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В Казахстане создали межведомственную группу после крушения самолета
В Казахстане создали межведомственную группу после крушения самолета - РИА Новости, 25.12.2024
В Казахстане создали межведомственную группу после крушения самолета
Генеральная прокуратура Казахстана сообщает в Telegram-канале, что после авиакрушения в районе Актау создана межведомственная группа под руководством... РИА Новости, 25.12.2024
2024-12-25T12:44:00+03:00
2024-12-25T12:44:00+03:00
2024-12-25T12:44:00+03:00
в мире
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актау
баку
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
генеральная прокуратура рф
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
крушение рейса баку — грозный
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Генеральная прокуратура Казахстана сообщает в Telegram-канале, что после авиакрушения в районе Актау создана межведомственная группа под руководством специальных прокуроров ведомства. Летевший из Баку в Грозный самолет Azerbaijan Airlines потерпел крушение утром 25 декабря недалеко от города Актау на западе Казахстана. По данным Росавиации, после столкновения самолета с птицами командир решил идти на запасной аэродром в Актау. На борту, по предварительной информации, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным Минздрава Казахстана, выжили 28 человек. "Генпрокуратура сообщает, что по факту крушения воздушного судна азербайджанской авиакомпании в районе города Актау создана межведомственная следственно-оперативная группа под руководством специальных прокуроров Генеральной прокуратуры. В его состав вошли опытные сотрудники транспортной прокуратуры, МВД и МЧС", - говорится Telegram-канале ГП Казахстана. В ведомстве отметили, что на место происшествия в составе правительственной комиссии выехал главный транспортный прокурор страны. Уголовное дело находится на особом контроле генерального прокурора республики.
https://ria.ru/20241225/aktau-1991198482.html
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в мире, казахстан, актау, баку, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), генеральная прокуратура рф, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), крушение рейса баку — грозный
В мире, Казахстан, Актау, Баку, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Генеральная прокуратура РФ, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Крушение рейса Баку — Грозный
В Казахстане создали межведомственную группу после крушения самолета
Генпрокуратура Казахстана создала спецгруппу после авиакатастрофы в районе Актау