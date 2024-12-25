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Исследование показало, сколько россиян продлят себе новогодние каникулы - РИА Новости, 25.12.2024
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03:14 25.12.2024
https://ria.ru/20241225/kanikuly-1991120905.html
Исследование показало, сколько россиян продлят себе новогодние каникулы
Исследование показало, сколько россиян продлят себе новогодние каникулы - РИА Новости, 25.12.2024
Исследование показало, сколько россиян продлят себе новогодние каникулы
Примерно 29,3% россиян собираются увеличить себе новогодние каникулы: 19,6% начнут отдыхать 28 декабря, а 9,7% сделали 9 и 10 января выходными днями, рассказали РИА Новости, 25.12.2024
2024-12-25T03:14:00+03:00
2024-12-25T03:14:00+03:00
россия
сочи
санкт-петербург
новый год
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Примерно 29,3% россиян собираются увеличить себе новогодние каникулы: 19,6% начнут отдыхать 28 декабря, а 9,7% сделали 9 и 10 января выходными днями, рассказали РИА Новости в сервисе для планирования путешествий OneTwoTrip. "Многие россияне собираются продлить зимние каникулы: 29,3% туристов, запланировавших поездки на праздники, взяли дополнительные выходные дни: 19,6% начнут отдыхать уже 28 декабря, а 9,7% добавили к отпуску 9 и 10 января", - говорится в исследовании. В сервисе отметили, что больше половины опрошенных (57%) останутся в России, а самыми популярными туристическими направлениями станут Москва, Сочи и Санкт-Петербург. В столицу поедет 27,4%, в Сочи 8,8%, а в Санкт-Петербург 8,7%. Спрос на поездки в эти три города сильно не изменился, добавили в исследовании. Значительно вырос интерес к отдыху в Чечне, куда оформлено в три раза больше заказов по сравнению с прошлым годом, а вот Калининград и Красноярск не такие популярные в этом году - число бронирований снизилось на 39% и 25% соответственно. В столице в среднем бронируют номер в отеле за 8 тысяч рублей в сутки, в Санкт-Петербурге - 7,5 тысячи рублей, а вот на берегах Черного моря - в Сочи - номер в отеле в среднем стоит 7 тысяч рублей. Что касается остальных 43%, планирующих отправиться за границу на новогодние праздники, то в сервисе рассказали, что доля покупки авиабилетов за границу выросла больше чем на треть по сравнению с прошлым годом (+39%). Самым популярным направлением для туристов из России станет Таиланд (8%), а именно Пхукет, где номер в отеле стоит около 5 тысяч рублей за сутки. Далее идет Дубай (6,6%) и Ереван (5,5%), более того, эти два города стали популярнее на 29% и 12% соответственно с прошлым годом. Однако, номер в отелях Дубая, которые выбирали путешественники из России, обойдется примерно в 20 тысяч рублей. Гостиничные номера в Ереване на этом фоне выглядят значительно дешевле и обойдутся в 5,5 тысяч рублей в сутки. Больше всего вырос спрос на новогодние поездки в Алма-Ату (в три раза) и Ханой (в два раза), а вот путешествия в Минск и Стамбул на новогодние дни снизились примерно на 30%.
https://ria.ru/20241223/issledovanie-1990767651.html
https://ria.ru/20241223/opros-1990765669.html
россия
сочи
санкт-петербург
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россия, сочи, санкт-петербург, новый год
Россия, Сочи, Санкт-Петербург, Новый год
Исследование показало, сколько россиян продлят себе новогодние каникулы

OneTwoTrip: около трети россиян продлят себе новогодние каникулы

© iStock.com / cmogoporДевушка кладет подарки под елку
Девушка кладет подарки под елку - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
© iStock.com / cmogopor
Девушка кладет подарки под елку. Архивное фото
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Примерно 29,3% россиян собираются увеличить себе новогодние каникулы: 19,6% начнут отдыхать 28 декабря, а 9,7% сделали 9 и 10 января выходными днями, рассказали РИА Новости в сервисе для планирования путешествий OneTwoTrip.
"Многие россияне собираются продлить зимние каникулы: 29,3% туристов, запланировавших поездки на праздники, взяли дополнительные выходные дни: 19,6% начнут отдыхать уже 28 декабря, а 9,7% добавили к отпуску 9 и 10 января", - говорится в исследовании.
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В сервисе отметили, что больше половины опрошенных (57%) останутся в России, а самыми популярными туристическими направлениями станут Москва, Сочи и Санкт-Петербург. В столицу поедет 27,4%, в Сочи 8,8%, а в Санкт-Петербург 8,7%. Спрос на поездки в эти три города сильно не изменился, добавили в исследовании.
Значительно вырос интерес к отдыху в Чечне, куда оформлено в три раза больше заказов по сравнению с прошлым годом, а вот Калининград и Красноярск не такие популярные в этом году - число бронирований снизилось на 39% и 25% соответственно. В столице в среднем бронируют номер в отеле за 8 тысяч рублей в сутки, в Санкт-Петербурге - 7,5 тысячи рублей, а вот на берегах Черного моря - в Сочи - номер в отеле в среднем стоит 7 тысяч рублей.
Что касается остальных 43%, планирующих отправиться за границу на новогодние праздники, то в сервисе рассказали, что доля покупки авиабилетов за границу выросла больше чем на треть по сравнению с прошлым годом (+39%). Самым популярным направлением для туристов из России станет Таиланд (8%), а именно Пхукет, где номер в отеле стоит около 5 тысяч рублей за сутки. Далее идет Дубай (6,6%) и Ереван (5,5%), более того, эти два города стали популярнее на 29% и 12% соответственно с прошлым годом.
Однако, номер в отелях Дубая, которые выбирали путешественники из России, обойдется примерно в 20 тысяч рублей. Гостиничные номера в Ереване на этом фоне выглядят значительно дешевле и обойдутся в 5,5 тысяч рублей в сутки. Больше всего вырос спрос на новогодние поездки в Алма-Ату (в три раза) и Ханой (в два раза), а вот путешествия в Минск и Стамбул на новогодние дни снизились примерно на 30%.
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