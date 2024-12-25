https://ria.ru/20241225/krushenie-1991159880.html

После крушения самолета в Казахстане выжили шесть человек

После крушения самолета в Казахстане выжили шесть человек - РИА Новости, 25.12.2024

После крушения самолета в Казахстане выжили шесть человек

Шесть человек выжили в результате крушения самолета в Актау, сообщила в среду министр здравоохранения Казахстана Акмарал Альназарова. РИА Новости, 25.12.2024

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казахстан

актау

в мире

крушение рейса баку — грозный

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АСТАНА, 25 дек - РИА Новости. Шесть человек выжили в результате крушения самолета в Актау, сообщила в среду министр здравоохранения Казахстана Акмарал Альназарова.Ранее в МЧС Казахстана сообщали, что самолёт, летевший из Баку в Грозный, упал в аэропорту Актау. По предварительной версии, причиной крушения самолёта Azerbaijan Airlines могло стать столкновение самолёта со стаей птиц."Туда вылетел самолёт. 14 бригад скорой помощи выехали. Пока известно о шести выживших, они в крайне тяжёлом состоянии", - сказала Альназарова.

https://ria.ru/20241222/krushenie-1990690250.html

казахстан

актау

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казахстан, актау, в мире, крушение рейса баку — грозный