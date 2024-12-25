В Харькове заявили об ударе по объектам энергетики
Мэр Терехов: энергетические объекты, котельные и ТЭЦ попали под удар в Харькове
© AP Photo / Andrii MarienkoПожарные в Харькове
© AP Photo / Andrii Marienko
Пожарные в Харькове. Архивное фото
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МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. Энергетические объекты, котельные, а также теплоэлектроцентраль (ТЭЦ) попали под удар в Харькове, сообщает в среду мэр города Игорь Терехов в своем Telegram-канале.
Вице-премьер, министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба ранее в среду сообщил, что около 500 тысяч абонентов в Харьковской области после взрывов остались без теплоснабжения.
Терехов сообщил, что в среду в Харькове под ударом оказались энергетические объекты, котельные, а также ТЭЦ. "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" ввела специальные графики отключения света в Харькове", - отметил мэр.
По его словам, при этом электротранспорт в городе продолжает работать. Специалисты продолжают устранять аварии на объектах.
Ранее в среду на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. СМИ сообщали о взрывах в Харькове, Кременчуге, Кривом Роге, Днепропетровске, городе Бурштын Ивано-Франковской области. Координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев сообщил РИА Новости, что в некоторых районах Харькова после серии взрывов отключено отопление. По его словам, удары нанесены по ТЭЦ в Днепропетровской области, ТЭС в Бурштыне.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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