщила в среду министр здравоохранения Казахстана Акмарал Альназарова. РИА Новости, 25.12.2024
2024-12-25T10:22:00+03:00
2024-12-25T10:22:00+03:00
2024-12-25T10:30:00+03:00
казахстан
актау
в мире
крушение рейса баку — грозный
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/19/1991159467_0:0:952:536_1920x0_80_0_0_5e0f831716d0290e97dc346278e0c823.jpg
АСТАНА, 25 дек - РИА Новости. Шесть человек выжили в результате крушения самолета в Актау, сообщила в среду министр здравоохранения Казахстана Акмарал Альназарова.Ранее в МЧС Казахстана сообщали, что самолёт, летевший из Баку в Грозный, упал в аэропорту Актау. По предварительной версии, причиной крушения самолёта Azerbaijan Airlines могло стать столкновение самолёта со стаей птиц."Туда вылетел самолёт. 14 бригад скорой помощи выехали. Пока известно о шести выживших, они в крайне тяжёлом состоянии", - сказала Альназарова.
https://ria.ru/20241222/krushenie-1990690250.html
казахстан
актау
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/19/1991159520_0:0:952:714_1920x0_80_0_0_56ef1f4de252277edcd357128b7dfcf5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
казахстан, актау, в мире, крушение рейса баку — грозный
Казахстан, Актау, В мире, Крушение рейса Баку — Грозный
После крушения самолета в Казахстане выжили шесть человек
После крушения самолета в Актау выжили шесть человек