https://ria.ru/20241225/kharkov-1991216794.html

В Харькове заявили об ударе по объектам энергетики

В Харькове заявили об ударе по объектам энергетики - РИА Новости, 25.12.2024

В Харькове заявили об ударе по объектам энергетики

Энергетические объекты, котельные, а также теплоэлектроцентраль (ТЭЦ) попали под удар в Харькове, сообщает в среду мэр города Игорь Терехов в своем... РИА Новости, 25.12.2024

2024-12-25T12:57:00+03:00

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2024-12-25T13:00:00+03:00

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МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. Энергетические объекты, котельные, а также теплоэлектроцентраль (ТЭЦ) попали под удар в Харькове, сообщает в среду мэр города Игорь Терехов в своем Telegram-канале. Вице-премьер, министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба ранее в среду сообщил, что около 500 тысяч абонентов в Харьковской области после взрывов остались без теплоснабжения. Терехов сообщил, что в среду в Харькове под ударом оказались энергетические объекты, котельные, а также ТЭЦ. "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" ввела специальные графики отключения света в Харькове", - отметил мэр. По его словам, при этом электротранспорт в городе продолжает работать. Специалисты продолжают устранять аварии на объектах. Ранее в среду на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. СМИ сообщали о взрывах в Харькове, Кременчуге, Кривом Роге, Днепропетровске, городе Бурштын Ивано-Франковской области. Координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев сообщил РИА Новости, что в некоторых районах Харькова после серии взрывов отключено отопление. По его словам, удары нанесены по ТЭЦ в Днепропетровской области, ТЭС в Бурштыне. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20241225/vzryvy-1991132435.html

https://ria.ru/20241214/ukraina-1989098020.html

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Ольга Фомченкова

в мире, россия, харьков, днепропетровская область, алексей кулеба, вооруженные силы украины