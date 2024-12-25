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В Госдуме рассказали, как продвигается создание российской игровой консоли - РИА Новости, 25.12.2024
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18:50 25.12.2024
https://ria.ru/20241225/konsol-1991318952.html
В Госдуме рассказали, как продвигается создание российской игровой консоли
В Госдуме рассказали, как продвигается создание российской игровой консоли - РИА Новости, 25.12.2024
В Госдуме рассказали, как продвигается создание российской игровой консоли
Российская игровая консоль будет базироваться на процессоре "Эльбрус" и других электронных компонентах российского производства, операционная система также... РИА Новости, 25.12.2024
2024-12-25T18:50:00+03:00
2024-12-25T18:50:00+03:00
антон горелкин
"аврора"
госдума рф
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
технологии
видеоигры
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Российская игровая консоль будет базироваться на процессоре "Эльбрус" и других электронных компонентах российского производства, операционная система также будет отечественной, заявил депутат Госдумы Антон Горелкин в своем Telegram-канале. "Постепенно вырисовывается облик российской игровой консоли, созданием которой занимается Минпромторг по поручению президента. Судя по протоколу заседания профильной рабочей группы, она будет базироваться на процессоре "Эльбрус" и других электронных компонентах российского производства. Также отечественной будет и операционная система, но Минпромторг еще не выбрал между "Авророй" и "Альт Линуксом", - написал он. Депутат добавил, что разработкой бизнес-модели, концепции и конкурентных преимуществ будущей консоли поручено заниматься фонду "Сколково". "Надеюсь, коллеги отнесутся к этой задаче со всей ответственностью и придумают что-то действительно прорывное. Ведь всем очевидно: процессоры "Эльбрус" еще не на той ступени развития, чтобы обеспечить равноценную конкуренцию с PS5 и Xbox, а значит, решение должно быть нестандартным", - добавил парламентарий. По мнению депутата, эта платформа должна служить прежде всего целям продвижения и популяризации отечественных видеоигровых продуктов, расширить их аудиторию за пределы ПК и мобильного гейминга.
https://ria.ru/20241212/gosduma-1988834607.html
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антон горелкин, "аврора", госдума рф, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), технологии, видеоигры
Антон Горелкин, "Аврора", Госдума РФ, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Технологии, видеоигры
В Госдуме рассказали, как продвигается создание российской игровой консоли

Депутат Горелкин: игровую консоль в России создадут на базе процессора "Эльбрус"

© Фото : Росэлектроника/TelegramОдноплатный компьютер МП21 на базе процессора "Эльбрус-2С3"
Одноплатный компьютер МП21 на базе процессора Эльбрус-2С3 - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
© Фото : Росэлектроника/Telegram
Одноплатный компьютер МП21 на базе процессора "Эльбрус-2С3". Архивное фото
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Российская игровая консоль будет базироваться на процессоре "Эльбрус" и других электронных компонентах российского производства, операционная система также будет отечественной, заявил депутат Госдумы Антон Горелкин в своем Telegram-канале.
"Постепенно вырисовывается облик российской игровой консоли, созданием которой занимается Минпромторг по поручению президента. Судя по протоколу заседания профильной рабочей группы, она будет базироваться на процессоре "Эльбрус" и других электронных компонентах российского производства. Также отечественной будет и операционная система, но Минпромторг еще не выбрал между "Авророй" и "Альт Линуксом", - написал он.
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Депутат добавил, что разработкой бизнес-модели, концепции и конкурентных преимуществ будущей консоли поручено заниматься фонду "Сколково".
"Надеюсь, коллеги отнесутся к этой задаче со всей ответственностью и придумают что-то действительно прорывное. Ведь всем очевидно: процессоры "Эльбрус" еще не на той ступени развития, чтобы обеспечить равноценную конкуренцию с PS5 и Xbox, а значит, решение должно быть нестандартным", - добавил парламентарий.
По мнению депутата, эта платформа должна служить прежде всего целям продвижения и популяризации отечественных видеоигровых продуктов, расширить их аудиторию за пределы ПК и мобильного гейминга.
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Антон Горелкин"Аврора"Госдума РФМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Технологиивидеоигры
 
 
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