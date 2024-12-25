https://ria.ru/20241225/konsol-1991318952.html

В Госдуме рассказали, как продвигается создание российской игровой консоли

В Госдуме рассказали, как продвигается создание российской игровой консоли - РИА Новости, 25.12.2024

В Госдуме рассказали, как продвигается создание российской игровой консоли

Российская игровая консоль будет базироваться на процессоре "Эльбрус" и других электронных компонентах российского производства, операционная система также... РИА Новости, 25.12.2024

2024-12-25T18:50:00+03:00

2024-12-25T18:50:00+03:00

2024-12-25T18:50:00+03:00

антон горелкин

"аврора"

госдума рф

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

технологии

видеоигры

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0d/1952482829_0:31:401:256_1920x0_80_0_0_98a7a7ead9c9bb39e6cf23d31539b46e.jpg

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Российская игровая консоль будет базироваться на процессоре "Эльбрус" и других электронных компонентах российского производства, операционная система также будет отечественной, заявил депутат Госдумы Антон Горелкин в своем Telegram-канале. "Постепенно вырисовывается облик российской игровой консоли, созданием которой занимается Минпромторг по поручению президента. Судя по протоколу заседания профильной рабочей группы, она будет базироваться на процессоре "Эльбрус" и других электронных компонентах российского производства. Также отечественной будет и операционная система, но Минпромторг еще не выбрал между "Авророй" и "Альт Линуксом", - написал он. Депутат добавил, что разработкой бизнес-модели, концепции и конкурентных преимуществ будущей консоли поручено заниматься фонду "Сколково". "Надеюсь, коллеги отнесутся к этой задаче со всей ответственностью и придумают что-то действительно прорывное. Ведь всем очевидно: процессоры "Эльбрус" еще не на той ступени развития, чтобы обеспечить равноценную конкуренцию с PS5 и Xbox, а значит, решение должно быть нестандартным", - добавил парламентарий. По мнению депутата, эта платформа должна служить прежде всего целям продвижения и популяризации отечественных видеоигровых продуктов, расширить их аудиторию за пределы ПК и мобильного гейминга.

https://ria.ru/20241212/gosduma-1988834607.html

https://ria.ru/20241120/stalker-1984903618.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

антон горелкин, "аврора", госдума рф, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), технологии, видеоигры